ทัพนักแสดงม่วนจอย มวลเคมีลงตัว ปิดกล้องซีรีส์ มรดกมืด “อี๊ฟ-พุทธธิดา” ผู้จัดพร้อมครอบครัวศิระฉายาร่วมงาน

“อี๊ฟ-พุทธธิดา ศิระฉายา” บิ๊กบอสบริษัทสกาย เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด ผู้จัดซีรีส์เรื่อง “มรดกมืด” (DARK LEGACY) จัดงานเลี้ยงปิดกล้องถ่ายทำ โดยมีผู้กำกับการแสดง กล้า-ชัชพิสิฐ ทองมาก และ หมี-โชติรัตน์ รักเริ่มวงษ์ ที่ปรึกษา พร้อมทีมนักแสดงนำมากความสามารถ นำโดย เคน-ภูภูมิ พงศ์ภาณุภาค, มิ้นชิ-เสฏฐนันท์ ทองสมบุญ, ก้าวหน้า-กิตติภัทร แก้วเจริญ, ต๋อง-ธนายุทธ ฐากูรอรรถยา, วินนี่ ผิวทอง, เติร์ก-ณัฐชนน ภูวนนท์, จุ๊บแจง-วิมลพันธ์ ชาลีจังหาญ, แอมป์-พีรวัส กุลนันท์วัฒน์ ฯลฯ งานนี้อาเปี๊ยก-อรัญญา พร้อมลูกเขย ต้น-อังกูร และหลานชาย-หลานสาวสองทายาทศิระฉายา น้องมีบุญ-น้องมีตัง ร่วมงาน ซึ่งซีรีส์เรื่อง “มรดกมืด” (DARK LEGACY) มีกำหนดออกอากาศทางช่อง 7HD
อยากได้ “มรดก” ก็ต้องยอมแลก ยิ่งมีค่า ราคาที่ต้องแลกยิ่งสูง “มรดกมืด” (DARK LEGACY)ดูทีวี #ช่อง7HD #กด35 #skyentertainment #เคนภูภูมิ #มิ้นชิเสฏฐนันท์ #ก้าวหน้ากิตติภัทร #ต๋องธนายุทธ #วินนี่ผิวทอง #เติร์กณัฐชนน #มรดกมืด