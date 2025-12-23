theAsianparent ผนึกกำลัง Philips AVENT ปั้น TAP Academy Season 1: “Momfluencer Affiliate Program” เปลี่ยนคุณแม่ยุคใหม่สู่ครีเอเตอร์มือโปร

ตอกย้ำความสำเร็จในการสร้างคอมมูนิตี้คุณแม่ยุคดิจิทัล เมื่อ theAsianparent Thailand แพลตฟอร์มแม่และเด็กอันดับหนึ่งของไทย จับมือกับ Philips AVENT แบรนด์ผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็กชั้นนำระดับโลก จัดกิจกรรม “theAsianparent x Philips AVENT Academy Season 1: Momfluencer Affiliate Program” โครงการที่มุ่งพัฒนาศักยภาพคุณแม่ครีเอเตอร์และคอนเทนต์ครีเอเตอร์รุ่นใหม่ในสายแม่และเด็ก (Momfluencer) ให้สามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพได้อย่างมืออาชีพ
TAP Academy จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมให้คุณแม่ได้เผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลลูกน้อยและการเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม โดยมี Philips AVENT ร่วมสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ดูแลลูกน้อย ถือเป็นการ Collaboration ที่เชื่อมโยง “ความรู้ – ครีเอทีฟ – และแม่ยุคใหม่” เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว
เริ่มต้นกิจกรรม Phase 1: TikTok Starter Bootcamp ปูพื้นฐานแน่น สู่ครีเอเตอร์ตัวจริง ด้วยการอบรมเข้มข้นในรูปแบบ Online เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 และต่อยอดสู่ Offline Workshop ในวันที่ 13 กันยายน 2568 ณ Thai health Academy สำหรับคุณแม่ครีเอเตอร์ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 30 คน
ไฮไลท์สำคัญคือการอบรมจาก “พ่อมดติ๊กต๊อก” เจ้าของช่องผู้ติดตาม 2.5 ล้านคน ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนกลยุทธ์การสร้างเนื้อหาบน TikTok จนได้รับการการันตีตำแหน่ง TIKTOK EXPERTS 2025 และเป็น 1 ใน 5 TIKTOK Mentors Thailand ที่มาเปิดเผยทุกเคล็ดลับ ตั้งแต่การปั้นช่อง, เทคนิคการทำคอนเทนต์ขายสินค้า, การใช้แสง เสียง และการถ่ายทำด้วยมือถือ ไปจนถึงกลยุทธ์การสร้างรายได้เสริมผ่าน Affiliate & KOL Marketing
นอกจากนี้ คุณแม่ครีเอเตอร์ยังได้เข้าร่วม Product Workshop สุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก Philips AVENT ที่มาสาธิตและให้คุณแม่ได้ทดลองใช้งานผลิตภัณฑ์จริง ทั้งกลุ่มเครื่องนึ่งและปั่นอาหาร, เครื่องฆ่าเชื้อ, เครื่องปั๊มนม และขวดนม เพื่อสร้างความเข้าใจในผลิตภัณฑ์อย่างลึกซึ้ง
หลังจบการอบรม เหล่าคุณแม่ครีเอเตอร์ได้ก้าวสู่ความท้าทายใน Phase 2: Creator Challenge เวทีโชว์พลังสร้างสรรค์ สู่การเป็น Momfluencer หน้าใหม่ กับการลงมือทำคอนเทนต์จริงกับแบรนด์จริง โดยแข่งขันกันสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ โดยมีคุณแม่เข้าร่วมทั้งหมด 60 ท่าน ร่วมกันสร้างสรรค์คอนเทนต์มากกว่า 300 ชิ้น ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2568 ถึง 10 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา
ซึ่งได้ประกาศผลรางวัลและมอบรางวัล 2 ประเภทแรกอย่างเป็นทางการ ภายในงาน Woo! Mum Market เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา ณ K Village ได้แก่ รางวัล Most Creative Content — คุณแม่กาญจณี โนนุช และรางวัล Most Viewed Video — คุณแม่วรีรักษ์ ติ้นสกุล
ส่วนรางวัลใหญ่ Highest Sales (ยอดขายสูงสุด) ที่แข่งขันกันอย่างเข้มข้นต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568 ได้แก่ คุณแม่วรีรักษ์ ติ้นสกุล ซึ่งได้รับมอบรางวัลในงาน Baby On Board ครั้งที่ 4 ณ โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2568
คุณจุฑาทิพ โพธิ์ทิ Country Revenue Director จาก theAsianparent Thailand กล่าวว่า “เราต้องการสร้างพื้นที่ให้คุณแม่ได้เรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับแบรนด์ที่เข้าใจแม่อย่างแท้จริง โครงการนี้คือความตั้งใจของเราที่จะยกระดับคุณแม่ให้เป็น Momfluencer ที่สร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้ครอบครัว”
ด้านคุณกัลยกร สิริธัญธรกุล Marketing Manager จาก Philips AVENT กล่าวเสริมว่า “โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อ empower ครอบครัวไทย ให้สามารถเล่าเรื่องราวผ่าน TikTok ที่ไม่เพียงสร้างแรงบันดาลใจ แต่ยังสร้างรายได้เสริม และสร้างคอนเทนต์คุณภาพที่มีคุณค่าต่อสังคม”
theAsianparent Thailand ขอขอบคุณ Philips AVENT ที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มที่ รวมถึง “พ่อมดติ๊กต๊อก” ที่มาร่วมแบ่งปันความรู้และแรงบันดาลใจอย่างใกล้ชิด และที่สำคัญที่สุด ขอขอบคุณคุณแม่ครีเอเตอร์ทั้ง 60 ท่าน ที่ร่วมกันสร้างสรรค์คอนเทนต์กว่า 300 ชิ้น จนกลายเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการสร้างสังคมคุณแม่ยุคใหม่ในโลกดิจิทัล เรามีความเชื่อมั่นในพลังของคุณแม่และผู้หญิงทุกคนที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจและเปลี่ยนแปลงสังคมได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
สำหรับคุณแม่ที่สนใจกิจกรรมดี ๆ ที่เปิดโอกาสให้คุณแม่ได้เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมครั้งต่อไปของ theAsianparent x Philips AVENT Academy Season 2 ได้ที่ Facebook: theAsianparent Thailand และติดตามข่าวสารผลิตภัณฑ์ได้ที่ Facebook: Philips Avent - Thailand