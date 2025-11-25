ห้างเซ็นทรัลจัดแบล็คมิดไนต์เซลล์ ลุ้นยอดขายโต 15% ช่วง 12 วัน

ห้างเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ต้อนรับเทศกาลแห่งการ “ให้” ปลายปี 2568 จัดแคมเปญ “Central Black Midnight Sale - The Season of Giving … to Yourself, too เทศกาลแห่งการให้…ตัวเองบ้างก็ได้” อัดดีลพิเศษสุดคุ้มค่า “Best Year - End Deals ; ดีลที่ดีที่สุด ส่งท้ายปี” ลดสูงสุด 70% เริ่ม 26 พ.ย. 68 – 7 ธ.ค. 68 ทั้งในห้างเซ็นทรัล - ออนไลน์ และช่องทางโซเชียลมีเดีย ตั้งเป้าโกยยอดขายจากแคมเปญเพิ่ม 15% ใน 12 วัน หนุนปิดไตรมาส 4/2568 อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมเผยกำลังซื้อนักช้อป Gen Y - Z เติบโต 27% โดยเฉพาะ Gen Z ที่มียอดจับจ่ายมากกว่ากลุ่มอื่น เกือบเท่าตัว เพราะไม่ยอมตกกระแส ชอบงานปาร์ตี้ ตัดสินใจเร็ว และให้ความสำคัญในทุกช่วงเทศกาล ขณะที่กลุ่มครอบครัว และ Gen X ภาพรวมมียอดช้อปโตขึ้นกว่า 1000% ตลอดจนยังพบว่าเหล่านักช้อปยุคใหม่ มุ่งหาสินค้า-ของขวัญจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ มาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เป็นอันดับแรก และส่วนใหญ่มีงบการจับจ่ายอยู่ในช่วงราคา 3,000 - 4,000 บาท
นางสาวรวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาดกลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นท ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดเผยว่า “เซ็นทรัลมิดไนต์เซลเป็นแคมเปญที่อยู่คู่กับนักช้อปมานาน ได้รับการยอมรับจากแบรนด์พันธมิตร ลูกค้า และคนในแวดวงการตลาดและโฆษณา สร้างยอดขายในระดับพันล้านบาท เพราะเราไม่เคยทำแคมเปญในแบบเดิมๆ เราลงลึกในการเรียนรู้เพื่อเข้าใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง ผ่านกลยุทธ์ Emotional Marketing ที่ผสานความครีเอทีฟมีการดึงข้อมูลจากฐาน Data The 1 มาปรับใช้ ทำให้เซ็นทรัลมิดไนต์เซลเป็นงานเซลที่ไม่ใช่แค่ลดราคาแต่ต้องสร้างความรู้สึกแปลกใหม่ให้ลูกค้ามีส่วนร่วมและเรียกรอยยิ้ม เป็น Best Year - End Deals มอบดีลที่ดีที่สุด ส่งท้ายปีจากห้างเซ็นทรัล”
แน่นอนว่าไตรมาส 4 นี้ เป็นช่วงที่ลูกค้ากำลังมองหาของขวัญในช่วงเทศกาลแห่งความสุขปลายปี ซึ่งห้างเซ็นทรัล มีความยินดีและขอขอบคุณอย่างยิ่งที่หลายท่านยกให้เราเป็นเดสติเนชั่นแห่งการช้อป ความพิเศษของเซ็นทรัลมิดไนต์เซลครั้งนี้ ยังเป็นช่วงที่ตรงกับเทศกาลช้อประดับโลก อย่าง แบล็กฟรายเดย์ (Black Friday 28 พ.ย. 68) สำหรับนัก ช้อปไทยเราขอมอบความพิเศษให้คือ Black Friday ที่ห้างเซ็นทรัล จัดดีลที่ดีที่สุดจากห้างเซ็นทรัล พิเศษ 3 วันเท่านั้น (28 - 30พ.ย.68) มีแบรนด์ชั้นนำไทยและระดับโลก โปรโมชั่นจากพันธมิตรบัตรเครดิตร่วมจัดดีลสุดเอ็กซ์คลูซีพเฉพาะงานนี้เท่านั้น”
