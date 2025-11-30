“อาเล็ก ธีรเดช” โหมลดน้ำหนัก 13 กิโลเพื่อบทใหม่ จนคนทักผอมเกินไป หน้าเหี่ยว หมอยังเตือน

“อาเล็ก ธีรเดช” โหมลดน้ำหนักเพื่อคาแรกเตอร์ใหม่ จนน้ำหนักลดไปแล้ว 13 กิโล ตั้งเป้าหมายจะลดให้ได้มากกว่านี้ รับคนเริ่มทักผอมเกินไป หน้าเหี่ยว แต่ไม่ไหวเดี๋ยวน็อกเอง ผอมจนถูกหมอเตือน ระหว่างบริจาคเลือดช่วยน้ำท่วมใต้ บอกวิธีช่วยมีหลายวิธี แต่ตนสะดวกแบบนี้หวังอนาคตมีการเตรียมการ เตือนประชาชนให้พร้อมมากกว่านี้
จากที่หุ่นฟิตแอนด์เฟิร์ม แต่ล่าสุดต้องเปลี่ยนลุคให้ดูอ่อนแอเพื่อให้รับกับคาแรกเตอร์ใหม่ งานนี้ “อาเล็ก ธีรเดช เมธาวรายุทธ” เผยจริงจังมากกับการลดน้ำหนักเปลี่ยนหุ่น ทุ่มเทจนน้ำหนักลดไปถึง 13 กิโล ตั้งเป้าหมายจะลดให้มากกว่านี้อีก
“ด้วยความที่ผมก่อนหน้านี้มีซีรีส์ที่มันต้องลด ช่วงนี้ไม่รู้ทำไมมีแต่คนชอบให้เปลี่ยนลุค ตั้งแต่เรื่องสายรักสายเลือดมีหนวด แล้วก็ซีรีส์กับเรื่องนี้ มันต้องรับบทที่ไม่ได้กำยำแข็งแรงเหมือนอาเล็ก ธีรเดช มันเป็นอะไรที่ท้าทายเราตั้งแต่ซีรีส์แล้วมาจนถึงเรื่องนี้ ตอนนั้นก็ผอมลงแล้ว เรื่องนี้พี่ต้น (ผู้กำกับ) อยากให้เราดูอ่อนแอกว่านี้อีก ตอนนี้ผมหยุดเล่นเวทเลยนะ ไม่ได้เล่นเวท เน้นให้มันตัวเล็กลงอย่างเดียวให้มันสมกับบทบาทที่สุด เพราะว่าตัวละครในเรื่อง คำสารภาพของหมอผี เขาค่อนข้างโดนกระทำ ผมก็ค่อนข้างจริงจังกับการลดน้ำหนักครั้งนี้ มันคือการเปลี่ยนหุ่นตัวเอง สนุกดี ไม่มีกล้าม แขนเล็กลงเลย เพื่อให้มันสมบทบาทที่สุด ถ้าเกิดว่าผมยังกล้ามใหญ่อยู่เนี่ยแล้วผมไปเล่น เป็นผมนั่งดูหนังก็จะรู้สึกว่าเหรอ ดูแข็งแรงออก เราไม่อยากให้คนดูรู้สึกอย่างนั้น เราก็พยายามที่จะทำให้มันได้ดีที่สุด
ถามว่าระหว่างเพิ่มกับลดอันไหนยากกว่า ลดสิ เพิ่มนี่เร็วมาก ให้ผมเล่นกล้ามแป๊บเดียวมาแล้ว จะให้ผมอ้วนนี่แป๊บเดียว ขอเวลาผมสองอาทิตย์ แต่มันก็เป็นความท้าทายที่จริงๆเราน่าจะทำมาตั้งนานแล้ว เพราะเล็กมองว่าด้วยบุคลิกภายนอกมันเป็นเฟิร์สอิมเพรสชั่นที่คนดูเห็นแล้วจะสามารถเชื่อในตัวละครนั้นได้ นอกจากอินเนอร์ของตัวละครแล้วภายนอกก็สำคัญมาก ก็เลยทุ่มเทกับสิ่งนี้จะได้เป็นตัวละครได้ดีขึ้น”
ข้ามขีดจำกัดในหลายเรื่อง
