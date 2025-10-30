อัพเดทความคืบหน้า โปรเจกต์ยิงผีของพี่เบย์ BRF

ปล่อยตัวอย่างเกมเพลย์น้ำจิ้มออกมาแล้ว สำหรับ "เร็กซ์ อินเฟอร์นัม" ผลงานสยองขวัญชูตติ้งที่มีตัวเอกเป็นแม่ชีสาวสุดฮอต
ล่าสุดบนช่องของ Bay Riffer ครีเอเตอร์คนดัง ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโออัพเดทการพัฒนาของ Rex Infernum โปรเจกต์เกมแอ็คชั่นเซอร์ไววอลไตเติ้ลแรกที่เจ้าตัวยอมเหนื่อยลงทุนลงแรงสร้างสรรค์มันด้วยตัวเอง
โดยในคลิปดังกล่าวความยาวหนึ่งนาทีกว่า ได้เผยให้พวกเราเห็นตัวอย่างเกมเพลย์เบื้องต้นที่กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา โชว์ฉากบู๊ของตัวละครเอกหญิงสาวสุดเซ็กซี่ในชุดแม่ชีสีดำ ซึ่งเธอต้องเอาชีวิตรอดจากพวกผีดิบซอมบี้ด้วยอาวุธปืนและไม้กางเขน
ท่วงท่าแอ็คชั่นต่างๆทั้งลีลาการเล็งยิงไปจนถึงท่าหมุนตัวถีบผีดูทรงแล้วน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากแฟรนไชส์ Resident Evil แต่เพิ่มเติมความแปลกใหม่ลงไปด้วยคาถาบทสวดที่ทำให้ตัวเธอนั้นสามารถฮีลฟื้นฟูพลังรวมถึงใช้ท่าโจมตีพิเศษได้ แถมที่สำคัญยังมีการ พากย์เสียงภาษาไทย ใส่ลงไปด้วย
เกม "Rex Infernum" ณ ปัจจุบันยังไม่มีกำหนดวันวางจำหน่ายที่แน่นอน โดยพี่เบย์ได้กล่าวชี้แจงใต้คลิปเอาไว้ว่าตัวอย่างที่ได้เห็นมันเป็นแค่เวอร์ชันทดลองเท่านั้น ตัวเกมจริงๆยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์และมีอะไรให้ต้องปรับแต่งกันอีกเยอะ เขาควักเงินส่วนตัวมาสร้างเกมนี้ด้วยงบประมาณจำกัดแบบไม่มีนายทุนหนุนหลัง ดังนั้นจึงอีกนานกว่าพวกเราจะได้สัมผัสมัน ซึ่งคลิปที่นำมาโชว์นี้เขาใช้เวลาร่วม 10 เดือนเต็มในการพัฒนาระบบหลัก และยังต้องใช้เวลาพัฒนาต่อไปจนกว่าตัวเขาจะพอใจ
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
@Bay_Riffer
