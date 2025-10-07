มือกีตาร์ Oasis พักทัวร์ รักษามะเร็งต่อมลูกหมาก

พอล “โบนเฮด” อาร์เธอร์ส มือกีตาร์วง Oasis แจ้งพักทัวร์ชั่วคราว หลังถูกวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมาก
พอล อาร์เธอร์ส หรือที่แฟนเพลงรู้จักในชื่อ “โบนเฮด” มือกีตาร์วัย 60 ปี หนึ่งในผู้ก่อตั้งวงร็อกระดับตำนาน Oasis ประกาศผ่านแพลตฟอร์ม X (เดิม Twitter) ว่าจะถอนตัวจากทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกชั่วคราว เพื่อเข้ารับการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก แม้ก่อนหน้านี้เพิ่งผ่านการรักษาโรคมะเร็งต่อมทอนซิลจนหายดีเมื่อปี 2022
โบนเฮดเผยว่าได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่ต้นปี 2025 และแม้การรักษาเบื้องต้นเป็นไปได้ด้วยดีจนสามารถขึ้นแสดงในช่วงแรกของทัวร์ได้ แต่ขณะนี้ถึงเวลาต้องเข้ารับการรักษาในขั้นต่อไป จึงจำเป็นต้องพักและพลาดการแสดงที่กรุงโซล โตเกียว เมลเบิร์น และซิดนีย์ โดยเขายืนยันว่าอาการยังคงที่และคาดว่าจะกลับมาร่วมวงได้ทันทัวร์ในอเมริกาใต้เดือนพฤศจิกายนนี้
ทางวง Oasis โพสต์ให้กำลังใจว่า “ขอให้โบนเฮดหายไว ๆ เจอกันอีกครั้งบนเวทีอเมริกาใต้” ข่าวการพักทัวร์ครั้งนี้สร้างความห่วงใยให้แฟนเพลงทั่วโลก เนื่องจากเพิ่งเป็นการกลับมาทัวร์ครั้งใหญ่ของ Oasis หลังห่างหายไปนานถึง 16 ปี และโบนเฮดถือเป็นสมาชิกดั้งเดิมที่แฟน ๆ ผูกพันอย่างลึกซึ้ง