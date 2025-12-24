สั่นสะเทือนทั้งด้อม! “จุง-ดัง” เปิดแฟ้มคดีสุดระทึกที่เดิมพันด้วยชีวิต ในซีรีส์ “Dare You to Death ไขคดีเป็น เห็นคดีตาย” ใน EP. แรก

เรียกว่าทันทีที่ก้าวเข้าสู่งาน บรรยากาศถูกเปลี่ยนกลายเป็นพื้นที่กักกันเขตคดีพิเศษทันทีสำหรับตอนแรกซีรีส์เรื่อง “Dare You to Death ไขคดีเป็น เห็นคดีตาย” จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย เพราะในงาน “Dare You to Death : The Case Opens”เหล่าแฟนๆ ต่างออกอาการตื่นเต้นลุ้นระทึกไปกับทั้งเรื่องราว และการพลิกบทบาทจากความหวานสู่ความดาร์กแบบสุดขั้วของ “จุง อาเชน ไอย์ดึน” กับ “ดัง ณัฎฐ์ฐชัย บุญประเสริฐ” ที่ได้มาแบ่งปันเรื่องราวเบื้องหลังการทำงานสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ซีนที่ประทับใจ ร่วมด้วยผู้กำกับ ฯ ฝีมือเยี่ยม “ฉิก สกล เตียเจริญ” และ “โดม เจตษ์ บุณโยประการ”พร้อมโชว์สุดพิเศษที่ทั้งคู่คัดสรรมาเติมเต็มความสุขให้กับแฟนๆ อย่างใกล้ชิด ก่อนจะร่วมดูตอนแรกของซีรีส์ “Dare You to Death ไขคดีเป็น เห็นคดีตาย” กับแฟนๆ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุขในวันพิเศษ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2568 ณ ชั้น 6สยามพารากอน โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย Paragon Cineplex ที่ผ่านมา
เริ่มต้นงานที่ไม่ได้มีแค่ความเท่ของนักแสดง แต่อัดแน่นไปด้วยกิจกรรมที่จะทำให้หัวใจแฟนๆ เต้นรัวเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในซีรีส์จริงๆ เริ่มต้นด้วยหนุ่มจุงที่ขอเปิดโหมดความตื่นเต้นด้วยเพลง “เอาเลยมั้ย” (Let’s Try) ในขณะที่หนุ่มดังก็ขอสานต่อความสนุกกับเพลง “ดาวของฉัน”(You're My Star) นำทุกคนเข้าสู่งานอย่างอบอุ่นโดยพิธีกรอารมณ์ดี “เลโอ โซสเซย์” พร้อมไปทำความรู้จักตัวตนและคาแรกเตอร์ของทั้งคู่ผ่านเล่นเกมถอดรหัสคำปริศนา ซึ่งแฟนๆ ต่างได้ร่วมสวมวิญญาณเป็นนักสืบไปกับ “จุง-ดัง” อย่างสนุกสนาน และหลังจากจบมิชชั่นการสืบเบาะแสก็ถึงเวลาที่ผู้กำกับฯ “พี่ฉิก” และ “พี่โดม” พาทุกคนไปเจาะลึกเรื่องราวเบื้องหลังการถ่ายทำ รวมถึงเคมีรูปแบบใหม่ที่คุณอาจไม่เคยเห็นจาก “จุง-ดัง” มาก่อน แล้วนำทุกคนไปชมซีรีส์ตอนแรกพร้อมๆ กัน
หลังจากผ่านช่วงเวลาบีบคั้นหัวใจแฟนๆ ก็ได้เพลิดเพลินไปกับโชว์ร้องเพลงสุดพิเศษปิดท้ายค่ำคืนด้วยความฟินกับเพลงเพราะๆ จาก "จุง-ดัง" ที่มาช่วยเยียวยาหัวใจเหล่านักสืบให้เคลิ้มไปกับ “แรงมาแรงกลับไม่โกง” (Dare You To Love) เพลงประกอบซีรีส์ บอกเลยว่าเต็มอิ่มครบรส แถมยังได้เปิดแฟ้มคดีที่จะทำให้ทุกคนต้องลุ้นจนนั่งไม่ติด แล้ว "จุง-ดัง" ก็ยังได้ขอบคุณแฟนๆ ทุกคนที่มาร่วมสร้างความทรงจำดีๆ ด้วยกันในวันนี้ พร้อมทิ้งท้ายอย่างมีนัยสำคัญให้ทุกคนตั้งสติให้ดี เพราะในคดีนี้คนที่คุณไว้ใจที่สุด อาจเป็นคนที่น่ากลัวที่สุดก็ได้
ร่วมกันพิสูจน์คดีของหัวใจได้ในซีรีส์ "Dare You To Death ไขคดีเป็น เห็นคดีตาย" ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และรับชมย้อนหลังทั่วโลกได้ทาง Netflix เวลา 21.30 น. และอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTV #DareYouToDeath