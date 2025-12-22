“ไอซ์ - มีมี่” แท็กทีม “เกรซ - หนิงหนิง” ปิดจบเกมหัวใจแบบสุดฟิน ในงาน “PLAYER Last EP. BLISSFUL ENDING”

เดินทางร่วมลุ้นเกมหัวใจสุดเข้มข้นกันมาจนถึงโค้งสุดท้ายกันแล้ว สำหรับซีรีส์ “Player ไม่อาจห้ามรัก” จากค่าย “HeartPop Studio” ก็ขอส่งท้ายความปังแบบต่อเนื่องกับงาน “PLAYER Last EP. BLISSFUL ENDING” ชวนแฟน ๆ มาจอยโมเมนต์สุดพิเศษร่วมรับชมตอนจบกับนักแสดงนำสุดฮอต “ไอซ์ อมีนา - มีมี่ เหมือนฝัน” และ “เกรซ ฮาร์เปอร์ - หนิงหนิง มาริกา” กันอย่างใกล้ชิด ซึ่งทำเอา Phenix Auditorium Hallคึกคักไปด้วยเหล่าแฟน ๆ ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่มาให้กำลังใจกันอย่างเนืองแน่น และอบอุ่นหัวใจไปกับซุ้มดอกไม้แสดงความยินดีกับทีมนักแสดง
“PLAYER Last EP. BLISSFUL ENDING” เริ่มต้นขึ้นด้วยการรับชมซีรีส์ไปพร้อม ๆ กัน งานนี้ทั้ง “ไอซ์ - มีมี่ - เกรซ - หนิงหนิง”และเหล่าแฟนคลับต่างก็ร่วมลุ้นไปกับบทสรุปของ “Player ไม่อาจห้ามรัก” ชนิดที่ว่าเรียกเสียงฮือฮาได้แทบทุกซีน รีแอคชั่นจากทุกคนสนุกสนานจนทำเอาบรรยากาศในฮอลล์เต็มไปด้วยเสียงเชียร์และรอยยิ้ม จนกระทั่งร่วมส่งตัวละครไปด้วยกันอย่างสมบูรณ์
จากนั้นเพื่อเป็นการตอบแทนความรักและการสนับสนุนของแฟน ๆ “HeartPop Studio” จัดเต็มขนโชว์เรียกเสียงกรี๊ดสนั่น กับเพลง “ไม่อาจห้ามรักเธอ” ของ “ไอซ์ - มีมี่” ที่เคมีความน่ารักของทั้งคู่อัพเลเวลแบบชวนใจสั่นเกินต้าน ต่อเนื่องด้วยสองสาว “เกรซ - หนิงหนิง” ขอส่งเพลง “Love Game” มาออกสเต็ปเล็กๆ ให้ได้โยกตามกันไป ก่อนจะส่งเวทีให้ “ไอซ์” จับไมค์โชว์ร้องเพลง “ไม่ให้ใครรู้” มาพร้อมอินเนอร์ทรงพลังสะกดคนฟังได้ทั้งฮอลล์
พักเบรกความสนุกมาถึงช่วงพูดคุยกันกับ“ไอซ์ - มีมี่ - เกรซ - หนิงหนิง” ที่งานนี้ทั้งสี่สาวเปิดใจทุกโมเมนต์ประทับใจ และความรักความผูกพันที่มีให้กันใน “Player ไม่อาจห้ามรัก” กับการเดินทางที่แสนพิเศษนี้ รวมถึงขอบคุณแฟน ๆ ที่สนับสนุนผลงาน และมอบความรักให้อย่างดีเสมอมา ก่อนปิดท้ายงานของค่ำคืนนี้ด้วยโชว์ของ “มีมี่” กับเพลง “ขอไปเป็นเด็กพี่” ที่ขนความขี้เล่นน่ารักมาโกยเสียงกรี๊ดกันแบบฟินสุดๆ เรียกได้ว่าปิดฉากความสำเร็จ “PLAYER Last EP. BLISSFUL ENDING” ไปอย่างสวยงาม
#PlayerYuriSeries #PlayerYuriSeriesLastEP