ชิเซโด้ (ไทยแลนด์) จัดแคมเปญประกวดผลงานการสร้างสรรค์จาก Beauty Waste “SHISEIDO BEAUTY OF ART 2025 CONTEST”

บริษัท ชิเซโด้ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดประกวดผลงานการสร้างสรรค์จาก Beauty Waste ภายใต้ชื่อแคมเปญ “SHISEIDO BEAUTY OF ART 2025CONTEST” (ชิเซโด้ บิวตี้ ออฟ อาร์ต 2025 คอนเทสต์)โดยจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภายใต้คอนเซปต์ SUSTAINABLE BEAUTY LOOPS ที่มุ่งสร้างวงจรความงามอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้หมดแล้ว นำมา UPCYCLE ให้เป็นสิ่งของที่มีมูลค่าและนำกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง เป็นการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนให้คุ้มค่า พร้อมทั้งร่วมสนับสนุนความสามารถทางศิลปะของนักศึกษา
“ปาริชาติ วีระเสถียร” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิเซโด้ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “ชิเซโด้ มุ่งมั่นและให้ความสำคัญเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของเรา ภายใต้มิชชั่นของชิเซโด้BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD นวัตกรรมความงามเพื่อโลกที่ดีขึ้นของทุกคน โดยในปีนี้เรายังคงจัดแคมเปญการประกวด SHISEIDO BEAUTY OF ART CONTEST ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพขึ้นเป็นปีที่ 3 เพื่อต้องการส่งเสริมความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยในปีนี้เราได้นำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้หมดแล้วในเครือบริษัทชิเซโด้ กรุ๊ป อาทิ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระปุก หลอดโฟม ฯ นำมาให้น้องๆ นักศึกษา ได้ส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อแสดงความสามารถและสรรสร้างงานศิลปะ หรือสิ่งของที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่อีกครั้ง เพื่อชิงทุนการศึกษาจากทางบริษัทฯ ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ และปลูกฝังแนวคิดในการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชนในเรื่องนี้ด้วยค่ะ
โดยในการประกวดครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากน้องๆ นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดอย่างมากมาย ซึ่งทุกๆ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดได้ถ่ายทอดให้เห็นถึงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคนิคการใช้บรรจุภัณฑ์ในการสร้างงานเป็นชิ้นงานศิลปะอย่างสวยงาม และสิ่งของที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงอีกด้วยค่ะ”
และเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดการประกาศรางวัลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ รายละเอียดผู้ชนะแคมเปญ “SHISEIDO BEAUTY OF ART 2025 CONTEST”
• รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 30,000 บาท (รูปซ้ายสุด)
ได้แก่ น.ส. เพ็ญพิชชา สร้อยทรัพย์ นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ ชั้นปีที่ 3
• รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 20,000 บาท (รูปกลาง)
น.ส. วรรณวิศา ขนิษฐา, น.ส. จิรัชยา ยุติธรรมและน.ส. ขวัญจิรา กีตา นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ ชั้นปีที่ 3
• รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 10,000 บาท (รูปขวาสุด)
น.ส. ณัฐธิดา เอ้โถบุตร นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ ชั้นปีที่ 2
และรางวัลชมเชยอีกจำนวน 12 รางวัล พร้อมกันนี้ทางบริษัทฯ ยังได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นจำนวน 100,000 บาท โดยดร.จิราพร เกิดชูชื่น ผู้ช่วยอธิการบดีสายวิชาการ เป็นผู้รับมอบ พร้อมกับทีมคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
บริษัท ชิเซโด้ (ไทยแลนด์) จำกัด ยังคงมุ่งมั่นที่จะแบ่งปันความสุข ความสวย และสร้างรอยยิ้มให้กับสังคม เพื่อเติมเต็มคุณภาพชีวิตให้กับผู้คนผ่านผลิตภัณฑ์ความงามของชิเซโด้ กรุ๊ป ภายใต้พันธกิจ BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD นวัตกรรมความงามเพื่อโลกที่ดีขึ้นของทุกคน