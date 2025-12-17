"นิกส์" คว้าแชมป์ NBA คัพ "บรันสัน" ซิว MVP

นิว ยอร์ก นิกส์ สิ้นสุดการรอคอยแชมป์อันยาวนานกว่า 50 ปี เอาชนะ ซาน อันโตนิโอ สเปอร์ส 124-113 ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) คัพ รอบชิงชนะเลิศ ที่ลาส เวกัส วันพุธที่ 17 ธันวาคม ตามเวลาไทย
นิว ยอร์ก ยังไม่บรรลุเป้าหมายแชมป์ NBA สมัย 3 ต่อจากปี 1971 กับ 1973 แต่เพดานสนาม เมดิสัน สแควร์ การ์เดน ยังเว้นที่วางสำหรับแบนเนอร์แชมป์ NBA คัพ
เกมนี้ โอจี อนูโนบี ซัดสูงสุด 25 แต้ม เจเลน บรันสัน ส่อง 25 แต้ม คว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) ของทัวร์นาเมนต์ และ "เคเอที" คาร์ล-แอนโธนี ทาวน์ส เซ็นเตอร์ กัดฟันฝืนอาการเจ็บน่อง ช่วยไป 16 แต้ม 11 รีบาวน์ด
ดีแลน ลูกชาย รอน ฮาร์เปอร์ การ์ด ชิคาโก บูลล์ส ยุคทรี-พีต (96-98) แบก สเปอร์ส 21 แต้ม วิคเตอร์ เวมบานยามา ซูเปอร์สตาร์ชาวฝรั่งเศส เสริมอีก 18 แต้ม และ ดี'แอรอน ฟ็อกซ์ เสริม 16 แต้ม
นิกส์ เหนือกว่าเกมใต้แป้น แย่งรีบาวน์ดมากกว่า สเปอร์ส 59-42 ครั้ง โดย มิตเชลล์ โรบินสัน ได้ 15 รีบาวน์ด รวม 10 รีบาวน์ดฝ่ายรุก ตลอดการลงสนาม 18 นาที และทำสกอร์ใต้แป้นมากกว่า 56-44 แต้ม
ถึงกระนั้น สเปอร์ส ขึ้นนำเกือบทั้งเกม กระทั่ง นิกส์ รัน 13-1 ตั้งแต่ท้ายควอเตอร์ 3 แซงนำ 100-95 แล้วไม่เคยตกเป็นรองจนจบเกม
ผู้เล่น นิกส์ ไม่ได้รับแค่ถ้วยแชมป์ โดยผู้เล่นถือสัญญาสแตนดาร์ด ฟันโบนัส 318,560 เหรียญสหรัฐ (มากกว่า 10 ล้านบาท) รวมเงินรางวัลเข้ารอบชิงชนะเลิศคิดเป็นทั้งหมด 530,933 เหรียญสหรัฐ (มากกว่า 16.7 ล้านบาท)
ผลการแข่งขันไม่ถูกนับรวมกับการจัดอันดับช่วงฤดูกาลปกติ ดังนั้น นิกส์ และ สเปอร์ส ยังสถิติเท่ากัน ชนะ 18 แพ้ 7