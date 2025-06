“JAS” คิกออฟความยิ่งใหญ่การถ่ายทอดสด “พรีเมียร์ลีก-เอมิเรตส์ เอฟเอ คัพ” ฤดูกาลใหม่ผ่านงาน “New Season New Home” สุดทึ่ง!!! เปิดราคาแพ็กเกจ 299 บาทต่อเดือน เชียร์เต็มแมกซ์กับ Monomax ครบทุกแมตซ์เริ่ม 16 สิงหาคมนี้

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ผู้ได้ลิขสิทธิ์จาก The Football Association Premier League Limited (Premier League) อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียว (Exclusivity right) ในการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอมิเรตส์ เอฟเอ คัพ ตลอด 6 ฤดูกาล ใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา อย่างเต็มรูปแบบ โดยเริ่มถ่ายทอดสดฤดูกาล 2025/26 ในวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2568 ครั้งแรก!! ร่วมกับ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MONO จัดงานแถลงข่าวสุดยิ่งใหญ่ “New Season New Home” เพื่อประกาศความพร้อมในการถ่ายทอดสดลีกฟุตบอลระดับโลก “พรีเมียร์ลีก-เอมิเรตส์ เอฟเอ คัพ”สำหรับงานแถลงข่าว “New Season New Home” ได้รับเกียรติจาก คุณพิชญ์ โพธารามิก ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกลุ่มจัสมินและกลุ่มโมโน ร่วมด้วย คุณสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน พร้อมด้วยผู้บริหารกลุ่มจัสมิน นำโดย คุณวีรยุทธ โพธารามิก ประธานกรรมการ, ดร.โสรัชย์ อัศวะประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณธัญญพัฒน์ นิรุตติศาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์องค์กร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณนวมินทร์ ประสพเนตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณบรรณสิทธิ์ รักวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน), คุณธัญญา วชิรบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายการและผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29, คุณหทัยทิพย์ หมัดจุ้ย ผู้อำนวยการธุรกิจดูหนังออนไลน์ หรือ Monomax เข้าร่วมงานอย่างชื่นมื่นบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคักสนุกสนาน เหมือนอยู่ในสนามแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ เมื่อถึงฤกษ์งามยามดีจึงเปิดเวทีกับสองพิธีกร แบงค์-พบเอก พรพงเมตตา และ เฟรนซ์ฟราย-รินทร์รฐา อัจฉริยวัฒนกุล ผู้ประกาศข่าวช่อง MONO29 เพื่อต้อนรับทุกคนเข้าสู่งาน “New Season New Home” กับสองพิธีกร แบงค์-พบเอก พรพงเมตตา และ เฟรนซ์ฟราย-รินทร์รฐา อัจฉริยวัฒนกุล ผู้ประกาศข่าวช่องMONO29 เป็นผู้ดำเนินรายการคู่กัน ก่อนเชิญ MR.Paul Molnar Chief Media officer at The Premier League ผู้บริหารของพรีเมียร์ลีกขึ้นกล่าวจากนั้นพบคนสำคัญของ JAS ผู้อยู่เบื้องหลังการคว้าลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีก-เอมิเรตส์ เอฟเอ คัพ ได้ถึง 6 ฤดูกาล กับ ดร.