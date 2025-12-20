ชิเซโด้ (ไทยแลนด์) สานต่อแคมเปญ CSR ระดับโลก SHISEIDO LAVENDER RING 2025 “MAKEUP & PHOTOS WITH SMILES” ส่งต่อพลังแห่งความสวย ความสุข และรอยยิ้มให้กับผู้ป่วยมะเร็งทั่วโลก

“ปาริชาติ วีระเสถียร” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิเซโด้ (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อมอบความสุขให้กับสังคม กับกิจกรรมบิวตี้เวอร์กชอปให้กับผู้ป่วยมะเร็ง ภายใต้ชื่อแคมเปญ LAVENDER RING 2025 “MAKEUP & PHOTOS WITH SMILES” (ลาเวนเดอร์ ริง “เมคอัพ โฟโต้ วิช สมายล์”) โดยจัดขึ้นในประเทศไทยในปีนี้ เป็นปีที่ 4 ร่วมกับ Art for Cancer by Ireal องค์กรส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความสวยและความมั่นใจ เติมเต็มพลังความสุข ให้กับผู้ป่วยมะเร็งได้มีรอยยิ้ม และใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ ด้วยผลิตภัณฑ์ความงาม Shiseido Life Quality Makeup ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับผู้ป่วยมะเร็งโดยเฉพาะ ถ่ายทอดเป็นความงามในแบบของแต่ละบุคคลผ่านภาพถ่ายที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังบวกจากรอยยิ้ม
ทั้งนี้บริษัท ชิเซโด้ (ไทยแลนด์) จำกัด นำโดยปาริชาติ วีระเสถียร กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะทีมผู้บริหาร ได้มอบเงินสมทบทุนให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง โดยมีรศ.พญ.กิตต์วดี ศักดิ์ศรชัย แพทย์รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคุณไอรีล ไตรสารศีล ผู้ก่อตั้ง Art for Cancer by Irealรับมอบเงิน ณ โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพ, สุขุมวิท 55
บริษัทชิเซโด้ (Shiseido) ได้ให้ความสำคัญและมุ่งหวังที่จะแบ่งปันความสุข ความสวย และสร้างรอยยิ้มให้กับสังคม เพื่อเติมเต็มคุณภาพชีวิตให้กับผู้คนผ่านผลิตภัณฑ์ความงามของชิเซโด้ กรุ๊ป ภายใต้พันธกิจBeauty Innovations for A Better World นวัตกรรมความงามเพื่อโลกที่ดีขึ้นของทุกคน
โอกาสนี้ ชิเซโด้ (Shiseido) จึงได้จัดแคมเปญระดับโลก LAVENDER RING “MAKEUP & PHOTOS WITH SMILES”โดยแคมเปญนี้เริ่มขึ้นเมื่อปี 2017 ที่ประเทศญี่ปุ่น และได้ส่งต่อไปสู่ระดับโลก อาทิ ประเทศจีน สิงคโปร์ ไต้หวัน และไทย เแคมเปญที่ชิเซโด้มีความตั้งใจที่จะแบ่งปันความสุข เสริมสร้างความมั่นใจ เติมเต็มพลังรอยยิ้มให้กับผู้ป่วยมะเร็ง ให้ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ ด้วยผลิตภัณฑ์ Shiseido Life Quality Makeup ที่คิดค้นและออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับลักษณะผิวของผู้ป่วยมะเร็งโดยเฉพาะ ประกอบด้วย รองพื้น แป้งฝุ่น และคลีนซิ่ง เพื่อช่วยดูแลปัญหาผิวจากรอยแผล หรือการเปลี่ยนแปลงทางด้านผิวพรรณ อันเกิดจากการรักษามะเร็ง โดยได้จัดกิจกรรมบิวตี้เวอร์กชอป ให้ผู้ป่วยมะเร็งได้เรียนรู้วิธีการดูแลผิวหน้า และแต่งหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ Shiseido Life Quality Makeup และผลิตภัณฑ์ในเครือชิเซโด้ กรุ๊ป ตบท้ายด้วยกิจกรรมถ่ายภาพรอยยิ้ม ที่ให้ผู้ป่วยมะเร็งได้ถ่ายทอดจากความงดงามในแบบฉบับของแต่ละบุคคล พร้อมกับข้อความที่ส่งมอบพลังแห่งความสุขให้กับตัวเอง และคนรอบข้างได้มีรอยยิ้ม