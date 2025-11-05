ลาซาด้า ขนแบรนด์ดังล้านรายการ เสริมทัพ LazMall แคมเปญ 11.11

ผู้จัดการรายวัน 360 – ลาซาด้า ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เดินหน้ายกระดับวงการอีคอมเมิร์ซยุคใหม่ด้วยการส่งมอบประสบการณ์ช้อปปิงคุณภาพจากแบรนด์ชั้นนำ ล่าสุดประกาศต้อนรับสินค้าหลายล้านรายการจากแบรนด์ดังทั้งไทยและระดับโลกสู่ LazMall ร่วมเสริมทัพรับเมกะแคมเปญ “ลาซาด้า 11.11 เซลใหญ่แห่งปี” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน (เริ่ม 2 ทุ่ม) ถึง 13 พฤศจิกายน 2568 โดยมีไฮไลต์อย่างคูปองส่วนลดสูงสุด 10,000 บาท และ LazFlash ลดสูงสุดถึง 90% พร้อมมอบความคุ้มค่าครบทุกมิติให้นักช้อปไทย
การเปิดตัวบรรดาแบรนด์ใหม่บนแพลตฟอร์ม ตอกย้ำจุดแข็งของ LazMall ในฐานะจุดหมายของแบรนด์ชั้นนำระดับโลกที่ผู้บริโภคไว้วางใจ ภายใต้กลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยสินค้าแบรนด์ (Brand-Driven Strategy) ซึ่งลาซาด้าเดินหน้ามุ่งยกระดับประสบการณ์ช้อปปิงด้วยสินค้าแบรนด์แท้-คุณภาพ-ความคุ้มค่าในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง
เห็นได้จากจำนวนร้านค้าแบรนด์บน LazMall ที่เติบโตขึ้นกว่า 60% แสดงถึงการตอบรับที่ดีจากทั้งแบรนด์และผู้บริโภคยุคใหม่ โดยเฉพาะนักช้อปชาวไทยที่ให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าในหลายมิติมากยิ่งขึ้น1 ไม่ว่าจะเป็นความคุ้มค่าในเชิงคุณภาพ ประสบการณ์ที่ได้รับ และราคาที่ดีที่สุด
แนวโน้มดังกล่าวยังสอดคล้องกับสถิติที่พบว่า มูลค่าคำสั่งซื้อเฉลี่ยบน LazMall เพิ่มขึ้นราว 1,000 บาทต่อตะกร้าในปีที่ผ่านมา สะท้อนถึงความนิยมและความเชื่อมั่นที่ผู้บริโภคมีต่อสินค้าแบรนด์บนแพลตฟอร์มลาซาด้า
รายงานจาก Momentum Works2 ระบุว่า ปัจจุบันสัดส่วนยอดขายสินค้าแบรนด์ในตลาดอีคอมเมิร์ซอาเซียนยังอยู่ต่ำกว่า 30% เมื่อเทียบกับตลาดจีนที่มีสัดส่วนสูงถึง 50% ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสการเติบโตที่ยังคงเปิดกว้างในภูมิภาค ขณะเดียวกัน สถิติจากแคมเปญ 9.9 ที่ผ่านมา พบว่าแบรนด์ชั้นนำกว่า 100 รายทั่วภูมิภาคมียอดขายเติบโตเฉลี่ยกว่า 49 เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ตอกย้ำแนวโน้มความต้องการสินค้าจากแบรนด์คุณภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เช่นเดียวกับพฤติกรรมนักช้อปชาวไทยที่หันมาให้ความสำคัญกับคุณภาพและความน่าเชื่อถือของสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สะท้อนผ่านการเติบโตของสินค้าหมวดพรีเมียมและสินค้ามูลค่าสูงบนแพลตฟอร์ม อาทิ
• หมวดโทรศัพท์มือถือ มียอดขายเติบโตขึ้นกว่า 24% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
• หมวดผลิตภัณฑ์ความงาม-เพรสทีจบิวตี้ จากแบรนด์ระดับโลก อาทิ Estee Lauder, Kiehl’s, Lancome, La Mer, Shiseido ครองอันดับสินค้าขายดีในเมกะแคมเปญ
• หมวดสินค้าแฟชั่นไทย เช่น lookbooklookbook, Endless Holiday และ Fundao เลือกลาซาด้าเป็นช่องทางเอ็กซ์คลูซีฟ เปิดตัวคอลเลกชันใหม่และเดินหน้าทำสถิติยอดขายเติบโตบนอีคอมเมิร์ซอย่างต่อเนื่อง
ปักหมุดไฮไลต์รับเซลใหญ่แห่งปี ช้อปอย่างมั่นใจกับสินค้าแบรนด์ดังครบทุกหมวดหมู่จากร้านค้าออฟฟิเชียลบน LazMall พร้อมดีลพิเศษเฉพาะ 11.11 นี้เท่านั้น
• พบกับสินค้าแบรนด์ดัง เปิดตัวในประเทศไทยครั้งแรกจากแพลตฟอร์มช้อปปิงชั้นนำอย่าง TMall และ GMarket อีกทั้งยังมีแบรนด์ระดับโลกที่เอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะบนลาซาด้า อาทิ YSL Beauty, Guerlain, Aesop, Drunk Elephant, Marimekko, Nike, MUJI, LAMY, SMEG และอีกหลายหมื่นแบรนด์ทั่วภูมิภาค
• รวมดีลขายดีและไอเท็มเด่นประจำแคมเปญจากแบรนด์ดังไว้ในที่เดียว ช่วยให้ประสบการณ์ช้อปง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น
• เปิดโลกลักชูรีแฟชั่นกับหลากหลายแบรนด์นาฬิกาและเครื่องประดับ พร้อมเสิร์ฟไอเท็มเอ็กซ์คลูซีฟ ไม่ว่าจะเป็น แบรนด์นาฬิกาหรู MIDO, Tissot, Seiko เครื่องประดับแบรนด์ดัง Pandora แหวนเพชร Jubilee และแบรนด์แว่นตาไอคอนิกตลอดกาลอย่าง Ray-Ban, Oakley และอีกมากมาย
• LazLOOK อัปเดตคอลเลกชันรับลมหนาวจากแบรนด์ไทย อาทิ COATSWEATER THAILAND, Aimer Woman, Studio Unknown พร้อมทั้งไอเท็มคุมโทนครบทุกลุคให้เลือกช้อป
• แฟน ๆ สินค้าบิวตี้ รับคูปองลดสูงสุด 25% พร้อมรับดีลพิเศษเฉพาะสมาชิก LazBEAUTY จากแบรนด์ชั้นนำตลอดแคมเปญ
• สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ช้อปง่ายยิ่งขึ้นด้วยบริการผ่อน 0% กับหลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ Nespresso, SMEG, Studio 7 พร้อมบริการครบครันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ ทั้งบริการติดตั้งครบวงจร การรับประกันสินค้า และโปรโมชันเครื่องเก่าแลกใหม่
เมกะแคมเปญ “ลาซาด้า 11.11 เซลใหญ่แห่งปี” ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2 ทุ่ม – 13 พฤศจิกายน 2568 เต็มอิ่มกับดีลสุดคุ้มค่าหลายต่อ อาทิ
• คูปอง 11.11 ลดสูงสุด 10,000 บาท* อัปเลเวลความคุ้มถึงขีดสุดกับคูปองส่วนลดเพิ่ม ครอบคลุมทุกระดับราคา 20%, 25% และ 30% พร้อมคูปอง LazMall เอ็กซ์คลูซีฟสูงสุด 25%
• LazFlash ลดสูงสุดถึง 90%*
• แบรนด์ดังลดแรง 6 ชม.แรก 2 ทุ่ม – ตี 2