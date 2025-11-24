“วินนี่-สตางค์” ปล่อยพลังรัก เนรมิตค่ำคืนแห่งความทรงจำ ส่งท้ายซีรีส์ “That Summer ผมเจอเจ้าชายบนชายหาด” ทำแฟนๆ ใจเต้นแรง ในงาน “That Summer Final EP. FAN MEETING

ความร้อนแรงของฤดูร้อนไม่เคยจางหาย แม้ซีรีส์จะถึงตอนจบ แต่ความประทับใจยังคงอบอวลเต็มโรงภาพยนตร์ เมื่อเหล่าทีมนักแสดงนำจากซีรีส์ “That Summer ผมเจอเจ้าชายบนชายหาด” จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ที่ได้จัดงาน “That Summer Final EP. FAN MEETING” ซึ่งอัดแน่นไปด้วยโชว์สุดเซอร์ไพรส์ และโมเมนต์ใกล้ชิดแฟนๆ ที่ทำเอาทุกคนใจละลาย ที่ยกทัพกันมาแบบครบทีม นำโดย “วินนี่ ธนวินท์ ผลเจริญรัตน์, สตางค์ กิตติภพ เสรีวิชยสวัสดิ์” 2 นักแสดงหนุ่มสุดฮอต ร่วมด้วยทีมนักแสดงสุดปังอย่าง “ม่อน ธนัชชัย วิจิตรวงศ์ทอง, ริว พุติพัฒน์ พุทโธนะโมชัย, นีโอ ตรัย นิ่มทวัฒน์, มิ้นท์ ธิฌาน์ ธุระชน” พร้อมผู้กำกับฯ คนเก่ง “โจ้ ทิชากร ภูเขาทอง” เรียกว่าทุกวินาทีเต็มไปด้วยเสียงกรี๊ดและรอยยิ้มกับเคมีที่ลงตัวและความทุ่มเทของพวกเขา ทั้งยังเต็มอิ่มจุใจไปกับโชว์สุดพิเศษของเหล่านักแสดงที่ตั้งใจมามอบให้กับแฟนๆ ก่อนจะร่วมดูตอนจบของซีรีส์ “That Summer ผมเจอเจ้าชายบนชายหาด” ที่สร้างกระแสฮอตร้อนแรงในโซเชียลทั่วโลก เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2568 เวลา 19.30 น. ณ ชั้น 6 สยามพารากอน โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย Paragon Cineplex ที่ผ่านมา
ทันทีที่ไฟบนเวทีสาดส่อง เสียงกรี๊ดก็ดังสนั่นเหล่านักแสดงจัดเต็มโชว์พิเศษชุดใหญ่ประเดิมด้วย “วินนี่” ที่โชว์เสียงนุ่มลึกกับเพลงประกอบซีรีส์อย่างเพลง “สายลมกับเกลียวคลื่น” (Wind and Wave) ได้อย่างอบอุ่น แล้วต่อด้วยเสียงใสๆ สุดไพเราะของ “สตางค์” กับเพลง “ดาวหลงทาง” (Sea and Star) ก่อนที่หนุ่ม “สตางค์” จะชวน “วินนี่” พร้อมก๊วนเพื่อนๆ อย่าง “ม่อน, ริว, นีโอ, มิ้นท์” มาสนุกสนานกันต่อกับเพลง “ลบยัง” (Re-move on) หลังจากนั้นพิธีกรอารมณ์ดี “เลโอ โซสเซย์” ก็ให้เหล่านักแสดงทักทายแฟนๆ ตามคาแรกเตอร์และท่าทางที่สื่อเป็นตัวเองมากที่สุด พร้อมทั้งไปพูดคุยถึงกระแสและความประทับใจของนักแสดงกับซีรีส์เรื่องนี้ ก่อนจะชวนผู้กำกับ “พี่โจ้” ผู้อยู่เบื้องหลังความปลุกปั่นในหลายๆ ซีนที่โดนใจแฟนๆ ขึ้นมาพูดคุยแชร์เรื่องที่ไม่คาดคิดมากมาย ก่อนจะได้รับชมซีรีส์ตอนจบด้วยกันอย่างสนุกสนาน
หลังจากซีรีส์จบ “วินนี่-สตางค์” ก็ขอส่งแฟนๆ กลับบ้านด้วยการร้องเพลงคู่กันในเพลง “ใจฉันมีแค่เธอ (Belong With You)” เล่นเอาเสียงกรี๊ดดังสนั่นโรงภาพยนตร์เลยทีเดียว ถือเป็นการปิดท้ายซีรีส์ที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม และยืนยันถึงความรักและความผูกพันระหว่างนักแสดงและแฟนๆ ที่สนับสนุนกันมาโดยตลอด
ซึ่งความทรงจำที่ดีและความประทับใจที่เกิดขึ้นในงานวันนี้จะอยู่ในใจของทุกคนตลอดไป แล้วก่อนกลับบ้านทีมนักแสดงผู้กำกับก็ยังได้ขอบคุณแฟนๆ ทุกคนที่มาร่วมสร้างความทรงจำดีๆ ด้วยกันในวันนี้ เพราะแม้ซีรีส์จะจบลงแล้ว แต่เรื่องราวของ “That Summer ผมเจอเจ้าชายบนชายหาด” จะยังคงเป็นความรู้สึกดี ๆ ที่พร้อมจะหวนคืนกลับมาสร้างรอยยิ้มได้ตลอดไปอย่างแน่นอน!
