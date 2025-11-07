“เอ ศุภชัย”จูงมือ “คิมเบอร์ลี่” ช้อปสนุก เดินตลาด “A fair”อร่อยเกรดเอ ที่แฟขั่นไอส์แลนด์

เปิดตลาด “A fair อร่อยเกรดเอ by A Supachai” ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดกันที่ แฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา ระหว่างวันที่ 4-11 พฤศจิกายนไปเรียบร้อยแล้ว อย่างเรียบง่าย โดยมีร้านค้ากว่า 150 ร้าน หลากหลายของอร่อยทั้งคาวหวาน โดยงานนี้เจ้าของงานอย่าง พี่เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร ชวน นางเอกคนสวย คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส มาเดินตลาดด้วยกันเป็นครั้งแรกอย่างมีความสุขและสนุกสนาน โดย คิมเบอร์ลี่ เผยความรู้สึกว่า
“อยากมาเดินตลาดพี่เอมาก แต่ไม่มีโอกาส เพิ่งจะได้มาครั้งนี้ แฮปปี้ มีความสุขมากค่ะ เพราะคิมเป็นคนชอบทานของอร่อย ที่นี่มีของอร่อยเยอะมาก มาวันนี้ก็ดีใจมาก ชอบมาก ได้ของอร่อยหลากหลายกลับบ้านไปเยอะมาก กินกันเป็นอาทิตย์ก็ไม่หมด แม่ค้าฝากอาหารไปให้พี่หมาก ปริญ ด้วย พี่เอ ศุภชัย ก็ซื้อให้มากมายจริงๆ อยากให้ทุกคนมาเดินงานเอแฟร์ของพี่เอ รับรองไม่ผิดหวังค่ะ ของอร่อยเยอะจริงๆ”
ส่วน พี่เอ ศุภชัย เปิดใจว่า
“งานเอแฟร์ครั้งที่ 7 ครั้งนี้จัดเต็มมาก มีร้านค้าถึง 150 ร้าน มีอาหารทุกอย่างให้เลือกซื้อ เลือกกินเลย ก็อยากให้แวะมาชิม ช้อปกันค่ะ เดินตลาดวันนี้กับน้องคิมเบอร์ลี่ สนุกมาก ดูน้องมีความสุขมากด้วย เดินกิน เดินชิมกันแบบชิวชิว กินฉ่ำ ยิ้มแก้มปริ สบายใจสุดสุด แต่ร้านเยอะมาก เดินเท่าไหร่ก็เดินไม่หมด แล้วได้น้องนิว นภัสสร ที่มาขายข้าวเกรียบ Alice ช่วยกันเดินชิมอาหารอร่อยกัน ก็ยิ่งแฮปปี้ ยังมีร้านดาราที่มาร่วมในงานนี้ อย่างเช่น “อะ ลอง ชา”ของดีเจพุฒ, บะหมี่มาเฟีย ของพี่เป๊ก สัณณ์ชัย, เคนภูปัง ของ เคน ภูภูมิ และ NOOD ก๋วยเตี๋ยวอร่อยของ อาเล็ก ธีรเดช มีอีกหลายร้านเลย นักแสดงก็จะทยอยกันมาร่วมกิจกรรมกันทุกวัน ทั้งพี่อั้ม พัชราภา, อาเล็ก ธีรเดช, ตั๊กแตน ชลดาแล้วก็มีอันดา กับ ลูกแก้ว และอีกมากมาย อยากให้ทุกคนมาสนุกร่วมกัน ช้อปชิมกันที่ชั้น 1 แฟชั่นไอส์แลนด์ ตั้งแต่วันนี้ถึง 11 พฤศจิกายนนี้ค่ะ”
ย้ำอีกครั้งตั้งแต่วันนี้ถึง 11 พฤศจิกายน ไม่กี่วันเอง รีบๆมากันนะคะที่แฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา ชั้น 1 งาน”เอแฟร์ อร่อยเกรดเอ”