ส.ไอซ์ฮอกกี้ไทย จับมือ สหพันธ์ใหญ่ จัดโครงการพัฒนาเยาวชนให้ 12 ชาติเอเชีย ปูพื้นฐานสู่อนาคต

สหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ (IIHF) ร่วมกับ สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย จัดโครงการเรียนรู้ระดับผู้นำองค์กรเพื่อนำไปพัฒนาให้กับเยาวชนในประเทศเอเชีย ในชื่อว่า "Asia Youth Ice Hockey Director Program" ระว่างวันที่ 6-12 ต.ค.2568 ที่โรงแรมเอสซี ปาร์ค โดยมี 12 ประเทศเข้าร่วมคือ อินเดีย, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, ไต้หวัน, อุซเบกิสถาน, คีร์กิสถาน, คูเวต, บาร์เรน, อินโดนีเซีย, อิหร่าน, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ ไทย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ประเทศที่กำลังพัฒนากีฬาไอซ์ฮอกกี้ได้มีพื้นฐานเดียวกับระบบพัฒนาของสหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ ตามนโยบายของสหพันธ์ที่ต้องการสร้างและเพิ่มประชากรนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ระดับเยาวชนให้มีคุณภาพ เพื่อไปสู่ในระดับทีมชาติของแต่ละประเทศในอนาคต โดยมีบุคคลากรมืออาชีพจากทางสหพันธ์มาให้ความรู้ผ่านการประสานงานของ นายวันชนะ เกษมสันต์ ณ อยุธยา อุปนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้จัดการฝ่ายพัฒนาประจำภูมิภาคเอเชียของสหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ
ด้าน ม.ล.กฤษฎา เกษมสันต์ นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า โปรแกรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารสมาคมแต่ละประเทศเข้ามาเรียนรู้ ซึ่งไทยได้ส่ง ลิขิต เนียมวัน ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย และ สมาคมยังให้โอกาสตัวแทนทีมจาก จ.เชียงใหม่ เข้ามาเรียนรู้เพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับทีมไอซ์ฮอกกี้ทางภาคเหนือ เพราะการจัดอบรมครั้งที่แล้วทางทีมเชียงใหม่มีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับระบบเยาวชน ทำให้ครั้งนี้ทาง จ.เชียงใหม่ ก็จะเอาความรู้ที่ได้ไปต่อยอดอีก ซึ่งตอนนี้ จ.เชียงใหม่ มีนักกีฬาเยาวชนจำนวนมาก
ม.ล.กฤษฎา ยังเผยต่อว่า สมาคมไอซ์ฮอกกี้ไทยตั้งความหวังในเรื่องการพัฒนานักกีฬาของไทยเป็นอย่างมาก และเป็นเรื่องที่ดีที่ทางสหพันธ์มุ่งเป้าหมายมาที่เอเชีย และ ประเทศไทย ทำให้เรามีความตื่นตัวที่จะพัฒนาวงการทั้งด้านบุคคลากรและนักกีฬา สิ่งสำคัญที่สุดคือเราได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักกีฬาเยาวชนทุกท่านที่สนับสนุนนักกีฬาเยาวชน ร่วมกิจกรรมการแข่งขันของสมาคมมาโดยตลอด เราสามารถพูดได้อย่างภาคภูมิใจเลยว่าระบบการพัฒนาเยาวชนไทยอยู่ในระดับเอเชียแล้ว ก็เป็นรองเพียงยักษ์ใหญ่เอเชียอย่าง จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ หรือ คาซัคสถาน แต่ ณ เวลานี้ ไทยคือเซนเตอร์ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ขณะที่ นายวันชนะ เกษมสันต์ ณ อยุธยา เปิดเผยว่า โปรแกรมนี้เป็นการปูพื้นฐานให้กับประเทศในเอเชีย โดยนโยบายของสหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติตอนนี้ต้องการที่จะสร้างและพัฒนาเด็กเป็นหลัก เพื่อเป็นการเพิ่มประชากรกีฬาไอซ์ฮอกกี้ให้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลไปถึงระดับทีมชาติของแต่ละประเทศที่จะได้มีตัวเลือกที่มากขึ้น
หลักๆคือในแถบอาเซียน ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีบุคคลากรที่พร้อม มีสนามระดับมาตรฐานสากล และในหลายๆครั้ง ตนก็จะดึงกิจกรรมเหล่านี้มาที่ไทย เพื่อจะได้ให้คนไทยเข้าร่วม ซึ่งตนก็พร้อมที่จะพาวงการไอซ์ฮอกกี้ไทยไปสู่การพัฒนาที่ถูกต้อง ตามแนวทางและนโยบายของสหพันธ์นานาชาติ ซึ่งเราจะโฟกัสที่เด็กและเยาวชนก่อน เพราะทีมชาติเปรียบเสมือนปลายพีระมิด ส่วนเด็กและเยาวชนก็คือฐานของพีระมิด เราจะต้องให้ความเอาใจใส่และดูแลฐานพีระมิดให้แข็งแรง นั่นก็คือเยาวชน ฉะนั้นการที่เราทำโปรแกรมการเรียนรู้ที่ดีสำหรับเยาวชนก็จะเป็นการวางรากฐานที่แข็งแรงสู่ทีมชาติ
ดำรงศักดิ์ รินชุมภู ตัวแทนของ จ.เชียงใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการ กล่าวว่า ในส่วนของ จ.เชียงใหม่ ก็มีกระแสกีฬาไอซ์ฮอกกี้เพิ่มมากขึ้น เด็กๆในพื้นที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และในทุกปีก็จะมีเด็กๆเข้ามาฝึกและหัดเล่นเรื่อยๆ อีกทั้งสมาคมกีฬาแห่ง จ.เชียงใหม่ ก็เข้ามาสนับสนุนด้วย ทำให้เกิดการพัฒนาร่วมกันในทุกภาคส่วน ทั้งจากสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย ที่ขึ้นมาทำกิจกรรมส่งเสริมกีฬาไอซ์ฮอกกี้ รวมถึงการจัดอบรมและให้โอกาสตัวแทน จ.เชียงใหม่ ได้เข้ามาเรียนรู้ในรูปแบบของสหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ ซึ่งความรู้ที่ได้เหล่านี้ก็จะนำขึ้นไปพัฒนาต่อยอดให้กับกลุ่มโค้ชและนักกีฬาของ จ.เชียงใหม่ และด้วยความพร้อมทุกอย่างของ จ.เชียงใหม่ ที่มีสนามฮอกกี้น้ำแข็ง และการเดินทางที่มีสนามบินนานาชาติ ก็พร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพในกิจกรรมของสมาคมเช่นกัน