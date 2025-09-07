“ต่อ-ธนภพ” และ “เจเจ-กฤษณภูมิ” ร่วมถ่ายทอดกลิ่นหอมใหม่ LE SEL D'ISSEY EAU DE PARFUM หลอมรวมพลังแห่งทะเลและผืนดิน สะท้อนความหอมฉบับสุภาพบุรุษ ISSEY MIYAKE

ISSEY MIYAKE (อิซเซ่ มิยาเกะ) สร้างปฐมบทใหม่ให้วงการน้ำหอมอีกครั้งกับ LE SEL D'ISSEY EAU DE PARFUM (เลอ เซล ดิซเซ่ โอ เดอ พาร์ฟาม) น้ำหอมใหม่ล่าสุดในตระกูล LE SEL D'ISSEY (เลอ เซล ดิซเซ่) ที่อบอุ่นเข้มข้นขึ้น สะท้อนพลังอันยิ่งใหญ่จากธรรมชาติ ความบริสุทธิ์ของสายน้ำ กลิ่นอายความสดชื่นของท้องทะเล สู่ความอบอุ่นเร่าร้อนของผืนดิน ผ่านโน้ตความหอมแนวกลิ่น Woody Marine Dry Amber โดยมีสองนักแสดงหนุ่มสุดฮอต ต่อ-ธนภพ ลีรัตนขจร และ เจเจ-กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม มาร่วมงานเปิดตัวสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ณ บิวตี้ฮอลล์ สยามพารากอน พร้อมร่วมเผยเสน่ห์อันน่าค้นหาของกลิ่นหอมใหม่นี้
LE SEL D'ISSEY EAU DE PARFUM (เลอ เซล ดิซเซ่ โอ เดอ พาร์ฟาม) ได้รับการรังสรรค์โดยนักปรุงน้ำหอมชื่อดัง Quentin Bisch จาก Givaudan นักออกแบบน้ำหอมระดับแนวหน้าของโลก เริ่มต้นเปิดโน้ตความหอมสำหรับ LE SEL D'ISSEY EAU DE PARFUM (เลอ เซล ดิซเซ่ โอ เดอ พาร์ฟาม) ด้วย Laminaria Seaweed, Oakmoss และ Salt Accord เปรียบดังความสดชื่นจากท้องทะเล ที่ถูกโอบล้อมด้วยความลุ่มลึกของ Incense หรือ กำยาน, Dry Amber และ Cedarwood ตัวแทนจากพื้นดินอันอบอุ่นที่ส่งเสริมให้กลิ่นหอมใหม่นี้ทรงพลังเกินต้าน ทั้งยังโดดเด่นด้วยการผสานส่วนผสมจากธรรมชาติถึง 94%
ดีไซน์ของขวดถูกออกแบบให้ดูเรียบง่ายแต่ทรงพลัง ด้วยการเคลือบแลกเกอร์ไล่สีเทาราวกับกำยานอันลึกลับ ฐานขวดโค้งทรงโดมที่สร้างเอฟเฟกต์แสงสะท้อนที่น่าหลงใหลและดูมีชีวิตชีวา นอกจากนี้ ISSEY MIYAKE ยังมุ่งมั่นในแนวทางที่ยั่งยืน ด้วยการออกแบบขวดน้ำหอมให้เหมาะกับการผลิตด้วยแก้วรีไซเคิล 20% และออกแบบขวดให้สามารถใช้งานได้ยาวนานและเติมซ้ำได้ง่าย ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO² เทียบเท่าได้ถึง 60% และลดการใช้ทรัพยากร เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ได้ถึง 60%
โดย ต่อ-ธนภพ ลีรัตนขจร และ เจเจ-กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม ร่วมงานเปิดตัว LE SEL D'ISSEY EAU DE PARFUM (เลอ เซล ดิซเซ่ โอ เดอ พาร์ฟาม) เพื่อสัมผัสประสบการณ์ความหอมใหม่จาก อิซเซ่ มิยาเกะ ก่อนใคร
ต่อ-ธนภพ ลีรัตนขจร เผยความรู้สึกที่มีต่อน้ำหอมใหม่นี้ไว้ว่า “น้ำหอม LE SEL D'ISSEY EAU DE PARFUM (เลอ เซล ดิซเซ่ โอ เดอ พาร์ฟาม) ให้ความรู้สึกที่แตกต่างและมีพลังจริงๆ เป็นกลิ่นที่ซับซ้อนน่าค้นหา กลิ่นมีทั้งความสดชื่นจากทะเลไม่ว่าจะเป็นกลิ่นของเกลือและ Oakmoss เข้ากับความอบอุ่นจากกลิ่น Cedarwood และ Dry Amber ซึ่งผมว่าหยิบใช้ได้ในทุกวันเลยครับ”
เจเจ-กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม กล่าวเสริมว่า “สำหรับผมน้ำหอมเป็นเหมือนสิ่งที่ช่วยเสริมบุคลิกมีความเท่ แต่สำหรับ LE SEL D'ISSEY EAU DE PARFUM (เลอ เซล ดิซเซ่ โอ เดอ พาร์ฟาม) มีความเป็นอิซเซ่ มิยาเกะชัดเจนมากครับ เป็นกลิ่นที่มีเสน่ห์ความคอนทราสทั้งสดชื่นและอบอุ่นดูดัน เหมาะกับลุคเข้มๆ เท่ๆ ใช้แล้วรู้สึกมั่นใจและแตกต่างจากทุกคน”
LE SEL D'ISSEY EAU DE PARFUM ขนาด 50 มล. ราคา 3,700 บาท, ขนาด 100 มล. ราคา 5,000 บาท และ ขนาดรีฟิล 150 มล. ราคา 5,700 บาท วางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่เคาน์เตอร์น้ำหอม ISSEY MIYAKE ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และช่องทางออนไลน์ Lazada LazMall