ห้างเซ็นทรัล ยังเผยอินไซต์นักช้อปแต่ละ Gen ที่น่าสนใจ ในเทศกาลแห่งการ “ให้”ของขวัญช่วงปลายปีนี้ ได้แก่
นักช้อปGen Zเป็นกลุ่มที่เติบโตขึ้นไวและจับจ่ายมากกว่ากลุ่มอื่นถึงเกือบเท่าตัว ให้ความสำคัญกับการช้อปปิ้งในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลอง เป็นกลุ่มนำเทรนด์ที่ไม่ยอมตกกระแส ชอบงานปาร์ตี้ สนุกสนาน ช้อปปิ้งถี่ ใช้เวลาตัดสินใจไว ชื่นชอบสินค้าหมวดแฟชั่น เครื่องสำอาง เครื่องประดับ อาทิ ลิปสติก น้ำหอม สกินแคร์ กระเป๋า รองเท้า สินค้ากลุ่ม DIY ชอบกิจกรรมจับฉลากธีมต่างๆ เช่น ธีม ม. ม้า เช่น มาร์คแผ่น, มอยส์เจอร์ไรเซอร์, มิกกี้-มินนี่เมาส์, Miu Miu รวมถึงช้อปสินค้าแต่งบ้านเพื่อจัดมุมในบ้านเพื่อทำคอนเทนต์รับเทศกาลคริสต์มาส – ปีใหม่
ด้าน Gen Y เน้นช้อปของขวัญให้ตนเอง และพาร์ทเนอร์เพื่อสานต่อคอนเนคชั่นที่ดีตลอดทั้งปี ชอบซื้อของขวัญจับฉลากกับกลุ่มเพื่อนที่อาจไม่ได้พบกันมานาน หรือ เทศกาลปีใหม่ของครอบครัว โดยสนใจของขวัญจากแบรนด์พรีเมียม ลักซ์ชัวรี และของขวัญที่ทำขึ้นพิเศษเฉพาะบุคคล Personalized อาทิ เสื้อโค้ท แจ๊คเก็ต รองเท้าบูธ กระเป๋าเดินทาง หมอนรองคอ น้ำหอม สกินแคร์ และเป็นกลุ่มที่วางแผนเคลียร์งานเตรียมหยุดยาวเพื่อทริปท่องเที่ยวในฝันช่วงปลายปี
สำหรับลูกค้ากลุ่มครอบครัว และ Gen Xใส่ใจกับสินค้ากลุ่มของตกแต่งและประดับบ้านเพื่อเนรมิตสร้างบรรยากาศอันอบอุ่นของครอบครัว มียอดช้อปโตกว่า1000% เน้นช้อปสินค้ากลุ่มของเล่นสำหรับเด็ก หนังสือ ตุ๊กตา เซ็ตเครื่องครัว กระบอกน้ำ เครื่องใช้ไฟฟ้า คาราโอเกะ ทีวี เครื่องฟอกอากาศ รวมถึงไม่ลืมซื้อของขวัญให้ตนเอง เช่น เสื้อกันหนาว รองเท้า อุปกรณ์กีฬา ออกกำลังกาย ส่วนใหญ่ชื่นชอบการพักผ่อนอยู่บ้าน
ไฮไลต์ของ Central Black Midnight Sale ครั้งใหม่นี้ เปิดฉากความสุขในการช้อป ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Season of Giving … to Yourself, too เทศกาลแห่งการให้…ตัวเองบ้างก็ได้” มัดใจลูกค้าทุกกลุ่มด้วยอินเนอร์ I love myself พร้อมไวรัลทั่วประเทศผ่าทุกกระแส ด้วยการสร้างความรู้สึกร่วมทางด้านอารมณ์ เป็นสีสันเสมือนเปิดของขวัญกล่องใหม่ให้ลูกค้ารวมถึงคนในแวดวงโฆษณาได้ช้อปปิ้งสนุกขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่ครั้งนี้ ห้างเซ็นทรัลร่วมกับเอเจนซี่ Wolf BKK เปิดตัวหนังโฆษณาชิ้นใหม่มาซัพพอร์ต “เสียงในหัว” ของใครหลายคนบอกเล่าเรื่องราวสุดน่ารักภายในครอบครัวที่มาแลกของขวัญกันในช่วงปีใหม่ แต่ภายในใจลึกๆ นอกจากที่เรายินดีให้ของขวัญคนอื่นแล้ว ก็อยากให้ของขวัญตัวเองบ้าง ซึ่งหนังโฆษณาชิ้นนี้ได้ผู้กำกับมากฝีมือ อย่าง เต๋อ - นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ พร้อมดึงนักแสดงระดับท็อปของวงการ อุ๋ม - อาภาศิริ นิติพล ตีบทคุณมัมยุคใหม่ เสริมด้วยลูกสาวเจน Z อย่าง คิ้ว-อนงค์นาถ ยูสานนท์ ดาวรุ่งจากซีรีส์เรื่องดัง ร่วมถ่ายทอดเรื่องราว