โสรัชย์ อัศวะประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ขึ้นมาเล่าถึงที่มาที่ไปการได้ครอบครองลิขสิทธิ์ โดยได้รับเสียงปรบมือดังกึกก้อง ร่วมด้วย คุณปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป AIS ขึ้นเปิดใจถึงความร่วมมือครั้งสำคัญกับ JAS และ MONO มาถึงช่วงไฮไลท์สำคัญที่ทุกคนรอคอยกับการประกาศราคาแพ็กเกจในฤดูกาลนี้ โดยมีแอปพลิเคชั่น Monomax เป็นช่องทางหลักในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก-เอมิเรตส์ เอฟเอ คัพทั้งสดและย้อนหลัง และดิจิทัลแพลตฟอร์ม AIS PLAY บนโครงข่ายอัจฉริยะ ทั้งมือถือและเน็ตบ้านคุณภาพที่ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมีราคาแพ็กเกจดังนี้สมัครแพ็กเกจ “MONOMAX Standard” แบบรายเดือน 299 บาทต่อเดือนสมัครแพ็กเกจ “MONOMAX Standard” แบบรายปี 2,999 บาทต่อปีสามารถซื้อผ่านช่องทาง Google Play Store และ Apple Storeพิเศษ!!! สำหรับลูกค้า AIS เปิดราคาแพ็กเกจ “MONOMAX Standard”ในราคาที่คุ้มที่สุดเท่าที่เคยมีมาประกอบด้วยแพ็กเกจรายเดือน ราคา 199 บาท (จากปกติ 299 บาท) สมัครกด *899 โทรออกแพ็กเกจรายปี ราคา 1,999 บาท (จากปกติ 2,999 บาท) สมัครกด *899*1 โทรออกสำหรับลูกค้า AIS ทั้งมือถือระบบรายเดือนและเติมเงิน รวมถึงลูกค้าเน็ตบ้าน AIS 3BB FIBRE 3 ทั้งลูกค้าปัจจุบัน ลูกค้าใหม่ ลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม ทั้งลูกค้าจดทะเบียนบุคคลและนิติบุคคล โดยรับชมถ่ายทอดสดทั้งฤดูกาลที่AIS PLAYพรีเมียร์ลีกครบทุกแมตช์ ชมสดมากถึง 11 ช่อง ภาพคมชัดระดับ Full HDซึ่งผู้ชมสามารถรับชมได้ทุกคู่ ทุกแมตช์ ทั้งการถ่ายทอดสดและชมย้อนหลัง ผ่านทุกแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน สมาร์ททีวีหรือเว็บไซต์ โดยราคาข้างต้นนี้สามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 9 สิงหาคม 2568 และเพื่อเป็นการอุ่นเครื่อง ผู้ชมที่มีแพ็กเกจ “MONOMAX Standard” จะได้รับชมการถ่ายทอดสด FIFA CLUB WORLD CUP จำนวน 51 แมตซ์ เริ่มประเดิมวันที่ 18 มิถุนายนนี้ เวลา 23.00 น. ทันที!!!ภายในงานยังมีนักฟุตบอลชื่อดังในตำนาน เดวิด เจมส์, ไรอัน กิ๊กส์, รอแบร์ ปีแร็ส ที่บินตรงมาจากประเทศอังกฤษเพื่องานนี้เท่านั้น จากนั้นชมโชว์สุดพิเศษ “OneShot” โดยศิลปิน “ตูน บอดี้สแลม” , “ฟังกลิ้งฮีโร่” (F.HERO) และเกริ์ลกรุ๊ปวง “THX” ความสนุกยิ่งทวีคูณจนเวทีเกือบลุกเป็นไฟ เมื่อ “มิสเวิลด์ 2025” โอปอล-สุชาตา ช่วงศรี ปรากฎตัวกับโชว์สุดพิเศษ พร้อมกับถ้วย Premier League Trophy เพื่องานนี้โดยเฉพาะ!!! งานแถลงข่าววันนี้จะสมบูรณ์ไม่ได้เลยถ้าหากขาดพันธมิตรและพาทเนอร์ยักษ์ใหญ่ระดับประเทศ ที่พร้อมใจกันเข้าร่วมขับเคลื่อนการถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีก-เอมิเรตส์ เอฟเอ คัพ ที่กำลังจะมาถึงอย่างมากมาย ประกอบไปด้วย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม AIS PLAY บนโครงข่ายอัจฉริยะ บริษัท สิงห์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ได้เลือกใช้แบรนด์ “LEO” เพื่อตอกย้ำกลยุทธ์โกลบอล สปอร์ต พาร์ทเนอร์ชิพ หรือการเป็นพันธมิตรกีฬาระดับโลก เพื่อเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบกีฬา บริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANB ร่วมวางแผนงานทางการตลาด ผ่านสื่อในรูปแบบ 4Os Media ได้แก่ Out of Home, Online, On-Air และ On-Ground บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้กับแฟนฟุตบอลให้ได้ประสบการณ์ตรงร่วมกับลีกฟุตบอลสดพรีเมียร์ลีก ในพื้นที่ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล และ บริษัท บางกอกมีเดียแอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด หรือ สถานีโทรทัศน์ PPTV พาร์ทเนอร์การถ่ายทอดสดฟุตบอลเอมิเรตส์ เอฟเอ คัพ และเสริมความสนุกอีกขั้นด้วยกิจกรรมพิเศษจากแอปพลิเคชัน “PEEP SHARE” ที่เปิดโอกาสให้แฟนบอลได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมสิทธิ์ลุ้นของรางวัลสุด Exclusiveสำหรับทีมนักพากย์และผู้บรรยายมืออาชีพได้พาร์ทเนอร์จาก “SIAMSPORT” ผู้คร่ำหวอดในวงการกีฬามาหลายทศวรรษของเมืองไทย ในการเป็นผู้สนับสนุนทีมนักพากย์และผู้บรรยาย นำทีมโดย บูรณิจฉ์ รัตนวิเชียร (บอ.บู๋), สาธิต กรีกุล (บิ๊กจ๊ะ), อดิสรณ์ พึ่งยา (แจ็คกี้), ณัฐพล ดำรงโรจน์วัฒนา (ตังกุย) ฯลฯทั้งนี้ในงานยังมีนักแสดง ศิลปิน ผู้ประกาศข่าวช่อง MONO29 เข้าร่วมงานมากมาย เริ่มที่ นักแสดงและศิลปินที่ชื่นชอบฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อาทิ เต้ย-พงศกร เมตตาริกานนท์, นิว-ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต, เคน-ภูภูมิ พงศ์ภาณุ,กฤตฤทธิ์ บุตรพรม, ปั้นจั่น-ปรมะ อิ่มอโนทัย, นีน่า-นิชนารถ พรหมมาตร, โตน-ธวัลสิรี โพธิ์ทอง, เอเชีย-นภัสวรรณ งามดี, วิว-ณัฐริกา เฝ้าด่าน, พิม-ปานวาด ศรีวิรุฒ, มัดหมี่-ปรัชาญากาญจน์ พรมกลิ้ง, เจฟฟี่-จิราพัชร มณีรัตน์, สตาร์-ศรัณย์ลภัส คำพา, กิก-ดนัย จารุจินดา, ป๊อก-โฆษวิส ปิยะสกุลแก้ว, จอห์นนี่-นก จริยา แอนโฟเน่, นก-ฉัตรชัย เปล่งพานิช, หน่อง-อรุโณชา ภาณุพันธุ์, นิกกี้-ณฉัตร จันทพันธ์, โก๊ะตี๋ อารามบอย, อู๋-ธนากร โปษยานนท์, ป้อง-ณวัตน์ กุลรัตนรักษ์, ต้าร์ มิสเตอร์ทีม, พลอยสุรีย์ ตั้งตระการ, ปอนด์ P-HOT ฯลฯ ฟากผู้ประกาศข่าว อาทิ ปรีม-ปรีณาภา กาญจนรัตน์, น้ำ-ชลนที อักษรสิงห์ชัย, แบงค์-พบเอก พรพงเมตตา, เอก-นนทกฤช กลมกล่อม, กุ่กกุ๊ก-อัมภิกา ชวนปรีชา, ต่วย-ภคพงศ์ อุดมกัลยารักษ์, ทิชา-พชรวรรณ วาดรักชิด, เฟร้นช์ฟราย-รินทร์ณฐา อัจฉริยวัฒนกุล, เอก-พิทยา เอี่ยมคงเอก, นุ่น-ตะวันรุ่ง ปริสุทธิธรรม, ดาว-อภิสรา เกิดชูชื่น, ญี่ปุ่น-ธนัฐ ธนจิรชัย, ตอง-พิชชา ศรีสัตตบุษย์ และเหล่าอินฟลูชื่อดังอีกนับร้อยชีวิตการที่ JAS ได้รับลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีก-เอมิเรตส์ เอฟเอ คัพ ลีกฟุตบอลที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในโลกมาครอบครองได้สำเร็จ เป็นความมุ่งมั่นที่ต้องการถ่ายทอดคอนเทนต์กีฬาระดับโลก ให้เข้าถึงมากกว่า 25 ล้านครัวเรือนใน 3 ประเทศ ซึ่งตั้งเป้าสมาชิก 3 ล้านบัญชีในปีแรก และคาดว่ารายได้ทะลุ 10,000 ล้านบาท โดยฤดูกาล 2025/26 จะเริ่มขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2568 พร้อมรับชมทั่วประเทศ ผ่านทางแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง Monomax