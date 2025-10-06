ฮ็อบอย่างแรง! “ไอซ์-มีมี่, เกรซ-หนิงหนิง” สาดโมเมนต์ฟินลั่นโรง กับงาน “1st EP Player ไม่อาจห้ามรัก – First Love, First Game”

ทำเอาแฟนๆ ทั้งชาวไทยและอินเตอร์แฟนที่ตั้งตารอชมซีรีส์ “Player ไม่อาจห้ามรัก” เกมนี้...ใครกันแน่ที่เป็นเหยื่อ ซีรีส์ยูริสุดร้อนแรง ดัดแปลงจากนิยายขายดีของ SIIX ให้ได้ฟินจิกหมอนแตกเลยทีเดียว เพราะล่าสุดค่าย “HeartPop Studio” โดยผู้จัดน้องใหม่ไฟแรง “คุณไอซ์-ปพิชญา ภัทรลิขิตสกุล” และ“คุณประภาดา ผิวเกลี้ยง” ร่วมด้วยคุณโคโค่ หยาง กรรมการผู้จัดการร่วม iQIYI ประเทศไทย จัดงาน “1st EP Player ไม่อาจห้ามรัก – First Love, First Game” ชวนแฟน ๆ มาอินไปกับตอนแรกของเกมรักในครั้งนี้ด้วยกันบนจอใหญ่ในโรงภาพยนตร์ร่วมกับทีมนักแสดงนำ “ไอซ์-อมีนา กูล, มีมี่-เหมือนฝัน แบ้สกุล” และ “เกรซ-เกรซ ฮาร์เปอร์, หนิงหนิง-มาริกา แพร่เกียรติเจริญ” สร้างปรากฏการณ์ฮ็อบล้นโรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 6 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม ที่ผ่านมา และฟินสนั่นโซเซียลโดยเฉพาะใน X ผ่าน 1ST GAME BEGINS #PlayerYuriSeriesEp1พุ่งติดเทรนด์ X สูงสุดอันดับ 5 ในประเทศไทย และติดเทรนด์สูงสุดอันดับ 10 ของเอเชีย
ค่ำคืนสุดพิเศษเริ่มด้วยการชมซีรีส์ “Player ไม่อาจห้ามรัก” ตอนแรกพร้อมกัน ที่แฟนๆ ยกทัพมารวมตัวกันแน่นโรงภาพยนตร์ หลังเปิดขายบัตรไปเพียงไม่นาน ก็ Sold out อย่างรวดเร็ว และเสิร์ฟต่อความฟินชุดใหญ่ด้วยบรรยากาศพูดคุยกับเหล่านักแสดงนำ “ไอซ์-มีมี่, เกรซ-หนิงหนิง” หลังรับชม EP.1 จบลง โดยพิธีกรสาว “เอม-สาธิดา ปิ่นสินชัย” ก็ได้เชิญทั้ง 4 นักแสดงนำกล่าวทักทายแฟน ๆ และร่วมพูดคุยถึงซีรีส์ เบื้องหลังการทำงานแบบฟินๆ รวมถึงความประทับใจ ซีนโมเมนต์ต่างๆ ในเรื่องอย่างอบอุ่น ปิดท้ายด้วยการเล่นเกมสนุกๆ กับเกม Compliment Swap ที่ทั้งฟินและเรียกน้ำตาแห่งความซาบซึ้งใจที่มีให้กันไปพร้อมๆ กันของแต่ละคู่ระหว่าง “ไอซ์-มีมี่” และ “เกรซ-หนิงหนิง” ก่อนจะส่งต่อโมเมนต์ประทับใจในกิจกรรมเบเนฟิตสุดฟิน มอบให้แฟนๆ กลับบ้านไปอย่างเต็มอิ่มสุดๆ
แฟนๆ เตรียมลุ้นไปพร้อมกันว่าใครกันแน่ที่เป็นเหยื่อในเกมนี้กับซีรีส์ “Player ไม่อาจห้ามรัก” ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 20.00 น. ทาง Youtube : HeartPopStudio และดูเวอร์ชัน UNCUT บนแอป iQIYI เวลา 20.00 น. และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น
