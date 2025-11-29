ม. กรุงเทพธนบุรี จัดนิทรรศการ ศิลปะจากขยะทะเล นานาชาติ เชื่อมโยง “สิ่งแวดล้อม–สังคม–ความคิดสร้างสรรค์

ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประธานเปิดนิทรรศการศิลปะนานาชาติ “REBIRTH OF THE GULF : Marine Waste Sculptures and Virtual Coastal Landscape Regeneration” ณ BTU GALLERY ชั้น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ดร.บังอร เปิดเผยว่า งานนี้เป็นนิทรรศการที่นำเสนอศิลปะจากขยะทะเลและภูมิทัศน์ชายฝั่งเสมือนจริง เพื่อสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านมุมมองของศิลปินรุ่นใหม่ และเป็นส่วนหนึ่งของ International Urban Renewal Sino–Thailand Workshop Project 2025 จากความร่วมมือระหว่าง Shanghai Art & Design Academy ประเทศจีน และภายในงานมีการแสดงมวยไทย การเสวนาแลกเปลี่ยนผลงาน และการนำเสนอแนวคิดการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยจากศิลปิน–นักศึกษาไทย–จีน สัมผัสประสบการณ์ศิลปะที่เชื่อมโยง “สิ่งแวดล้อม–สังคม–ความคิดสร้างสรรค์