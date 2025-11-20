“มีมี่” ปกป้อง “ไอซ์” จากปัญหาส่วนตัว แต่สร้างความวุ่นวายให้ “เกรซ-หนิงหนิง” จนแผนวิวาห์ล่ม!

“เพทาย” (ชิน-ชินวุฒ) กลับมาปรากฏตัวในชีวิต “ปัน” (มีมี่-เหมือนฝัน) อีกครั้ง พร้อมทวง “สถานะสามี–ภรรยา” และขู่ให้ “ปัน” กลับไปใช้ชีวิตคู่ปลอมๆ ด้วยกันเหมือนเดิม “ปัน” ตกใจและหวาดกลัว แต่ก็ได้ตัดสินใจบอกความจริงกับเพื่อนๆ ก่อนจะตัดสินใจเปิดศึกเผชิญหน้า “เพทาย” ด้วยตัวเอง โดยเลือกที่จะปิดบัง “พลอย” (ไอซ์-อมีนา) เอาไว้เพราะไม่อยากให้ “พลอย” ต้องมาเสี่ยงอันตรายจากเรื่องของเธอ และเริ่มตีตัวออกห่างจาก “พลอย” ทั้งที่ใจของ “ปัน” ไม่อยากทำเลยสักนิด ในระหว่างนั้น “เจ” (เกรซ ฮาร์เปอร์) ที่เตรียมแผนขอ “ปราง” (หนิงหนิง-มาริกา) แต่งงานอีกครั้ง แต่แผนก็ยังมาสะดุดเพราะความวุ่นวายของ “ปัน” และ “เพทาย” ทำให้ “เจ” เริ่มกดดันและหลุดอารมณ์ใส่ “ปราง” โดยไม่ตั้งใจ ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จึงเริ่มสั่นคลอนเพราะความคาดหวังที่ไม่ตรงกัน ความรักของพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อไป? ตามลุ้นพร้อมกัน!
ติดตามชมซีรีส์ “Player ไม่อาจห้ามรัก” EP.8 ได้ในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายนนี้ เวลา 20.00 น. ทาง Youtube : HeartPopStudio และดูเวอร์ชัน UNCUT บนแอป iQIYI เวลา 20.00 น. และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น
Link ตัวอย่าง Ep.8 : https://www.instagram.com/reel/DRLwSpqEttR/?igsh=Y2Q0Zmt1a2lxemlj
#PlayerYuriSeries