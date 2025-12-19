"มาเรสกา" โต้ถือสัญญาถึง 2029 ปัดย้ายคุม "แมนฯ ซิตี"

เอ็นโซ มาเรสกา กุนซือ เชลซี ปฏิเสธข่าวลือรับงาน แมนเชสเตอร์ ซิตี ยืนยันยังคงคุมทีมต่อฤดูกาล 2026/27
มาเรสกา วัย 45 ปี ตอบโต้รายงานว่า ตกเป็นเป้าหมายของ "เรือใบสีฟ้า" ในฐานะตัวแทนของ เป๊ป กวาร์ดิโอลา เจ้านายเก่า เป็นเพียงข่าวลือ
บิ๊กบอสชาวอิตาเลียน ตอบประเด็นอยู่คุมทีมต่อหรือไม่ "แน่นอน ผมมีสัญญาถึงปี 2029 และเรื่องนี้เป็นข่าวลือ 100 เปอร์เซ็นต์"
"ผมไม่มีอะไรต้องขยายความ เพราะผมไม่ได้สนใจเลย หากเรายังคุยเรื่องนั้นกันต่อ หมายความว่า ผมสนใจเรื่องนั้น"
"เป้าหมายของผมซึ่งผมบอกมาหลายครั้ง มีเพียงสโมสรแห่งนี้ และผมภูมิใจที่อยู่ตรงนี้"
"1 สัปดาห์ก่อน มันมีข่าวแบบนี้ที่ประเทศอิตาลี เชื่อมโยงกับ ยูเวนตุส ดังนั้นผมไม่ได้ให้ความสำคัญ เพราะผมรู้ว่าไม่เป็นความจริง"