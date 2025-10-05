นักล่าอุกกาบาตจีน พบอุกกาบาตในกวางตุ้ง อายุกว่า 4.55 พันล้านปี หนัก 423 กก.!

"เหมือนฝันเลย ตอนนั้นผมรู้สึกงงมาก" ปู้ฝาน นักล่าอุกกาบาตกล่าว หลังเขาและทีมประสบความสำเร็จในการตามล่าค้นหาอุกกาบาต ซึ่งตกลงมาในช่วงเดือนพ.ค. ณ เมืองเม่าหมิง มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง)
ตามรายงาน ผู้คนส่วนใหญ่คาดว่าอุกกาบาตดังกล่าวจะตกลงไปในทะเล ทว่าปู้ฝานและทีมได้ทำการคำนวณวงโคจรเบื้องต้น จากภาพถ่ายและคลิปวิดีโอ รวมทั้งจากการตรวจสอบและค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ประกอบกับประสบการณ์ภาคสนามกว่า 6 ปี ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเขาจะไม่เคยพบอุกกาบาตเลยสักครั้ง แต่มันก็เป็นประโยชน์และทำให้พวกเขามั่นใจว่าทิศทางที่อุกกาบาตตกลงไปนั้นอยู่บนบกอย่างแน่นอน
โดยในวันที่ 1 มิ.ย. พวกเขาได้ลงพื้นที่ไปในจุดที่คาดว่าอุกกาบาตจะตก และใช้โดรนในการบินสำรวจ ก่อนพบหลุมน่าสงสัยที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.2 เมตร ภายในสวนลิ้นจี่ ของเขตเตี้ยนไป๋
จากการสังเกตบริเวณโดยรอบ ปู้ฝานมั่นใจว่าหลุมดังกล่าวไม่ได้เกิดจากฝีมือมนุษย์ และหลังจากช่วยกันขุดค้นนานกว่า 10 ชั่วโมง พวกเขาก็สามารถนำอุกกาบาตยักษ์ หนัก 423 กิโลกรัมออกมาได้
จากนั้นก็ทำการส่งไปตรวจสอบที่สมาคมอุกกาบาตนานาชาติ โดยในต้นเดือนก.ย.ที่ผ่านมา ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลของอุกกาบาตดังกล่าว ที่ได้รับการตั้งชื่อว่า "อุกกาบาตเม่าหมิง"
อุกกาบาตเม่าหมิง เป็นอุกกาบาตที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ที่ถูกค้นพบในจีน เกิดขึ้นเมื่อ 4,550 ล้านปีก่อน มีปริมาณกัมมันตภาพรังสีต่ำ จึงไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ มันมีคุณค่าที่สำคัญทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นหลักฐานที่พิสูจน์ความสามารถในการวิเคราะห์และคำนวณของปู้ฝานและทีม
ทั้งนี้ ปู้ฝานได้ตัดสินใจมอบอุกกาบาตให้แก่พิพิธภัณฑ์ในมณฑลกวางตุ้ง โดยเขาบอกว่า การเก็บอุกกาบาตไว้ที่กวางตุ้ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่อุกกาบาตถูกค้นพบนั้น ถือเป็นที่ที่ดีที่สุด
