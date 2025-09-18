มอบคุณค่าและเชิดชูบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ งานประกาศรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 33 ประจำปี 2567

ชมรมวิจารณ์บันเทิง ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรรม และ THACCA จัดงานประกาศผลรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมชมรมวิจารณ์บันเทิงครั้งที่ 33 ประจำปี 2567 แบบผลิกโฉมประเภทของรางวัลเหลือเพียง 2 ประเภท ได้แก่ รางวัลภาพยนตร์ไทยแห่งปี จำนวน 5 รางวัล โดยมี ตาคลี เจเนซิส, วิมานหนาม, เชคสเปียร์ต้องตาย, อํานาจศรัทธา อนาคต และ หลานม่า กอดคอกันคว้าไปครอง, รางวัลภาพยนตร์สั้นไทยแห่งปี จำนวน10 รางวัล และ “รางวัลเกียรติยศจากคณะกรรมการ” Grand Jury Prize ที่มอบให้ภาพยนตร์ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากคณะกรรมการตัดสิน โดย หลานม่า สามารถคว้าไปครองในที่สุด โดยมี คุณโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ คุณวราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม .ให้เกียรติร่วมงาน
เกษมศักดิ์ วงศ์ปัญญา หรือ เสือเตี้ย สนานจิตต์ บางสพาน ประธานชมรมวิจารณ์บันเทิง กล่าวว่า รางวัลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมชมรมวิจารณ์บันเทิงครั้งที่ 33 ประจำปี 2567 มอบรางวัลด้านภาพยนตร์ 2 ประเภทรางวัล คือ รางวัลภาพยนตร์ไทยแห่งปี ประจำปี 2567จำนวน 5 รางวัล โดยมีภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลดังนี้ตาคลี เจเนซิส โดย บริษัท เนรมิตรหนัง ฟิล์ม จำกัด วิมานหนาม โดย บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด ร่วมกับ ใจ สตูดิโอ เชคสเปียร์ต้องตาย โดย มูลนิธิ ซิเนม่า โอเอซิส อํานาจ ศรัทธา อนาคต โดย Common Sense ร่วมกับ บริษัท ป๊อป พิคเจอร์ จำกัด หลานม่า โดย บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด
รางวัลภาพยนตร์สั้นไทยแห่งปี ประจำปี 2567 มีจำนวน 10 รางวัล นอกจากนี้ยังคงรางวัลที่มีมาตลอดเป็นประเพณี ได้แก่ รางวัลเกียรติคุณแห่งความสำเร็จ เพื่อมอบให้แก่บุคลากรในวงการภาพยนตร์ไทยที่มีผลงานดีเด่นตลอดชีวิตการทำงาน โดยผู้ที่ได้รับรางวัลคือ คุณปัญญา นิ่มเจริญพงษ์
และอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือรางวัล
“เกียรติยศจากคณะกรรมการ” Grand Jury Prize โดยผู้ที่รับรางวัลจะเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากคณะกรรมการตัดสิน โดยรางวัล Grand Jury Prize ภาพยนตร์ไทยแห่งปี ประจำปี 2567 ภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัล คือ หลานม่าโดย บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด และรางวัล Grand Jury Prize ภาพยนตร์สั้นไทยแห่งปี ประจำปี 2567 คือ The Spirit Level โดย ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์ (กำกับ)
“ในโอกาสนี้ ชมรมวิจารณ์บันเทิง ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร และภาพยนตร์ทุกเรื่องที่ได้รับรางวัลและขอขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรรม และ THACCA ผู้ให้การสนับสนุน” เสือเตี้ย สนานจิตต์ บางสพาน กล่าวปิดท้าย