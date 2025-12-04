เช็กดวง! ประจำวันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
ต้องคิดเยอะ วางแผนให้เหนือกว่าคนอื่น วันหยุดแพ้พักผ่อนไม่แคล้วแอบคิดเรื่องงาน เป็นกังวลเกี่ยวกับธุรกิจ จะได้ข่าวลือเกี่ยวกับวงการหรือที่ทำงานของตัวเอง ที่อาจทำให้ได้ลุกน้องเจ้านายหน้าใหม่ช่วงปลายปีนี้ การเงินหยิบเก็บหรือใช้ตามประสงค์ ระมัดระวังความไว้วางใจกับคนใกล้ตัว ที่จะส่งผลร้ายในวันหน้า สุขภาพระบบย่อยอาหาร สายตา อาจเจ็บป่วย โชคลาภเป็นของคนไม่ได้เดินทางไกล
เป็นจังหวะที่มีโอกาสเลือก รักครั้งใหม่ยังไม่สปาร์ก แต่คุณถือไพ่เหนือกว่าคนอื่น คนเจ้าชู้จะหยุดใจที่คนพิเศษ แต่หากคุณว่างเปิดไฟระวังคนตีเนียน ที่เจ้าชู้เงียบจะทำให้เสียใจ เพศทางเลือกรักใหม่ดีกว่าเดิมแค่คุณยังลืมคนเก่าไม่สนิทใจเพียงเท่านั้น
คนเกิดวันจันทร์
เตรียมตัวเดินทาง หรือทำงานชิ้นสำคัญในช่วงปลายปี จะได้ตำแหน่ง ความสำเร็จ จากสิ่งที่เคยล้มเลิกไปนานแล้ว ว่างงานจะได้ทำงานใหม่ มีคนมาชวนแต่คุณยังลังเลใจ เงินใช้สอยเท่าที่จะเป็น มีภาระต้องร่วมรับผิดรับชอบ วันหยุดจะมีคนชวนคุยธุรกิจ ของหายไม่ได้คืน มีคนใส่ร้ายทางอ้อม อาหารเมนูสัตว์สี่เท้ากินบ่อยๆ หรือทำบุญช่วยเสริมดวงคนสนับสนุนและการแข่งขัน คนอายุน้อยในบ้านจะไม่สบาย
หลีกเลี่ยงการปะทะ ชวนทะเลาะ หลบดีกว่าพยายามอธิบายเพราะฝ่ายตรงข้ามยังไม่พร้อมรับฟัง คนเลิกราอาจแยกย้ายกันมากกว่าตกลงแบบแน่ชัด ต่างคนต่างมีคนใหม่เข้ามาในชีวิต ลุ้นทายาทยังต้องรอเวลาเหมาะสมหรือต้องปรึกษาคุณหมอร่วมด้วยจึงจะดี
คนเกิดวันอังคาร
วาจาคนเชื่อถือ วันนี้เปิดเกมเจรจาช่วงวันหยุดจะได้เปรียบคนอื่น หรือการเข้าหาคนที่ใส่ใจ เพื่อขอโอกาสคุณจะทำได้อย่างราบรื่น ชักชวนครอบครัวไปทำบุญสังฆทาน หรือกลับไปเยี่ยมบ้านพร้อมอาหารอร่อยๆ ช่วยหนุนดวงการเงินและคนสนับสนุน อย่าดีลเรื่องงานจะติดลบ ระมัดระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับกระดูกกล้ามเนื้อ อาจบาดเจ็บหรือแตกหักได้ เรื่องร้อนใจของคนใกล้ตัวอาจเดือดร้อนไปด้วย
จะได้ข่าวคราวของคนรักเก่า คนเคยคุย หากมีโอกาสไปงานมงคลของพวกเขา ดวงความรักจะติดประจุบวก สถานะโสดมักโดนรายล้อมด้วยคำหลอกลวง คนที่ผู้ใหญ่หาให้มีความลับ มีเรื่องปลอมที่เอามาปิดบังสิ่งที่อาจทำให้ไม่สบายใจ เพศทางเลือกจะโดนตกหัวใจ
คนเกิดวันพุธ
