xs
xsm
sm
md
lg

ASPS เตือนหุ้นไทยมีโอกาสปรับฐาน แนะถือเงินสด 10-20%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เอเซียพลัส เตือน SET Index มีสัญญาณปรับฐานมาก หลัง NASDAQ เกิดสัญญาณ HINDENBURG OMEN อาจกดดันหุ้นไทยผันผวน แนะถือเงินสด 10-20% เชียร์ลงทุน TRUE, GLUF, BLA ด้าน MSCI แจ้งรายชื่อหุ้นเข้า - ออกรอบใหม่ M ติดโผเข้าคำนวณดัชนี Small Cap มีผลโดยใช้ราคาปิด 24 พ.ย.นี้

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เปิดเผยว่า เริ่มมีสัญญาณเตือนตลาดหุ้นมีโอกาสปรับฐานมากขึ้น หลังจากตลาดหุ้น NASDAQ เพิ่งเกิดสัญญาณ HINDENBURG OMEN คือ สัญญาณเตือนว่าตลาดแปลกๆ ขัดแย้งกัน คือ หุ้นขึ้นลงแรงๆ พร้อมกัน แต่เอนเอียงทางลง (หมายเหตุ: ชื่อสัญญาณถูกอ้างอิงมาจาก ประวัติศาสตร์เรือเหาะ HINDENBURG เคยระเบิด เมื่อ 6 พ.ค. 1937) ตามเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้

1.ตลาดอยู่ในขาขึ้น (INDEX > MA(50 DAY))

2.จำนวนหุ้นในดัชนีทำ 52 WEEK LOW และ HIGH เกิน 2.2% พร้อมกันทั้งคู่

3.จำนวนหุ้น NEW LOW > 2*NEW HIGH

4.จำนวนหุ้นส่วนใหญ่ลงมากกว่าขึ้น (MCCLELLAN < 0)

อย่างไรก็ตาม ในอดีตมักจะตามมาด้วยการปรับฐานเสมอ โดยตลอด 8 ปีที่ผ่านมา ตลาดหุ้น NASDAQ เคยเกิด สัญญาณHINDENBURG OMEN มาแล้ว 5 ครั้ง ปรับฐานทุกครั้ง -10%, -15%, -5%, -38%, -24% และปัจจุบันก็เพิ่งเกิดขึ้นครั้งที่ 6 และถ้ายิ่งมีสัญญาณนี้ถี่ๆ จะยิ่งเป็นการเตือนมากขึ้นเท่านั้น

ดังนั้นตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นแค่สัญญาณเตือนในตัวเลขเชิงสถิติที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยในอนาคตอื่นๆ ประกอบ สำหรับสัญญาณดังกล่าว อาจกดดันให้ตลาดหุ้นไทยผันผวนด้วยได้

ด้านกลยุทธ์ยังคงแนะนำถือเงินสดในพอร์ตเพิ่ม 10% - 20% ชอบ TRUE, GLUF, BLA

MSCI ประกาศปรับดัชนีรอบใหม่มีผล 24 พ.ย.นี้ - M เข้า Small Cap

รายงานข่าวแจ้งว่า MSCI Announcement: MSCI Index Rebalance Nov2025 ประกาศหุ้นเข้า/ออก มีผลโดยใช้ราคาปิด ณ. วันที่ 24 พ.ย.

Standard index (Large+Mid cap)

• หุ้นเข้า: -

• หุ้นออก: -

Small cap Index

• หุ้นเข้า : M

• หุ้น ออก : AAV, CKP, JTS, QH, TPIPP

กำลังโหลดความคิดเห็น