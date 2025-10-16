“มีมี่” เดินเกมหว่านเสน่ห์ “ไอซ์” ในซีรีส์ “Player ไม่อาจห้ามรัก”

“เจ” (เกรซ ฮาร์เปอร์) เริ่มมีท่าทีลับๆ ล่อๆ มีบางอย่างปิดบัง “ปราง” (หนิงหนิง-มาริกา) จนน่าสงสัย ขณะเดียวกัน “ปัน” (มีมี่-เหมือนฝัน) ก็พยายามสานความสัมพันธ์ต่อทันทีเมื่อ “พลอย” (ไอซ์-อมีนา) มาส่งเธอที่ห้องโดยชวนไปกินข้าวด้วยกัน แต่ “พลอย” ขอเปลี่ยนเป็นนัดทำบุญตอน 6 โมงเช้าแทน ทำให้ “ปัน” พลาดโอกาสครั้งนี้เพราะตื่นสาย จึงคิดที่จะส่งข้อความคุยกับ “พลอย” แต่กลับประหม่าจนต้องขอให้เพื่อน ๆ อย่าง “หวานเจี๊ยบ” (มาย-ณภศศิ), “เบส” (ตุลย์-ณัฐนันท์) และ “ชาคริต” (ทอม-ศุภกิตติ์) ช่วยคิดข้อความส่งไปชวน “พลอย” กินข้าวได้สำเร็จ และพยายามหลอกถามเรื่องของ “เพทาย” (ชิน-ชินวุฒ) อีกครั้ง แต่จะได้เบาะแสหรือไม่? ต้องตามลุ้นกันต่อ!
ติดตามชมซีรีส์ “Player ไม่อาจห้ามรัก” EP.3 ได้ในวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคมนี้ เวลา 20.00 น. ทาง Youtube : HeartPopStudio และดูเวอร์ชัน UNCUT บนแอป iQIYI เวลา 20.00 น. และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น
Link ตัวอย่าง Ep.3 : https://www.instagram.com/reel/DP0iOALgUZl/
#PlayerYuriSeriesEp3 #Playerไม่อาจห้ามรัก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Line : @heartpopstudio
ติดตาม Heart Pop Studio ได้ที่
X : HeartPopStudio
FB : Heart Pop Studio
IG : heartpop.studio