ได้แบกงานกลับไปทำบ้าน หรือได้เดินทางไกลพร้อมโดนตามโดนถามเรื่องงานในวันหยุด ด้านวัยเรียนอยู่ไม่เป็นสุขเนื่องจากสนามสอบหรือการแข่งขันครั้งสำคัญหลังเปิดทำงาน เงินหมุนเงินเก็บมาเพิ่มสภาพคล่อง ลงทุนเล็กๆ หรือต่อทุนเดิมจะเหมาะสม ระวังอุบัติเหตุจากของมีคมหรือการบาดเจ็บในที่อยู่อาศัย มีลาภเป็นของมีค่าจากผู้ใหญ่ที่ไม่ค่อยอยากได้เท่าไรนัก สุขภาพระบบเกลือแร่ น้ำในตัวอาจมีปัญหา
พุธกลางคนมีคนตามง้อ หรือพวกเขารอคุณให้โอกาสและมักเป็นคนใกล้ๆ ตัว ระยะทางทำคนเปลี่ยนใจ แต่คนไกลสายตาอาจเซอร์ไพรส์ไปหาถึงที่หมาย มีคนอยากเลิกราแต่ตัดใจไม่ได้ ไม่กล้าเปิดการเจรจา ใครอยากเปิดตัวแฟนจูงมือพบครอบครัวได้เลย
คนเกิดวันพฤหัสบดี
มีคนทาบทามให้ทำงานเก่าๆ ที่ถนัด เคาะสนิมฝีมือและมีลุ้นสร้างชื่อเสียงตกปากรับคำได้ช่วงวันหยุดนี้จะดี จบใหม่หรือตกงาน อย่ามองผ่านการตอบรับโทรศัพท์จะมีงานดีเข้ามาหา ความเชื่อ สิ่งศรัทธาชวนเสียศัพท์แต่ทำแล้วสบายใจ ธุรกิจครอบครัวจะได้ร่วมรับผิดชอบ จ่ายเงินมากกว่าเก็บออม การลงทุนในต่างแดนทำได้กับเรื่องระยะสั้น อสังหาริมทรัพย์ บ้าน ที่ดิน บ้านเช่า จะมีปัญหา
เป็นสื่อกลางความรักให้กับคนรู้จัก จะช่วยหนุนดวงความรักของคุณให้ชัดเจนมากขึ้น คนโสดกลับบ้านช่วงวันหยุดจะได้พบคนเก่าๆ ที่ดีต่อใจ ใจฟูเมื่อพบหน้า หรือแอบทบทวนว่าจะรีเทิร์นอีกครั้ง คนมีคู่แล้วได้รับร่วมผิดรับชอบกับปัญหาบางเรื่องในครอบครัวใหญ่
คนเกิดวันศุกร์
วันหยุดแต่ใจยังฟุ้งซ่าน มีพลังอยากเรียนอยากทำงานหาอะไรไม่หยุดนิ่งแต่ติดต่อชักชวนใครมักหาคนร่วมทีมไม่ค่อยได้ ทำบุญสังฆทานสด ใช้เวลาทำความสะอาดหิ้งพระในบ้านช่วยเสริมดวงการเงินและสุขภาพ คนใกล้ตัวมีเรื่องทุกข์ใจมาปรึกษา มิตร คนที่ไม่เจอหน้ากันนานมาพร้อมโอกาส การเงินวันนี้ธุรกรรมสำคัญลองติดต่อธนาคารที่มีเวลาทำการไม่เหมือนที่อื่น แล้วคุณจะโชคดี
ส่วนเรื่องความรักไม่เหมาะจะเปิดเผย จะอยู่ในสถานะโสด มีคู่ แต่งงานแล้วหรือโดนเท เงียบส่งผลดีมากกว่า เดินทางไปไหนมาไหนมักมีคนแปลกหน้ามาตีสนิท หากมีคู่คนใกล้ตัวเป็นกังวลถึงความเสน่ห์แรงของคุณ เสริมปรับดวงความเลิฟทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง
คนเกิดวันเสาร์
ไม่เหมาะจะเจรจา หรือตอบคำถามใคร ความเงียบทำให้ได้เปรียบในการทำงานและเรื่องส่วนตัว หยุดพักต้องเจรจางานนอกรอบ หรือเจ้านายรบกวนตลอดเวลา บริวารหน้าเก่าจะกลับมาทำงานกันอีกครั้ง ลูกน้องจะมาของานทำ ใครทำงานวันหยุดทิปดี ผู้ใหญ่รัก การเงินหมุนเก็บหมุนใช้ แต่ให้ระวังการใช้บัตรเครดิต สุขภาพผิวพรรณ ระบบประสาท จะได้กินยาหาหมอดูแลจริงจัง
ใครเคยพลัดพรากจากคนรัก หาโอกาสไปทำบุญให้พวกเขา ช่วยเสริมและกระตุ้นดวงความรักให้เข้มแข็งมากขึ้น ครอบครัวป้ายแดงยังต้องปรับตัวอาจได้ญาติผู้ใหญ่เข้ามาอยู่ร่วมชายคาบ้านเพิ่มเติม สถานะแฟนและคนโสดเอาความแน่นอนไม่ได้มีคนเข้ามาตีสนิทเยอะ
