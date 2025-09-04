“วี-วิโอเลต” อวดผิวกระจ่างใส เปิดตัวนวัตกรรมใหม่จากชิเซโด้

ชิเซโด้ (SHISEIDO) จัดงาน “Discover SHISEIDO’s most powerful retinol care ever” เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ VITAL PERFECTION Intensive WrinkleSpot Treatment A+ ที่มีเทคโนโลยีนวัตกรรมของ Pure Retinol Advanced™ ช่วยในเรื่องความกระชับแน่น และความยืดหยุ่นของผิว ผสาน SafflowerRED™ ดูแลปัญหาริ้วรอยร่องลึก 7 ประการ พร้อมเทคโนโลยี 4MSK POWERED COMPLEX เพื่อให้ผิวกระจ่างใสแลดูอ่อนเยาว์ โดยมี “วี-วิโอเลต วอเทียร์” Friend of SHISEIDO VITAL PERFECTION และ “จิมมี่-จิตรพล โพธิวิหค” ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ที่ เซ็นทรัล ชิดลม
ภายในงานยังมีการถ่ายทอดแนวคิด Potential has no age ถึงเบื้องหลังการค้นพบเทคโนโลยีใหม่ และส่วนผสมสำคัญที่เป็นหัวใจหลัก ทั้งยังมุ่งเน้นให้ทุกคนได้มีโอกาสสัมผัสเรื่องราวในแต่ละโซนไม่ว่าจะเป็น
Interactive Retinol Room ทำความรู้จักกับส่วนผสมหลักสำคัญของ New VITAL PERFECTION WrinkleSpot Treatment A+ อย่าง Pure Retinol ในรูปแบบของประสบการณ์ Interactive
Technology & Ingredients lab เรียนรู้เบื้องหลังผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ พร้อมการค้นพบนวัตกรรมและส่วนผสมใหม่ และทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม VITAL PERFECTION
บริการให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ Hand to Heart service SHISEIDO ใส่ใจในรายละเอียดตามหลักที่เรียกว่า Omotenashi กับบริการทดลองผลิตภัณฑ์ VITAL PERFECTION WrinkleSpot Treatment A+ พร้อมการนวดที่หลังมือ และรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
Retinol Power Up Challenge สัมผัสดอก Mogami Safflower หรือดอกคำฝอยสายพันธุ์ Mogami ส่วนผสมสำคัญ พร้อมร่วมสนุกไปกับ Interactive game ชวนเก็บส่วนผสมสำคัญในผลิตภัณฑ์ใหม่ อย่าง Pure Retinol เพื่อเติมหลอดพลังงานความอ่อนเยาว์ให้เต็ม
นอกจากนี้ ยังมีโซนถ่ายรูปไว้บริการ รวมถึงเครื่องตรวจสุขภาพผิว Skin Visualizer เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการดูแลผิว