"ปริ้นเซส ลิงก์" คว้า 6 ไอดอลสาวแปลงร่างเป็น "ปริ้งเกิร์ล" พร้อมลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว!

วาฬ เดฟ โซลูชั่น ผู้ให้บริการเกมมือถือ จับมือ Siamdol ค่ายเพลงไอดอลชั้นนำ คว้าตัว 6 สาว สวมบท ‘ปริ้งเกิร์ล’ เปิดตัว ‘ปริ้นเซส ลิงก์’ เกมมือถือเกมแรกในโลกที่มีชื่อเล่นเก๋ไก๋ ‘ปริ้งโอ๊ะ’ ภายใต้คอนเซ็ปสุดจึ้ง “ได้เวลารวมทีมเจ้าหญิง พลังปริ้งกู้โลก”
เกม ‘ปริ้งโอ๊ะ’ หรือ ‘ปริ้นเซส ลิงก์’ (Princess Link) เป็นเกมที่รวบรวมทุกฟังก์ชั่นที่เกมเมอร์ชื่นชอบ และระบบเกมอันโดดเด่นมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ฟังก์ชั่นพันธะ และ เส้นทางพันธะ สามารถเพิ่มค่าสนิทสนมตัวละครได้เพียงการสัมผัสในหน้าต่างเส้นทางพันธะทุกวัน ทุกตัวละครจะมีพันธะที่สอดคล้องกัน และสามารถสร้างลิงก์ความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มค่าสนิทสนมได้เพียงแค่สัมผัสตัวละครวันละ 5 ครั้งอีกด้วย
สกิน บางรายการจะได้รับอีโมจิพิเศษ สามารถใช้งานขณะแชทได้ หลังจากสวมใส่สกินโต้ตอบที่มีสัญลักษณ์พิเศษจะทำการโต้ตอบพิเศษได้ และสามารถมอบสกินให้กันได้เพียงแค่ใช้คูปองพันธมิตร
ระบบอารีน่า ตอบโจทย์เหล่าผู้บัญชาการที่ชื่นชอบการวางแผนรบ ซึ่งมีทั้งแบบ อารีน่าส่วนตัว 1 -1 และสนามอารีน่า 3-3 และระบบสงครามเผ่าพันธุ์ เพื่อให้เหล่าผู้บัญชาการได้ประลองฝีมือกันได้ตลอด
นอกจากนั้น ยังมีฟังก์ชั่น บ่อน้ำพุร้อน ให้ตัวละครอาบน้ำเพิ่มค่าความสนิทสนมของตัวละครได้ หรือจะเป็น ฟังก์ชั่นหอพักเรือเหาะ ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นเพื่อความผ่อนคลาย เพลิดเพลินไปกับการตกแต่งหอพักและการเยี่ยมชมของเพื่อน โดยการเปิดหอพักแต่ละชั้นจะได้รับของรางวัลที่แตกต่างกันไป เช่น ทอง เงิน คูปอง เพชร เป็นต้น สามารถเข้าไปรับในบ้านได้ทุกวัน
อีกฟังก์ชั่นที่พลาดไม่ได้ เพราะมีที่ ปริ้งโอ๊ะ เกมเดียว นั่นคือ “ไลฟ์รูม” เป็นฟังก์ชั่นที่มีมาเพื่อแฟนคลับของเหล่าผู้บัญชาการโดยเฉพาะ โดยผู้เล่นสามารถทำตัวเป็นสายเปย์ เพื่อซัพพอร์ตตัวละครที่ชื่นชอบ เพื่อรับของรางวัล, ปลดล็อก รวมทั้ง อัพเลเวลได้ทั้งส่วนตัวและฐานทัพ รับรองว่าเป็นฟังก์ชั่นที่ผู้เล่นต้องชื่นชอบอย่างแน่นอน
วาฬ เดฟ โซลูชั่น ได้ร่วมกับ Siamdol ในการแปลงโฉมไอดอลสาวทั้ง 6 เป็น ‘Prink Girls’ เพื่อชวนเหล่าเกมเมอร์ มาร่วมวางแผนการรบสุดล้ำ พาตะลุยโลกแฟนตาซี สะสมตัวละครสุดคิวท์กว่า 100 ชีวิต โดยเหล่าไอดอลสาวทั้ง 6 สวมบทผู้บัญชาการตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
