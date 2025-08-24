ห้างเซ็นทรัล ผนึกกำลังพันธมิตร จัดแคมเปญ “Shop & Win”

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ชิดลม และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผนึกกำลัง 72 พันธมิตรชั้นนำจากหลากหลายอุตสาหกรรม ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการมอบประสบการณ์เหนือระดับ จัดแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ “Shop & Win” เพื่อส่งมอบความสุขให้นักช้อปจากทั่วทุกมุมโลก รวมถึงลูกค้าต่างชาติที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ผ่านของรางวัลกว่า 30,000 รายการ พร้อมต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวไตรมาส 3-4 ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม ถึง 8 ตุลาคม 2568
โดยแคมเปญ “Shop & Win” ที่จัดขึ้นโดยห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลและกลุ่มพันธมิตรในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อเสริมพลังให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในช่วงไตรมาสที่สามและสี่ของปี ผ่านการส่งมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งสุดพิเศษ พร้อมกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและส่งมอบความสุขให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนของหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งถือเป็นไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวประเทศไทย ที่ปัจจุบันครองตำแหน่ง “จุดหมายปลายทางยอดนิยม” ในของนักเดินทางจากทั่วโลกที่เดินทางเข้ามาเพื่อสัมผัสประสบการณ์การพักผ่อนและช้อปปิ้งระดับเวิลด์คลาส ยิ่งไปกว่านั้น ห้างเซ็นทรัลชิดลม และ ห้างเซ็นทรัลแอทเซ็นทรัลเวิลด์ ยังเป็น “แลนด์มาร์คการช้อปปิ้ง” ที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และมีการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวทุกปี ทำให้เป็นจุดหมายปลายทางที่เชื่อมโยงกับย่านเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพฯ และสามารถสร้างอิมแพคเชิงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้อย่างกว้างขวาง
ทั้งนี้ จากรายงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พบว่า ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 เป็นต้นไป มีสัญญาณการจองล่วงหน้า (Forward Booking) ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2568 (Summer Slot) ซึ่งแนวโน้มเป็นบวกในแทบทุกตลาด โดยเฉพาะจากภูมิภาคยุโรปและตะวันออกกลาง และสอดคล้องกับการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างไม่เสื่อมคลาย
รายละเอียดกิจกรรม: ลูกค้าต่างชาติสามารถนำใบเสร็จใดก็ได้จากการช้อปปิ้งภายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล มาแลกรับสิทธิ์ร่วมสนุกได้ที่ ห้างเซ็นทรัล ชิดลม บริเวณเคาน์เตอร์ Customer Services ชั้น 2 หรือ ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ บริเวณ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม ถึง 8 ตุลาคม 2568 จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 ใบเสร็จ พิเศษ! สำหรับสมาชิก The 1 Expat รับสิทธิ์ร่วมสนุกได้ทันทีผ่าน The 1 App
ของขวัญและสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากพันธมิตรชั้นนำ กว่า 30,000 รางวัล เติมเต็มทุกมิติแห่งการเดินทางและไลฟ์สไตล์เหนือระดับ เพื่อเติมเต็มทุกช่วงเวลาของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้พิเศษยิ่งกว่าที่เคย ได้แก่
1. สัมผัสประสบการณ์การพักผ่อนเหนือระดับ
- โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ มอบประสบการณ์เหนือระดับผ่านแพ็กเกจบัตรกำนัล ‘Stay & Savor at the Park’ สำหรับการเข้าพัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน มูลค่า 40,000 บาท และบริการ Exclusive Personal Shopping ณ เซ็นทรัล ชิดลม พร้อมบัตรของขวัญสำหรับรับประทานอาหารที่ Embassy Room La Marina และ Penthouse Bar + Grill
- โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล ร่วมมอบประสบการณ์การพักผ่อนแบบเวิลด์คลาส ด้วยแพ็กเกจห้องพัก ‘Luxury Suite’ 1 คืน มูลค่า 40,000 บาท พร้อมสิทธิประโยชน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ อาทิ อาหารเช้าแบบกูร์เมต์ ค็อกเทลยามเย็น และบริการบัตเลอร์ส่วนตัวตลอดการเข้าพัก
- โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล มอบบัตรกำนัลเข้าพัก 2 คืน ที่ห้อง Athenee มูลค่า 15,000 บาท พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
- โรงแรมคิมป์ตัน มาลัย กรุงเทพฯ มอบแพ็กเกจสปาสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่ Amaranth Spa มูลค่า 4,329 บาท และ Signature Afternoon Tea Set สำหรับ 2 ท่าน ที่ Ms.Jigger
2. อิ่มอร่อยกับรสชาติระดับเวิลด์คลาส
- บัตรกำนัล (voucher) รับประทานอาหาร และ Afternoon Tea จากโรงแรม Mövenpick BDMS Wellness Resort, DoubleTree by Hilton Sukhumvit Bangkok, Hilton Sukhumvit Bangkok, Novotel BKK Sukhumvit 4, Mercure BKK Siam, Mercure BKK Sukhumvit 24 และ Le Méridien Bangkok
- รับฟรี ชาไทย และ น้ำสมุนไพร ที่ Lofter ชั้น 6 เซ็นทรัลชิดลม และ สมูทตี้มะม่วง ที่ Living House ชั้น 7 เซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เติมความสดชื่นระหว่างช้อปปิ้ง
- พิเศษ! รับส่วนลดเมนูที่กำหนดกับร้านอาหารในเครือ CRG ได้แก่ KFC, Pepper Lunch, Mister Donut, Arigato, Auntie Anne's และ Cold Stone
3. เพลิดเพลินกับการช้อปและไลฟ์สไตล์สุดพิเศษ
- 39 แบรนด์ชั้นนำระดับโลกในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จากกลุ่มสินค้า/แผนก Beauty Galerie, Contemporary Fashion, Home & Appliances, Kids และ Thai Souvenir ร่วมมอบของขวัญสุดพรีเมียม และข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ได้แก่ Adidas, AKALIKO, BB Toys, Calvin Klein, CASIO, Charlotte Tilbury, dadadee, Donna Chang, Eleph, Erb, Estée Lauder, FILA, GIVENCHY, Godmami, Good Goods, GUERLAIN, imoo, ISSEY MIYAKE, Jean Paul Gaultier, Jo Malone London, Kidz & Kitz, Kiehl’s, Kin’s Nature, KIS, LA MER, Lancôme, Mini World, MUGLER, narciso rodriguez, Nike, PAHKAHMAH, PlanToys, Pureen, Sofflin, Sunglass Hut, TAITIER, Tom Ford, Valentino Beauty และ Zodia
- บัตรกำนัลและคูปองส่วนลดจาก Power Buy, Supersports และ B2S ในเครือ Central Group
- ชมภาพยนตร์ในบรรยากาศสุดหรูที่ Embassy Diplomat Screen พร้อมรับส่วนลดตั๋วหนัง 20% ที่ Central Embassy ชั้น 6
4. เดินทางอย่างมีสไตล์ พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย
- AIS เพิ่มเติมความสะดวกสบายให้นักท่องเที่ยว ด้วย AIS LUCKY TOURIST SIM อินเทอร์เน็ตแรงสุดบนเครือข่าย AIS 5G ครอบคลุมทั่วไทย พร้อมแพ็กเกจเน็ต 1 วัน (8GB)
- Emirates มอบส่วนลดเที่ยวบินสูงสุด 4,900 บาท สำหรับชั้น Business Class และ Economy Class ในเส้นทางที่กำหนด
- จองแพ็กเกจท่องเที่ยวกับ Klook รับส่วนลด 10%* ตามเงื่อนไขที่กำหนด
5. ดูแลสุขภาพและความงามในแบบพรีเมียม กับแพ็กเกจดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ จาก VitalLife ในเครือโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, โรงพยาบาลกรุงเทพ, โรงพยาบาลเมดพาร์ค และ โรงพยาบาลสมิติเวช
นอกจากนี้ ยังมีของขวัญพรีเมียมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ช้อป
- กระเป๋าดีไซน์เก๋ และ กระติกน้ำสุดชิค จาก Alipay+, Bangkok Airways และ WeChat Pay
- บัตรของขวัญมูลค่า 1,000 บาท คูปองเงินสด และของพรีเมียมมากมายจากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
แคมเปญ “Shop & Win” ในครั้งนี้ คือโอกาสพิเศษที่ห้างเซ็นทรัลชิดลม และเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมพันธมิตรชั้นนำ ตั้งใจมอบเพื่อสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งและการท่องเที่ยวที่เหนือความคาดหมาย นอกจากนี้ ยังสะท้อนบทบาทของห้างเซ็นทรัลในฐานะแรงขับเคลื่อนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาสัมผัสเสน่ห์การช้อปปิ้งในประเทศไทย พร้อมส่งเสริมการใช้จ่ายและสร้างคุณค่าแก่ธุรกิจในประเทศอย่างยั่งยืน