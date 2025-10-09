“มีมี่” งัดเสน่ห์มัดใจ “ไอซ์” ล้วงข้อมูลตามหา “ชิน” ในซีรีส์ “Player ไม่อาจห้ามรัก”

“ปัน” (มีมี่-เหมือนฝัน) และ “พลอย” (ไอซ์-อมีนา) เจอกันอีกครั้งที่คอนโด “ปราง” (หนิงหนิง-มาริกา) แต่ “พลอย” กลับทำท่าทีเหมือนไม่เคยเห็นหน้า “ปัน” มาก่อน ราวกับเรื่องเมื่อคืนไม่เคยเกิดขึ้น “ปราง” จึงรีบแนะนำ “ปัน” ว่าเป็นน้องสาวของเธอ ทำให้ “พลอย” ก็ไม่พลาดที่จะหยอดคำชมว่าปัน “น่ารักดี” สถานการณ์ยิ่งทำให้บรรยากาศประดักประเดิด ขณะเดียวกัน “ปราง” ก็ตัดสินใจย้ายไปอยู่กับ “เจ” (เกรซ ฮาร์เปอร์) ที่ห้องข้างๆ แล้วยกห้องนี้ให้กับ “ปัน” จากนั้น “ปัน” ที่ยังงงกับสิ่งที่เกิดขึ้น จึงกลั้นใจถาม “พลอย” ว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นกันแน่? พร้อมเริ่มคิดแผนใหม่ โดยตั้งใจจะใช้เสน่ห์เข้าหา “พลอย” เพื่อสืบหาเบาะแสเรื่อง “เพทาย” (ชิน-ชินวุฒ) ถึงขั้นแกล้งทำต่างหูหายในห้องพลอย พร้อมโพสต์โซเชียลเชิงอ่อยให้ “พลอย” รับรู้ตลอด ซึ่ง “พลอย” จะรู้ทันแผนการณ์ของ “ปัน” หรือไม่? ตามลุ้นไปพร้อมกัน!
ติดตามชมซีรีส์ “Player ไม่อาจห้ามรัก” EP.2 ได้ในวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคมนี้ เวลา 20.00 น. ทาง Youtube : HeartPopStudio และดูเวอร์ชัน UNCUT บนแอป iQIYI เวลา 20.00 น. และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น
