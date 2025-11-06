ฟินจิกหมอน!! “เซ้ง-ปอนด์” จัดหนักจูบกันนัว จัดเลิฟซีนแซ่บ ส่งท้ายซีรีส์ “Blood Fighter’s สังเวียนที่รัก”

แฟนๆ เตรียมจิกหมอน เมื่อ “เซ้ง-ปอนด์” เสิร์ฟฉากฟิน จูบกันนัวส่งท้าย “Blood Fighter’s สังเวียนที่รัก” ซีรีส์วายแนวแอคชั่น คอมเมดี้ หนึ่งใน 4 โปรเจกต์สุดยิ่งใหญ่ “4 Destiny” จากค่าย เมค อะ พิคเจอร์ โปรดักชั่น กำกับโดยผู้บริหารค่าย “ผักกาด กาจกัมปนาท อยู่คงพันธุ์” บอกเลยในตอนจบนี้พวกเขาสอนมวยกันท่าไหนไม่รู้ เพราะนอกจากฝีมือจะเก่งกาจขึ้นแล้ว...ความรู้สึกของทั้งคู่ที่มีให้กันยังเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
โดยในตอนจบนี้ “กำปั้น” (รับบทโดย เซ้ง) ได้ตกลงที่จะสอนมวยให้กับ “ยิ้ม” (รับบทโดย ปอนด์) โดยมีเงื่อนไขว่า “ยิ้ม” ต้องทำตามที่เขาบอกทุกอย่าง หลังจากนั้น “ยิ้ม” มาซ้อมมวยกับ “กำปั้น” อย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้เจ้าตัวมีเชิงมวยที่ดีขึ้น และเริ่มมีความรู้สึกดีๆ ให้กัน โดยก่อนวันคัดตัว “ว่าว” นักเลงเจ้าเดิมได้มาดักรออย่างมั่นใจ เพื่อหวังที่จะเอาคืนจากครั้งก่อน แต่กลับโดนทั้งคู่ซัดกลับไปได้อย่างสบาย
แต่ไฮไลท์ของความฟินมันเกิดขึ้นหลังจากนั้น เมื่อทั้งคู่นั่งทำแผลให้กัน และนั่งพูดคุยกันในเรื่องของความรัก ทันใดนั้น “กำปั้น” กลับแพ้เสียงในหัวตัวเองพุ่งเข้าไปจุ๊บที่ปากอีกฝ่ายเบาๆ ส่งผลให้ “ยิ้ม” มีอาการตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิด แต่เรื่องจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าหาก “ยิ้ม” ไม่ตัดสินใจพุ่งเข้าไปจูบ “กำปั้น” กลับอีกครั้ง คราวนี้แหละแม่ๆ ความนัวจึงบังเกิดขึ้น จนถึงขั้นไม่มีใครยอมกันเลยทีเดียว
มาร่วมลุ้นตอนจบไปพร้อมๆ กันว่า บทสรุปความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเป็นอย่างไร? “ยิ้ม” จะคัดตัวได้สำเร็จหรือไม่ ติดตามได้ในซีรีส์ “Blood Fighter’s สังเวียนที่รัก” หนึ่งในซีรีส์จากโปรเจกต์ “4 Destiny” ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายนนี้ เวลา 20.00 น. ทาง Viu