ไฮไลท์เด็ดของแคมเปญ Central Black Midnight Sale ที่มอบ “Best Year - End Deals - ดีลที่ดีที่สุด ส่งท้ายปี เมื่อช้อปที่ห้างเซ็นทรัล, Central App หรือ ทุกช่องทางช้อปปิ้งของห้าง ฯ อาทิ
·สินค้าเฉพาะรุ่นลดสูงสุด 70% (ตามเงื่อนไข)รับคูปองแทนเงินสด, ส่วนลดเพิ่มและเครดิตเงินคืนจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ รวมสูงสุด 54%*, พิเศษ! รับ FOLDABLE PICNIC TABLEเมื่อช้อปครบ20,000บาท ขึ้นไป/วัน (จำกัด1สิทธิ์ต่อท่าน /7,000สิทธิ์ ตลอดรายการ ตามเงื่อนไข), รับคูปองส่วนลด 150บาทเมื่อแลกคะแนนThe 1 จำนวน 1,000คะแนน ผ่านแอปพลิเคชั่นเดอะวัน (จำกัด2สิทธิ์ต่อท่าน /10,000 สิทธิ์ตลอดรายการ, 1คูปองต่อใบเสร็จ), รับบัตรของขวัญเซ็นทรัล1,500บาท เมื่อช้อปด้วยบัตรมาสเตอร์การ์ดตั้งแต่30,000บาทขึ้นไป ต่อเซลส์สลิป ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขา(จำกัด1สิทธิ์ต่อท่าน/250 สิทธิ์ตลอดรายการ)
ช้อป Black Friday ที่ Central Black Midnight Sale ลดสูงสุด 70%* พร้อมสินค้าลดรพิเศษ 3 วันเท่านั้น เฉพาะวันที่ 28 - 30 พ.ย. 68
· สินค้าลดราคาพิเศษ อาทิ ESTEE LAUDER, SHISEIDO, ISSEY MIYAKE, WRANGLER, LEE, ADIDAS, CASIO, ESQUIRE, HAVEN, PASAYA, OMAZZ, DUNLOPILLO, FROLINA, CENTRAL HOME, TEFAL, MEYER, ZWILLING, ELECTROLUX, PHILIPS และอีกมากมาย ทุกชั้น ทุกแผนก
· แลกคะแนนลดเพิ่ม สูงสุด 25% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
· พิเศษเฉพาะ Central App แจก Special Coupon ลดสูงสุด 20%
เฉพาะวันที่ 28 พ.ย. 68 Black Friday
· รับฟรีคูปองส่วนลด 500 บาท พร้อมคูปองเครื่องดื่มฟรี 1 แก้ว สำหรับลูกค้า 200 ท่านแรก ที่สาขา ชิดลม, เซ็นทรัล @ เซ็นทรัลเวิลด์, ลาดพร้าว, ปิ่นเกล้า, เซ็นทรัล @ เมกาบางนา และ พระราม 9 (จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / 200 สิทธิ์ต่อสาขา)
*คูปอง 500 บาท ใช้เป็นส่วนลดเมื่อช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป ใช้ได้ภายในวันที่ 28 พ.ย. 68
**คูปองเครื่องดื่มฟรี 1 แก้ว ใช้ได้ภายในวันที่ 28 พ.ย.68
· THE MASTER KEY GAME ลูกค้าบัตรมาสเตอร์การ์ด ช้อปครบ 3,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลส์สลิป รับสิทธิ์ร่วมสนุกเล่นเกม รับ Central Gift Voucher รวมมูลค่ารางวัล 80,000 บาท พร้อมกิจกรรมแต่งหน้าคุกกี้สุดคิวท์ จำกัด 200 สิทธิ์ / ตลอดทั้งวัน (เฉพาะที่สาขาชิดลม)
พบกับแคมเปญ “CENTRAL BLACK MIDNIGHT SALE” ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา, Central App, www.central.co.th และหลากหลายช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างเซ็นทรัล อาทิ Central Chat & Shop, Personal Shopper, Central TikTok Shop หรือช้อปผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์และอินบ็อกซ์ของห้างเซ็นทรัล Facebook Page : Central Department Store