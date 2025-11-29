xs
xsm
sm
md
lg

ม. กรุงเทพธนบุรี จัดนิทรรศการ ศิลปะจากขยะทะเล นานาชาติ เชื่อมโยง “สิ่งแวดล้อม–สังคม–ความคิดสร้างสรรค์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประธานเปิดนิทรรศการศิลปะนานาชาติ “REBIRTH OF THE GULF : Marine Waste Sculptures and Virtual Coastal Landscape Regeneration” ณ BTU GALLERY ชั้น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ดร.บังอร เปิดเผยว่า งานนี้เป็นนิทรรศการที่นำเสนอศิลปะจากขยะทะเลและภูมิทัศน์ชายฝั่งเสมือนจริง เพื่อสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านมุมมองของศิลปินรุ่นใหม่ และเป็นส่วนหนึ่งของ International Urban Renewal Sino–Thailand Workshop Project 2025 จากความร่วมมือระหว่าง Shanghai Art & Design Academy ประเทศจีน และภายในงานมีการแสดงมวยไทย การเสวนาแลกเปลี่ยนผลงาน และการนำเสนอแนวคิดการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยจากศิลปิน–นักศึกษาไทย–จีน สัมผัสประสบการณ์ศิลปะที่เชื่อมโยง “สิ่งแวดล้อม–สังคม–ความคิดสร้างสรรค์








ม. กรุงเทพธนบุรี จัดนิทรรศการ ศิลปะจากขยะทะเล นานาชาติ เชื่อมโยง “สิ่งแวดล้อม–สังคม–ความคิดสร้างสรรค์
ม. กรุงเทพธนบุรี จัดนิทรรศการ ศิลปะจากขยะทะเล นานาชาติ เชื่อมโยง “สิ่งแวดล้อม–สังคม–ความคิดสร้างสรรค์
ม. กรุงเทพธนบุรี จัดนิทรรศการ ศิลปะจากขยะทะเล นานาชาติ เชื่อมโยง “สิ่งแวดล้อม–สังคม–ความคิดสร้างสรรค์
ม. กรุงเทพธนบุรี จัดนิทรรศการ ศิลปะจากขยะทะเล นานาชาติ เชื่อมโยง “สิ่งแวดล้อม–สังคม–ความคิดสร้างสรรค์
ม. กรุงเทพธนบุรี จัดนิทรรศการ ศิลปะจากขยะทะเล นานาชาติ เชื่อมโยง “สิ่งแวดล้อม–สังคม–ความคิดสร้างสรรค์
กำลังโหลดความคิดเห็น