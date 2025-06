มิลลิ-แพต-นิว-ดัง แท็กทีมร่วมงาน The Luxury Beauty Studio อีเว้นท์บิวตี้ลักซ์ชัวรีแห่งปีจากลอรีอัล กรุ๊ป ชวนครีเอทโปรไฟล์ความงามในแบบฉบับตัวเอง เผยเอกลักษณ์ความเป็นคุณอย่างแท้จริง

ลอรีอัล กรุ๊ป ในประเทศไทย พร้อมมอบประสบการณ์ความงามบทใหม่ที่ออกแบบได้ด้วยตัวคุณเอง! กับอีเว้นท์สุดยิ่งใหญ่ “The Luxury Beauty Studio” ที่รวม 4 แบรนด์ลักซ์ชัวรีระดับโลก อาทิ ลังโคม (Lancôme) YSL บิวตี้ (YSL Beauty) คีลส์ (Kiehl’s) และ จิออร์จิโอ อาร์มานี่ สร้างสรรค์จุดหมายปลายทางแห่งความสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Create Your Own Beauty Signature” เพื่อให้ทุกคนได้ครีเอทโปรไฟล์ความงามในแบบของตัวเองที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผ่านผลิตภัณฑ์ความงามทั้งสกินแคร์ เมคอัพ น้ำหอม พร้อมด้วยนวัตกรรมล้ำสมัย ตลอดจนกิจกรรมและโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะงานนี้เท่านั้น โดยได้ มิลลิ – ดนุภา คณาธีรกุล, แพต – ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช, นิว – ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ, ดัง – ณัฎฐ์ฐชัย บุญประเสริฐ และ ริว - พุติพัฒน์ พุทโธนะโมชัย ให้เกียรติร่วมงาน ณ ชั้น 1 Central Court ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์งานนี้ทั้ง 4 แบรนด์ลักซ์ชัวรีระดับโลก ได้ผสานนวัตกรรม Beauty Tech เข้ากับบริการ Personalized Beauty Consultation และบิวตี้ไอเทมระดับไอคอนิกทั้งสกินแคร์ เมคอัพ น้ำหอม รวมถึงหลากหลายเทคโนโลยีล้ำสมัย อาทิ Skin Screen เครื่องวิเคราะห์ผิวแบบ 12 มิติ และ Shade Finder by Lancôme ที่ใช้ระบบ AI แนะนำเฉดสีรองพื้นให้เหมาะกับสภาพผิวแบบเรียลไทม์ พร้อมด้วยบริการ Kiehl’s Derma Reader โดย Skin Pro ผู้เชี่ยวชาญของแบรนด์ ที่ใช้เทคโนโลยี Tri-Polarize ในถ่ายภาพวิเคราะห์สภาพผิวเชิงลึกได้ถึง 11 มิติ ตลอดจนร่วมเวิร์กช็อปสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับผู้เชี่ยวชาญด้านความงามจากแต่ละแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น Makeup Workshops, Skincare Workshops, Skin Talk & Makeup Showcase ไปจนถึง Fragrance Showcase (*สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่าน Line Official | ที่นั่งมีจำนวนจำกัดต่อวัน) ที่ทุกกิจกรรมได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนได้เผยความเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด พร้อมสร้างสรรค์โปรไฟล์ความงามที่ตรงกับตัวตนได้อย่างแท้จริงในวันเปิดงาน ยังได้รับเกียรติจาก คุณวิภาวี ทับสกุล – General Manager of L’Oréal Luxe (Thailand) กล่าวต้อนรับอย่างเป็นทางการ พร้อมสะท้อนวิสัยทัศน์ในการสร้างประสบการณ์ความงามแบบเฉพาะบุคคล ผ่านเทคโนโลยีล้ำสมัย และประสบการณ์แบบ Personalized ที่ทุกคนเข้าถึงได้ โดยมี คุณณัฐกาญจน์ สำราญกิจ CENTRAL - Omni Category Director ให้เกียรติร่วมงานครั้งนี้อีกหนึ่งไฮไลต์ที่เรียกเสียงฮือฮาในงานเปิดตัว คือ Celebrity Talk Session ที่ 5 คนดังตัวแทนความงามแต่ละแบรนด์ มาร่วมแชร์มุมมองและสไตล์ในแบบของตัวเองอย่างมั่นใจ เริ่มจาก มิลลิ – ดนุภา คณาธีรกุล Lancôme Thailand Brand Ambassador ที่จัดเต็มความมั่นใจแบบ Next Gen Beauty ที่ไม่ตามใคร แพต – ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช ตัวแทนจาก YSL Beauty กับลุคสไตล์สาวเก๋ที่ใครเห็นก็สะดุดตา นิว – ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ แขกคนพิเศษจาก Kiehl’s กับลุคสุดเท่คูลและโดดเด่น ที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ทุกมุมมอง และ ดัง – ณัฎฐ์ฐชัย บุญประเสริฐ ตัวแทนจาก พร้อมด้วย ริว - พุติพัฒน์ พุทโธนะโมชัย ตัวแทนจาก จิออร์จิโอ อาร์มานี่ ที่มาพร้อมความสุขุมสไตล์มินิมอล มีคลาส โมเดิร์นในทุกมิติ ทั้งสี่ได้ร่วมแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับ Beauty Signature ของตนเอง พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ในการสัมผัส Beauty Tech และการค้นหาตัวตนผ่านความงามภายในงาน The Luxury Beauty Studio ผ่าน 4 หัวข้อพิเศษที่ชวนให้ทุกคนคิดตามว่า “ความงาม” จะช่วยปลดล็อกพลังในตัวเราได้อย่างไร โดยทุกบทสนทนาได้ถ่ายทอดแรงบันดาลใจ พร้อมเปิดพื้นที่ให้ความงามเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตในแบบที่เป็นตัวเอง ประกอบด้วย● My Beauty Signature – สไตล์ที่ใช่ สะท้อนตัวตน● A Day in My Luxe Routine – รูทีนหรูหราที่ให้มากกว่าความสวย● The Confidence Effect – ความสวยสร้างพลังให้ชีวิตอย่างไร● The Luxury Beauty Studio Challenge – ถ้าให้เลือกลุคหรือกลิ่นที่เป็นคุณ...จะเลือกอะไร?The Luxury Beauty Studio พร้อมให้คุณเปิดประสบการณ์ “Create Your Own Beauty Signature” สร้างโปรไฟล์ความงามในแบบฉบับของคุณ ได้แล้ววันนี้ – 22 มิถุนายน 2568 ณ 1 Central Court ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พิเศษเฉพาะภายในงานนี้ ผู้เข้าร่วมสามารถรับสิทธิ์โปรโมชั่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากทั้ง 4 แบรนด์● Lancôme เมื่อซื้อ Rénergie H.C.F. Triple Serum ขนาด 50ml รับฟรีของขวัญ 8 ชิ้น มูลค่า 4,350 บาท*● Kiehl’s เมื่อซื้อ Dark Spot Serum เซรั่มเพื่อผิวกระจ่างใสอันดับ 1 ถึง 8 ปีซ้อน ขนาด 50ml รับทันทีของขวัญ 5 ชิ้น มูลค่า 2,650 บาท* (*ของขวัญที่ได้รับขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล)● YSL Beauty ช้อปน้ำหอม LIBRE L'eau Nue ขนาดใดๆ พร้อมกับผลิตภัณฑ์ YSL Beauty อื่นๆ ครบ 15,000 รับของขวัญ 2 ชิ้น มูลค่ารวม 2,800 บาท*● จิออร์จิโอ อาร์มานี่ เมื่อซื้อ STRONGER WITH YOU Eau de Parfum ขนาด 100ml รับฟรีของขวัญมูลค่า 1,500 บาท*พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 15% และของขวัญมูลค่า 600 บาท สำหรับผู้ลงทะเบียนและร่วมกิจกรรมภายในงานเท่านั้น (*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)#TheLuxuryBeautyStudio #LancomeThailand #KiehlsThailand #YSLBeautyTH #armanibeautyTHหรือติดตามข้อมูลได้ที่ IG, Tiktok , Facebook : @KiehlsThailand และ X : @KiehlsTH