วอริกซ์ สนุน ส.ไอซ์ฮอกกี้ พร้อมส่งเสริมร่วมกันไปสู่ระดับโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) เดินหน้าสนับสนุนวงการกีฬาไทยอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดประกาศให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย โดยมอบเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์กีฬาภายใต้แบรนด์ "วอริกซ์" สำหรับใช้ในการแข่งขัน การฝึกซ้อม และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันอย่างเป็นทางการ โดยได้มีการจัดงานแถลงข่าวระหว่าง สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย เซ็นสัญญาร่วมกับ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาของประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 ต.ค.2568

ในการนี้ ม.ล.กฤษฎา เกษมสันต์ นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย และ นายวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามความร่วมมือกันเป็นระยะเวลา 1 ปี ที่สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยจะใช้ผลิตภัณฑ์ “WARRIX”


นายวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กีฬาไอซ์ฮอกกี้ ถือเป็นตลาดใหม่สำหรับวอริกซ์ ซึ่งเรามองเห็นถึงความพร้อม ทั้งในเรื่องของสนาม บุคลากร รวมถึงเป็นกีฬาที่ได้รับความสนใจจากน้องๆ เยาวชนรุ่นใหม่ ปัจจุบันมีกระแสความสนใจในไอซ์ฮอกกี้เพิ่มมากขึ้น วอริกซ์จึงอยากพัฒนาสินค้าเพื่อมาซัพพลายให้กับกีฬาไอซ์ฮอกกี้ เพราะตอนนี้อุปกรณ์ส่วนใหญ่ยังต้องนำเข้า ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง ถ้าเราสามารถผลิตสินค้าได้ในคุณภาพที่เทียบเท่ากับแบรนด์ต่างประเทศ แต่มีราคาที่จับต้องได้ เราก็อยากจะทำ และการสนับสนุนครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของวอริกซ์ในการยกระดับมาตรฐานกีฬาไทย พร้อมเดินหน้าสู่เวทีระดับโลกอย่างมั่นคง

ขณะที่ ม.ล.กฤษฎา เกษมสันต์ นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ต้องขอขอบคุณที่เห็นความสำคัญของกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง โดย WARRIX เป็นแบรนด์ชุดกีฬาของคนไทย ที่ปัจจุบันก็ใหญ่ระดับประเทศ และยังให้การสนับสนุนหลายชนิดกีฬาในระดับทีมชาติไทย ซึ่งกีฬาไอซ์ฮอกกี้ไทยนั้นก็ถือว่าอยู่ในระดับโลก ซึ่งการที่เราได้เป็นพันธมิตรกับ WARRIX ก็จะได้นำแบรนด์ชุดกีฬาสัญชาติไทยไปสู่ระดับโลกของกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง โดยทีมชาติไทยจะเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาของ WARRIX ในเกมระดับนานาชาติทุกรายการ


"นี่เป็นครั้งแรกที่ WARRIX เข้ามาสนับสนุนกีฬาฤดูหนาว โดยได้เลือกกีฬาไอซ์ฮอกกี้ ทางสมาคมมองเห็นว่า WARRIX แบรนด์เสื้อผ้ากีฬาชั้นนำของประเทศ ที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าหลายชนิดกีฬาก็ใช้แบรนด์นี้ เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส และยังขยายการตลาดไปสู่ต่างประเทศอีก ซึ่งผมมองว่านี่เป็นแบรนด์กีฬาของคนไทยที่ไปไกลระดับนานาชาติ ทำให้ตรงกับคอนเซ็ปของสมาคม ที่ได้ก้าวไปโลดแล่นในเวทีโลก แล้วเมื่อ ไอซ์ฮอกกี้ กับ WARRIX จับมือกัน เราก็จะพาไปสู่ระดับโลกด้วยกัน" ม.ล.กฤษฎา กล่าว

สำหรับการสนับสนุนในครั้งนี้ทาง วอริกซ์ จะครอบคลุมถึงเครื่องแต่งกายกีฬา เช่น ชุดแข่ง ถุงเท้า รองเท้า และอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ รวมถึงสิทธิพิเศษในการใช้บริการ Warrix Health – คลินิกกายภาพบำบัดและศูนย์ฝึกสมรรถภาพร่างกาย ซึ่งรวมถึงบริการ Performance Physio และ Performance Training สำหรับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารของสมาคมฯ




