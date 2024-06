“เจนี่“ แท็กทีมรุ่นน้อง ”พีพี-นิว-เก้า“ ในฐานะตัวแทนแบรนด์ลักซ์ชัวรี่ระดับโลก ตบเท้าร่วมงาน Beauty of The Future อีเว้นท์สุดยิ่งใหญ่แห่งปี ยกระดับมาตรฐานความงามอีกขั้น

สายบิวตี้เตรียมช็อปได้แบบจัดเต็ม เมื่อล่าสุด!! บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ยกอีเว้นท์ใหญ่แบรนด์ลักซ์ชัวรี่ อาทิเช่น ลังโคม (Lancôme) คีลส์ (Kiehl’s) ,อีฟส์ แซงต์ โลรองต์ โบเต้ (YSL Beauty) และ อาร์มานี่ บิวตี้ มาเนรมิตรวมไว้ในงานเดียว กับงาน ‘Beauty of The Future’ (บิวตี้ ออฟ เดอะ ฟิวเจอร์) พร้อมนำทัพดาราตัวแม่และหนุ่มสาวสุดฮอต ที่นำโดย เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ , พีพี ปุญญ์ปรีดี คุ้มพร้อม รอดสวาสดิ์, นิว ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ และ เก้า - นพเก้า เดชาพัฒนคุณ โคจรมาเจอะเจอกันภายในงานครั้งนี้เพื่อพูดคุยถึงประสบการณ์ที่ได้สัมผัสกับ Beauty Tech และแนวคิดความงามที่ยั่งยืนของแต่ละแบรนด์ พร้อมด้วยเซเลบริตี้ อินฟลูเอนเซอร์ และสื่อมวลชนร่วมเฉลิมฉลองการเปิดงานกันอย่างคับคั่ง เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรมความงามและผู้บุกเบิกแนวคิดความงามที่ยั่งยืนของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ที่จะนำทุกคนไปสัมผัสกับประสบการณ์ความงามแห่งอนาคต ด้วยการนำเทคโนโลยีความงามล้ำสมัยของแต่ละแบรนด์สร้างสรรค์เป็นกิจกรรมมากมาย ทั้งการวิเคราะห์ผิวอย่างแม่นยำ การเลือกเฉดสีเมคอัพและการสร้างผลิตภัณฑ์ชิ้นพิเศษเฉพาะคุณ (Personalize Product) ตลอดจนพบกับผลิตภัณฑ์รูปแบบรีฟิลที่มีให้คุณได้ช้อปทั้งสกินแคร์ เมคอัพ และน้ำหอมสุดหรูหรา เพื่อให้คุณได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนและสนับสนุนแนวคิดความงามที่ยั่งยืนภายในงาน Beauty of The Future เนรมิตพื้นที่ ชั้น 1 Central Court ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ รายล้อมไปด้วยนวัตกรรม Beauty Tech ให้ทุกคนได้ทดลอง และผลิตภัณฑ์ความงามจากแนวคิดความงามที่ยั่งยืน (Sustainability Beauty) เริ่มจากการออกแบบโครงสร้างจำลองขนาดใหญ่ใจกลางงานด้วยผลิตภัณฑ์รูปแบบรีฟิลจากแบรนด์ความงามลักซ์ชัวรี่ระดับโลก เพื่อดึงดูดให้ทุกคนเข้ามาสัมผัสกับประสบการณ์ความงามแห่งอนาคต ที่ครั้งนี้ทุกคนจะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายจากแบรนด์บิวตี้ลักซ์ชัวรี่ ที่นำเทคโนโลยีความงามและผลิตภัณฑ์รูปแบบรีฟิล พร้อมด้วย Beauty of The Future AR Experience ที่จะนำทุกคนเปิดประสบการณ์สู่ความงามแห่งอนาคตเป็นครั้งแรก! อีกทั้งจัดเต็มกับกิจกรรมที่รวบรวมมานำเสนอให้กับทุกคนอย่างครบครันเฉพาะงานนี้เท่านั้น•เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ในฐานะ YSL Beauty Special Guest•พีพี ปุญญ์ปรีดี คุ้มพร้อม รอดสวาสดิ์ ในฐานะ Lancôme Brand Guest•นิว ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ ในฐานะ New Kiehl's Special Guest•เก้า - นพเก้า เดชาพัฒนคุณ ในฐานะ อาร์มานี่ บิวตี้ Brand GuestBeauty of The Future พร้อมให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและความงามอีกขั้น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนแนวคิดความงามที่ยั่งยืนกับผลิตภัณฑ์ความงามจากแบรนด์ลักซ์ชัวรี่ระดับโลกกันได้แล้ว ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. 2567 – 12 มิ.ย. 2567 ที่ ชั้น 1 Central Court ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์HASHTAG : #BeautyOfTheFuture