“ใช่ครับ หลายคนก็ถามว่าแล้วรายการล่ะ กินไม่จริงเหรอ ก็กินจริงเป็นชีสต์เดย์ เราก็ต้องจัดการชีวิตหลายๆ อย่าง ก็เป็นช่วงที่เหนื่อย เล็กว่าในชีวิตไม่เคยมีช่วงไหนเหนื่อยขนาดนี้เลยมั้ง เพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็แค่ตื่นเช้าทำงาน แต่ว่าทุกวันนี้มีเรื่องของการคุมอาหาร การฝืนตื่นขึ้นมาตอนเช้าเพื่อออกกำลังกายบางทีก็นอนไม่พอ ซึ่งมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีกับสุขภาพในตอนนี้ แต่ด้วยเวลาเราก็เอากับมันสักตั้งครับ ถ้าจากตั้งแต่สายรักสายเลือดเลย ผลงานล่าสุดที่ออนแอร์ไปจนถึงตอนนี้ก็ประมาณ 12-13 กิโล”
รับถูกทักเริ่มผอมเกินไป หน้าเหี่ยว แต่รู้ลิมิต ไม่ไหวเดี๋ยวน็อกไปเอง
“ก็มีหลายคน ทุกวันนี้ไปถ่ายตามตลาดเจอประชาชน เขาจะบอกว่าทำไมตัวจริงตัวเล็ก ผมก็บอกว่าผมไม่สบายครับ ล้อเล่นครับ (หัวเราะ) ผมก็จะบอกว่าลดความอ้วน ลดน้ำหนัก หลายคนก็บอกว่าลดอะไรอีก ไม่ต้องลดแล้ว คือคนส่วนใหญ่หรือแม้แต่เพื่อนๆ คนใกล้ตัว เขาจะบอกว่า มันจะผอมไปแล้ว ด้วยอายุ ด้วยหน้าเรามันจะเริ่มเหี่ยวด้วยเนาะ เขาก็เป็นห่วง แต่ว่าเราเองก็รู้ว่าเราไหวอยู่ เดี๋ยวถ้าไม่ไหวก็น็อกไปเอง ไม่ๆ แต่ว่าเรารู้ลิมิตตัวเอง แต่ว่าเราก็จะทำให้ดีที่สุดตอนนี้”
ขำๆ ลดน้ำหนักเยอะจนหมอเตือนระหว่างไปบริจาคเลือดช่วยภาคใต้
“ยังต้องลดอีกด้วย ตอนนี้ยังไม่พอด้วยซ้ำ สำหรับผมนะ ผมรู้สึกว่ามันต้องลดอีก เพราะว่าผมส่องตัวเองในกระจกแล้วผมรู้สึกว่ายังโดนทำร้ายไม่ได้ แต่ตลกมากอันนี้ขอแชร์ เมื่อวานไปผมไปบริจาคเลือดมา พอดีทางสภากาชาดส่งแมสเสจหาคนที่เคยบริจาค เขาบอกว่าภาคใต้ตอนนี้เขาขาดแคลนเลือด ทางโรงพยาบาลที่ภาคใต้เขาต้องการเลือด ก็ประชาสัมพันธ์ไปด้วยเลย ใครที่บริจาคเลือดได้ก็ไปบริจาคกัน ตอนนี้ภาคใต้ต้องการเลือดเยอะ
ทีนี้ผมไปบริจาคเลือดมา ปกติผมแข็งแรงกำยำ ปกติผมจะบริจาคถุงใหญ่ 450 มิลลิลิตร เมื่อวานไปมันจะมีตรวจร่างกายก่อน หมอก็ถามว่าน้ำหนักลดไปเยอะเลย ลดเอง หรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าคะ ผมก็บอกว่าลดเอง หมอก็บอกวันนี้บริจาคถุงเล็กพอเนาะ (หัวเราะ) รู้สึกอ่อนแอแต่ว่าก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่โดนอะไรแบบนี้
หมอก็เตือน หมอเขาดูเพราะเราไปบริจาคเรื่อยๆ หมอเขามีเรกคอร์ดของเราว่าช่วงนี้น้ำหนักเท่าไหร่ หมอบอกลดเร็วมาก เขาก็เลยบอกว่ารอบนี้บริจาคถุงเล็กก็พอ”
ลั่นช่วยได้หลายวิธี แต่ตนสะดวกช่วยแบบนี้
