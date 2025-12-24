xs
xsm
sm
md
lg

“เนรมิตรหนัง ฟิล์ม” ส่งตัวอย่างแรก “โอมุคาเดะ” เผยโฉมปีศาจตะขาบในตำนานพร้อมไล่ล่า 22 ม.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เปิดปฐมบทปีศาจตะขาบยักษ์ในตำนานที่จะไล่ล่าคร่าชีวิตผู้รุกราน! “เนรมิตรหนัง ฟิล์ม” ร่วมกับ “ฉายแสง แอด.เวนเจอร์” ส่งตัวอย่างแรกของภาพยนตร์แนวแอ็คชั่นระทึกขวัญ “Omukade” (โอมุคาเดะ) ผลงานการกำกับของ เพื่อน-ภาคภูมิ วงศ์จินดา ร่วมกับผู้กำกับสายถนัดวิชวลเอฟเฟกต์ เต้ย-ชาลิต ไกรเลิศมงคล จาก Fatcat Studios

ตัวอย่างแรก “โอมุคาเดะ” เผยให้เห็นถึงความโหดร้ายและอันตรายของปีศาจในตำนานที่พร้อมจู่โจมผู้มาเยือนในพื้นที่ของมันในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเปิดโฉมหน้าทีมนักแสดงนำ ได้แก่ ญดา-นริลญา กุลมงคลเพชร รับบทเป็น ซะนอร์, นักแสดงชาวพม่ามากฝีมือ เดาง์ แสดงเป็น เรนจา, นักฮ็อกกี้ทีมชาติไทยลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น ฮิเดกิ นากายาม่า รับบทเป็น อากิระ ร่วมด้วย อินฟลูเอนเซอร์ญี่ปุ่นชื่อดัง เรียวตะ มอยส์เจอร์ แสดงเป็น ทามูระ

“Omukade” เล่าถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่สร้างความสูญเสียและเผาผลาญผู้คนอย่างมอดไหม้ แต่ขณะเดียวกันยังปลุกชีพสัตว์ร้ายในตำนาน ที่พร้อมจะทำลายผู้รุกราน ถึงคราวที่ศัตรูที่ห้ำหั่นกันในสมรภูมิต้องหันหน้าจับมือกันเพื่อเอาชีวิตรอดจากสัตว์ร้ายอย่าง “โอมุกคาเดะ”

เพื่อน-ภาคภูมิ เปิดเผยถึงโปรเจกต์นี้ว่า “ที่มาของเรื่องนี้มาจากตำนานของปีศาจ ผมกับเต้ยชอบหนังมอนส์เตอร์ เราอยากมีภาพยนตร์เกี่ยวกับมอนสเตอร์ของต่างประเทศ และด้วยความที่ญี่ปุ่นมีตำนานเรื่องเหล่านี้เยอะ ผมก็ไปเจอภาพโยไก จะมีตัว ๆ หนึ่งชื่อ “โอมุคาเดะ” เหมือนตะขาบที่แปลงกายได้หลายแบบ เป็นตะขาบขนาดใหญ่ก็ได้ หรือเวลาไปอยู่ในร่างคนก็มีจะรูปร่างอีกแบบ เขาสามารถทำตัวเป็นอะไรก็ได้ ก็เลยรู้สึกอยากสร้างมอนสเตอร์ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครครับ”

เต้ย กล่าวเสริมว่า “พอได้ฟังไอเดียของพี่เพื่อน เราก็รู้สึกว่า ถ้าเราปั้นสัตว์ประหลาดตัวนี้ขึ้นมาคงจะสนุกน่าดู พี่เพื่อนถนัดกำกับหนังแนวสัตว์ประหลาดสยองขวัญ เราเลยร่วมกันพัฒนา ทางผมจะถนัดเรื่องดีไซน์ งานวิชวลเอฟเฟกต์ ก็พยายามออกแบบเจ้าตะขาบยักษ์ตัวนี้ให้มีดูอันตรายและน่ากลัวที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ”

ติดตามชมตัวอย่างแรกได้ทาง https://youtu.be/kfwkyjrXoYc เตรียมพบกับการกลับมาขอปีศาจระดับตำนานได้ใน “Omukade” วันที่ 22 มกราคม 2569 ในโรงภาพยนตร์







“เนรมิตรหนัง ฟิล์ม” ส่งตัวอย่างแรก “โอมุคาเดะ” เผยโฉมปีศาจตะขาบในตำนานพร้อมไล่ล่า 22 ม.ค.นี้
“เนรมิตรหนัง ฟิล์ม” ส่งตัวอย่างแรก “โอมุคาเดะ” เผยโฉมปีศาจตะขาบในตำนานพร้อมไล่ล่า 22 ม.ค.นี้
“เนรมิตรหนัง ฟิล์ม” ส่งตัวอย่างแรก “โอมุคาเดะ” เผยโฉมปีศาจตะขาบในตำนานพร้อมไล่ล่า 22 ม.ค.นี้
“เนรมิตรหนัง ฟิล์ม” ส่งตัวอย่างแรก “โอมุคาเดะ” เผยโฉมปีศาจตะขาบในตำนานพร้อมไล่ล่า 22 ม.ค.นี้
กำลังโหลดความคิดเห็น