พระราชินี เสด็จฯพระราชทานเหรียญรางวัลไอซ์ฮอกกี้ซีเกมส์ ทีมชายพ่ายหวิว ทีมหญิงคว้าแชมป์สมัยแรก

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการแข่งกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งซีเกมส์ รอบชิงชนะเลิศ พร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬา ที่สนามไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลไอซ์ฮอกกี้อารีน่า พระราม 9 เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.ที่ผ่านมา
ไฮไลท์อยู่ที่คู่ชิงชนะเลิศประเภททีมชาย เป็นการพบกันระหว่าง ไทย แชมป์เก่าครั้งแล้ว พบกับ อินโดนีเซีย โดยในพีเรียดแรกเป็นฝ่ายไทยที่ออกนำก่อน 1-0 จากนั้น อินโดนีเซีย ตามตีเสมอเป็น 1-1 ขณะที่พีเรียดสอง ไทยครองเกมได้เหนือกว่าแล้วมาได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งจาก นิโคลัส เป็น 2-1 ส่วนอินโดนีเซีย มีจังหวะตอบโต้แต่ก็ไม่ผ่านมือของ เบนจามิน นายด่านของไทย
ในพีเรียดสุดท้ายทั้งสองทีมผลัดกันรุกรับ จนในช่วง 2 นาทีท้าย ไทยมาเสียเพนนิตี้มีผู้เล่นน้อยกว่าแล้วเป็นทาง อินโดนีเซีย ฉวยบุกจนตีเสมอเป็น 2-2 จากนั้นไทยเปิดเกมรุกใส่แต่ก็พลาดท่าโดน อินโดนีเซีย สวนกลับยิงพลิกแซง 3-2 ในช่วง 40 วินาทีสุดท้าย และก็จบเกมด้วยสกอร์นี้ ส่งให้อินโดนีเซียคว้าแชมป์สมัยแรก ส่วนไทยได้เหรียญเงิน
ขณะที่ประเภททีมหญิงที่มีการบรรจุเป็นครั้งแรกในศึกซีเกมส์ โดยทีมหญิงไทย เต็งแชมป์ของรายการเล่นได้อย่างสมราคาเอาชนะ ฟิลิปปินส์ ไปแบบขาดลอย 13-4 คว้าเหรียญทองไปครองเป็นสมัยแรก
หลังจบเกม ฮิเดกิ นากายาม่า กองหน้าลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น เปิดเผยว่า เป็นเกมที่สูสีและตรึงเครียดมาก และสภาพนักกีฬาเราก็มีหลายคนบาดเจ็บแต่ก็กัดฟันสู้ ตนรับรู้ได้ว่าทุกคนในทีมทำกันเต็มที่ที่สุดแล้วในการสู้กับอินโดนีเซียที่ใช้ผู้เล่นรัสเซียโอนสัญชาติถึง 4 คน ทำให้เกมมันไม่ง่ายเลย ก็รู้สึกผิดและขอโทษแฟนๆกีฬาชาวไทย ที่เราไม่สามารถคว้าเหรียญทองได้ในบ้านของเรา แต่ในอีก 2 ปีข้างหน้า พวกเราจะแก้ตัวใหม่แล้วไปคว้าเหรียญทองให้ได้ที่มาเลเซียเป็นเจ้าภาพ
ด้าน “คิน” ธนชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล เปิดเผยว่า ไม่ได้เป็นไปตามที่คิดไว้ และก็ไม่ได้เป็นความผิดพลาดของใคร ทีมแพ้พวกเราก็แพ้ด้วยกัน ทีมชนะพวกเราก็ชนะด้วยกัน เพียงแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเป้าหมายที่เราวางเอาไว้ แล้วพวกเราจะกลับไปพัฒนาตัวเอง แล้วจะต้องคว้าเหรียญทองให้ได้ในครั้งหน้า
ส่วน “ภีม” ธนัช ลิ้มปัญญากุล ที่รอบชิงวันนี้มาเชียร์ทั้งครอบครัว โดยเฉพาะ “ภู-ธัชชัย“ พี่ชายก็มาเชียร์ด้วย โดย ”ภีม“ เปิดเผยว่า เป็นเกมที่ค่อนข้างยากมากแล้วทั้ง 2 ทีมเล่นกันได้อย่างสูสี เพียงแต่ยังไม่ใช่วันของเรา ครั้งนี้ตนขึ้นมาเล่นกับพี่ๆชุดใหญ่ ก็รู้สึกดี ได้ประสบการณ์จากพี่ๆ และเกมระดับนี้เยอะมาก แล้วก็ทำให้ได้รู้ว่าหากพลาดเพียงจังหวะเดียวก็ถึงกับรูปเกมเสียเลย ส่วนในอนาคตยังไม่แน่ใจว่าจะยังเล่นไอซ์ฮอกกี้อยู่หรือเปล่า แต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้คนที่เล่นในครั้งต่อไปคว้าเหรียญทองให้ได้