ULTRA V THAILAND ฉลองยิ่งใหญ่ก้าวสู่ปีที่ 11 เปิดตัว "อาเล็ก ธีรเดช" ขึ้นแท่น ULTRACOL® Brand Ambassador

วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2568 ที่โรงแรมม โอคุระ เพลสทีจ กรุงเทพฯ บริษัท อุลตร้าวี เมดิคอล เอสเทธิค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำนวัตกรรมความงามจากประเทศเกาหลีใต้ จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบก้าวสู่ปีที่ 11 อย่างยิ่งใหญ่ภายใต้ชื่อ “𝐔𝐋𝐓𝐑𝐀𝐂𝐎𝐋® 𝐁𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐀𝐦𝐛𝐚𝐬𝐬𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐭𝐢𝐠𝐞 𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭” พร้อมเปิดตัวนักแสดงหนุ่มชื่อดัง "อาเล็ก ธีรเดช เมธาวรายุทธ" เป็น Brand Ambassador คนใหม่ของผลิตภัณฑ์ ULTRACOL® อย่างเป็นทางการ พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษ ป๊อด ธนชัย อุชชิน เพื่อขอบคุณแพทย์และลูกค้าที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด โดยมี แพททริค นิพัธ เจริญผล รับหน้าที่พิธีกร
คุณกัลยารัตน์ ชุตาทวีสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุลตร้าวี เมดิคอล เอสเทธิค ประเทศไทย กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ตั้งเป้าเป็นผู้นำแห่งนวัตกรรมความงาม ไม่เคยหยุดนิ่งในการคิดค้นและเสาะแสวงหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพสูงสุด จนได้รับความไว้วางใจจากแพทย์และลูกค้ามาโดยตลอด ทางบริษัทมีสินค้าและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเครื่องมือแพทย์, ผลิตภัณฑ์กระตุ้นคอลลาเจนและฟิลเลอร์อย่าง ULTRACOL รวมถึงเครื่องยกกระชับ และในวาระก้าวสู่ปีที่ 11 นี้ บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์จากเกาหลี เพื่อผนึกกำลังพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ลูกค้า และเป็นผู้นำเทรนด์ความงามในปัจจุบัน” คุณกัลยารัตน์กล่าว
พร้อมกันนี้ยังได้ประกาศถึงก้าวที่สำคัญในอนาคต โดยจะมีการดึง ซุปเปอร์สตาร์ชื่อดังจากเกาหลี มาเป็นหนึ่งใน Ambassador เพื่อตอกย้ำความสำเร็จในระดับสากล และตั้งเป้าการเติบโตอย่างก้าวกระโดดสู่ 1,000 ล้านบาท ภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
งาน “𝐔𝐋𝐓𝐑𝐀𝐂𝐎𝐋® 𝐁𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐀𝐦𝐛𝐚𝐬𝐬𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐭𝐢𝐠𝐞 𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭” จัดขึ้นเพื่อเป็นวาระพิเศษฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่ 11 ของแบรนด์นวัตกรรมความงามจากเกาหลีใต้ที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ พร้อมเปิดตัว อาเล็ก ธีรเดช ในฐานะ Brand Ambassador คนใหม่ ซึ่งจะเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการสื่อสารความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ ULTRACOL® ที่เป็นเคล็ดลับความงามที่ลูกค้าบอกต่อถึงผลลัพธ์ที่ชัดเจนและมาแรงในขณะนี้
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความประทับใจและความน่าจดจำ ถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญสำหรับ บริษัท อุลตร้าวี เมดิคอล เอสเทธิค (ประเทศไทย) จำกัด ในการจัดงานฉลองก้าวสู่ปีที่ 11 ได้อย่างสง่างามและสร้างความเชื่อมั่นในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมความงามต่อไป