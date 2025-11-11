'theAsianparent Awards 2025' มอบรางวัลแบรนด์ยอดนิยมในดวงใจคุณพ่อคุณแม่ 12 พ.ย.นี้

theAsianparent (ดิเอเชี่ยนพาเรนท์) คอมมูนิตี้เพื่อพ่อแม่และครอบครัวที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน กำลังจะจัดงานประกาศรางวัล 'theAsianparent Awards 2025' ในวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2568 เวลา12.30-17.00น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมกราฟ โฮเทล กรุงเทพฯ
งานนี้ถือเป็นเวทีสำคัญที่จะมอบรางวัลให้กับ 90 แบรนด์และอินฟลูเอนเซอร์ยอดนิยม ที่ได้รับการยอมรับจากคุณพ่อคุณแม่ผู้ใช้งานจริง ตอกย้ำความแข็งแกร่งของแวดวงธุรกิจสินค้าและบริการแม่และเด็กที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากผู้บริโภคผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นช่องทางที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประเทศไทยและอาเซียน
ผลรางวัล theAsianparent Awards 2025 มาจากกระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใสและน่าเชื่อถือ 2 ช่องทางหลัก ช่องทางแรกจากคะแนนโหวตจากคุณพ่อคุณแม่ผู้ใช้งานจริง บนสองแพลตฟอร์มหลักของ theAsianparent Thailand และจากการพิจารณาคัดเลือกโดยทีมงาน theAsianparent Thailand ที่มีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมแม่และเด็ก รางวัลนี้จึงเปรียบเสมือนเครื่องการันตีคุณภาพที่พิสูจน์แล้วว่าผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของครอบครัวยุคใหม่ได้อย่างแท้จริง
รางวัลในปีนี้แบ่งออกเป็น 5 สาขาหลัก ได้แก่ Parents' Choice Awards รางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์ในดวงใจของคุณพ่อคุณแม่ 47 รางวัล, Most Innovative Awards รางวัลผลิตภัณฑ์สุดยอดนวัตกรรม 19 รางวัล, Most Promising Awards รางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่น่าจับตามอง 9 รางวัล, Proudly Local Awards รางวัลผลิตภัณฑ์แห่งความภาคภูมิใจในประเทศ 5 รางวัล และ Influencer Awards รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ผู้ทรงอิทธิพลกลุ่มแม่และเด็ก 10 รางวัล
นอกจากการมอบรางวัลแล้ว งานในครั้งนี้จะมีการเปิดเผยผลสำรวจ "Digital Mom Survey 2025: Beyond Clicks and Views: Building Real Trust with Moms Online" ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของคุณแม่ยุคดิจิทัลในประเทศไทย ที่จะช่วยให้แบรนด์และนักการตลาดเข้าใจกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น พร้อมกลยุทธ์ในการสร้างความไว้วางใจกับคุณแม่ยุคใหม่ อีกทั้งยังมี Panel Discussion เรื่อง "Momfluencer the Rise of Authentic KOLs" การพูดคุยที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทรนด์ความเป็นอินฟลูเอนเซอร์แม่และเด็กที่มีอิทธิพลอย่างแท้จริง ความสำคัญของความน่าเชื่อถือและความเป็นธรรมชาติในการสื่อสาร ที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าการตลาดในอุตสาหกรรมนี้อีกด้วย
สำหรับผู้ที่สนใจการประการผลรางวัลและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน theAsianparent Awards 2025 สามารถติดตามได้ที่ https://th.theasianparent.com/ และ facebook: theAsianparent Thailand