“เล็กว่าเวลามีเหตุการณ์อะไรแบบนี้ คนไทยน่ารักมาก คนไทยชอบช่วยเหลือกัน เราช่วยได้หลายแบบ ช่วยได้หลายวิธี เราไม่ได้อยู่ตรงนั้น เราไม่รู้ว่าจริงๆ เขาต้องการอะไร เราก็ได้แต่เสพข่าว อยากให้มันมีช่องทางที่มันชัดเจนว่าขาดอะไร ต้องการอะไร เพราะไม่งั้นเวลาคนเราจะช่วย เราก็อยากให้ความช่วยเหลือมันถึงจริงๆไม่ใช่ว่าแห่กันช่วยโดยที่เราไม่รู้อะไรที่ชัดเจน เล็กว่าการช่วยเหลือมันมีหลายวิธี เล็กเองก็สะดวกทางนี้ หรือว่าใครจะช่วยเรื่องเงิน เรื่องสิ่งของ หรือใครจะช่วยเรื่องแรงงาน แล้วแต่คน สุดท้ายแล้วเป็นสิ่งที่น่ารักมากของคนไทยที่ชอบช่วยเหลือกัน ก็ขอให้ทุกๆ ท่านที่เจอวิกฤตครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีกันทุกคนครับ
เราเองก็เป็นคนที่บริจาคเลือดเป็นประจำอยู่แล้ว พอดีเมื่อวานนี้แมสเสจส่งมาเตือน เราอยู่ตรงนี้เราก็สามารถประชาสัมพันธ์ได้ว่าทางเขาขาดแคลน เราก็ได้ทั้งบริจาคของเราเองด้วย แล้วก็ได้ประชาสัมพันธ์ตรงนี้ด้วย ก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่อยากช่วย เมื่อวานก็คุยกับเจ้าหน้าที่สภากาชาด จริงๆ เลือดขาดแคลนตลอดเวลาอยู่แล้วในประเทศไทย เลือดในคลังขาดแคลนตลอดเวลาอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นช่วงนี้ภาคใต้ลำบากด้วย ช่วยได้ก็ช่วยกัน”
ให้กำลังใจ “เคน ภูภูมิ พงศ์ภาณุภาค” ร้านเคนภูปังเสียหายทั้งหมด หวังอนาคตมีการเตรียมการ เตือนประชาชนให้พร้อมมากกว่านี้
“เมื่อวานก็เจอเอง ก็ให้กำลังใจ เราเองก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่จะช่วยอะไรได้ขนาดนั้น แต่ก็ได้ให้กำลังใจ เคนเองก็มีวิธีการแก้ไขปัญหาของเขา เขาก็เครียดแหละ เรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้ว เราก็ต้องหาวิธีการแก้ไขกันไป ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราเองถ้าเกิดเจอแบบนี้ เราก็ไม่รู้จะทำยังไง เพราะฉะนั้นก็อยากให้ในอนาคตมันมีการเตรียมการ การเตือนที่ทำให้ประชาชนได้พร้อมมากกว่านี้ เราทำงานกันทุกคนทำมาหากินเราไม่รู้หรอกว่าจู่ๆ จะมีภัยธรรมชาติ มันเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ก็จริง แต่ว่าด้วยเทคโนโลยียุคสมัยนี้มีโซเชียลมากมายขนาดนี้ มันก็น่าจะเตรียมการได้ง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะแล้ว ยังไงเล็กก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ”