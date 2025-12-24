“เนรมิตรหนัง ฟิล์ม” ส่งตัวอย่างแรก “โอมุคาเดะ” เผยโฉมปีศาจตะขาบในตำนานพร้อมไล่ล่า 22 ม.ค.นี้

เปิดปฐมบทปีศาจตะขาบยักษ์ในตำนานที่จะไล่ล่าคร่าชีวิตผู้รุกราน! “เนรมิตรหนัง ฟิล์ม” ร่วมกับ “ฉายแสง แอด.เวนเจอร์” ส่งตัวอย่างแรกของภาพยนตร์แนวแอ็คชั่นระทึกขวัญ “Omukade” (โอมุคาเดะ) ผลงานการกำกับของ เพื่อน-ภาคภูมิ วงศ์จินดา ร่วมกับผู้กำกับสายถนัดวิชวลเอฟเฟกต์ เต้ย-ชาลิต ไกรเลิศมงคล จาก Fatcat Studios
ตัวอย่างแรก “โอมุคาเดะ” เผยให้เห็นถึงความโหดร้ายและอันตรายของปีศาจในตำนานที่พร้อมจู่โจมผู้มาเยือนในพื้นที่ของมันในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเปิดโฉมหน้าทีมนักแสดงนำ ได้แก่ ญดา-นริลญา กุลมงคลเพชร รับบทเป็น ซะนอร์, นักแสดงชาวพม่ามากฝีมือ เดาง์ แสดงเป็น เรนจา, นักฮ็อกกี้ทีมชาติไทยลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น ฮิเดกิ นากายาม่า รับบทเป็น อากิระ ร่วมด้วย อินฟลูเอนเซอร์ญี่ปุ่นชื่อดัง เรียวตะ มอยส์เจอร์ แสดงเป็น ทามูระ
“Omukade” เล่าถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่สร้างความสูญเสียและเผาผลาญผู้คนอย่างมอดไหม้ แต่ขณะเดียวกันยังปลุกชีพสัตว์ร้ายในตำนาน ที่พร้อมจะทำลายผู้รุกราน ถึงคราวที่ศัตรูที่ห้ำหั่นกันในสมรภูมิต้องหันหน้าจับมือกันเพื่อเอาชีวิตรอดจากสัตว์ร้ายอย่าง “โอมุกคาเดะ”
เพื่อน-ภาคภูมิ เปิดเผยถึงโปรเจกต์นี้ว่า “ที่มาของเรื่องนี้มาจากตำนานของปีศาจ ผมกับเต้ยชอบหนังมอนส์เตอร์ เราอยากมีภาพยนตร์เกี่ยวกับมอนสเตอร์ของต่างประเทศ และด้วยความที่ญี่ปุ่นมีตำนานเรื่องเหล่านี้เยอะ ผมก็ไปเจอภาพโยไก จะมีตัว ๆ หนึ่งชื่อ “โอมุคาเดะ” เหมือนตะขาบที่แปลงกายได้หลายแบบ เป็นตะขาบขนาดใหญ่ก็ได้ หรือเวลาไปอยู่ในร่างคนก็มีจะรูปร่างอีกแบบ เขาสามารถทำตัวเป็นอะไรก็ได้ ก็เลยรู้สึกอยากสร้างมอนสเตอร์ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครครับ”
เต้ย กล่าวเสริมว่า “พอได้ฟังไอเดียของพี่เพื่อน เราก็รู้สึกว่า ถ้าเราปั้นสัตว์ประหลาดตัวนี้ขึ้นมาคงจะสนุกน่าดู พี่เพื่อนถนัดกำกับหนังแนวสัตว์ประหลาดสยองขวัญ เราเลยร่วมกันพัฒนา ทางผมจะถนัดเรื่องดีไซน์ งานวิชวลเอฟเฟกต์ ก็พยายามออกแบบเจ้าตะขาบยักษ์ตัวนี้ให้มีดูอันตรายและน่ากลัวที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ”
ติดตามชมตัวอย่างแรกได้ทาง https://youtu.be/kfwkyjrXoYc เตรียมพบกับการกลับมาขอปีศาจระดับตำนานได้ใน “Omukade” วันที่ 22 มกราคม 2569 ในโรงภาพยนตร์