AIMCG จับมือ TLM ยกระดับสองแลนด์มาร์ก ปรับโฉม “Porto Chino” และ รีแบรนด์“72 Courtyard เดิม”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท (AIMCG) ผู้นำด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ในประเทศไทย เจ้าของโครงการ Porto Chino ที่มหาชัย และโครงการ 72Courtyard เดิมบนทำเลทองหล่อ ประกาศแผนกลยุทธ์พัฒนาไลฟ์สไตล์มอลล์ทั้งสองแห่ง

AIMCGได้มอบหมายให้ บริษัท ทองหล่อ เมเนจเม้นท์ จำกัด (TLM) ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ระดับพรีเมียมเข้ามาเสริมประสิทธิภาพการบริหารโครงการ และมอบประสบการณ์การใช้พื้นที่ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เช่า ผู้ใช้บริการ ชุมชน และนักลงทุนอย่างรอบด้าน เพื่อรายได้ที่เติบโตอย่างมั่นคง

จรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวถึงการร่วมมือครั้งนี้ว่า“เป้าหมายของ AIMCG คือการสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์และไลฟ์สไตล์ เราไม่เพียงมองที่ตัวเลขผลกำไร แต่ยังมุ่งพัฒนาสินทรัพย์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน สร้างคุณค่าให้ผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมส่งมอบประสบการณ์การใช้พื้นที่ในมาตรฐานสูงสุด

การร่วมมือกับ TLM จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เราเชื่อว่าการรีแบรนด์เชิงกลยุทธ์และการจัดการเชิงรุกจะช่วยเสริมภาพลักษณ์ทางการตลาด เพิ่มมูลค่าและสร้างความโดดเด่นของโครงการ พร้อมสนับสนุนวิสัยทัศน์ระยะยาวของ AIMCG ในการเป็นทรัสต์ที่นักลงทุนเชื่อมั่น”
Porto Chinoหัวใจแห่งชุมชนมหาชัยเดินหน้าสู่การปรับโฉมครั้งใหญ่

คอมมูนิตี้มอลล์และไลฟ์สไตล์มอลล์แห่งแรกของมหาชัย เตรียมเข้าสู่การปรับโฉมครั้งยิ่งใหญ่ภายใต้วิสัยทัศน์ “The Heart of Your Community” พร้อมก้าวหน้าต่อไปในฐานะแลนด์มาร์กสำคัญของพื้นที่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ขับเคลื่อนด้วยแนวคิด “Unify to Localise” เพื่อให้ Porto Chino สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนมหาชัย และตอบโจทย์นักเดินทางบนถนนพระราม 2 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักของภูมิภาคอย่างลงตัว

โครงการได้ต้อนรับผู้เช่าหลักรายใหม่เพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตล์อย่างครบวงจรทั้ง Space Gym ฟิตเนสครบวงจรสำหรับคนรุ่นใหม่TheChampion Taekwondo โรงเรียนสอนเทควันโดชั้นนำ และการขยายร้านของSuki Teenoiสาขาใหญ่ที่สุดในมหาชัย พร้อมทั้งกิจกรรมเชื่อมชุมชนตลอดปี ไม่ว่าจะเป็นตลาดเช้า ตลาดนัด Porto Chino หรือเทศกาลประจำปี เช่น “มหาสุขสันต์ กินเจสุขใจ” , “ภูษาศิลป์ ถิ่นสาคร” ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสาครวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครและเครือข่ายทางวัฒนธรรมCPOTSoft Powerสมุทรสาครในฐานะหัวใจของชุมชน Porto Chino มุ่งสานต่อพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งเอกลักษณ์และเสน่ห์อันโดดเด่นของมหาชัย

บทใหม่ของการใช้ชีวิตครบทุกมิติในย่านทองหล่อ— ก้าวสู่ 24-Hour Lifestyle Destination
ไลฟ์สไตล์มอลล์ระดับพรีเมียมใจกลางทองหล่อ (สุขุมวิท 55) หนึ่งในทำเลทองระดับไฮเอนด์ของกรุงเทพฯ โครงการ 72 Courtyard เดิมเตรียมประกาศชื่อใหม่และรีแบรนด์ครั้งสำคัญ เพื่อต่อยอดจุดแข็งเดิม พร้อมสร้างประสบการณ์ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของชาวมหานครผู้เปี่ยมด้วยรสนิยมในทุกแง่มุมและทุกจังหวะเวลา
จากจุดเริ่มต้นในฐานะ Urban Dining & Nightlife Hub ที่โดดเด่น โครงการจะก้าวไปเป็น 24-Hour Lifestyle Destination ซึ่งสะท้อนพลังสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเมือง (Urban Culture & Creative Energy) อย่างแท้จริง
การพัฒนาในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างโครงการให้เป็นพื้นที่ไลฟ์สไตล์ซึ่งเปิดกว้างรองรับทุกมิติชีวิตคนเมืองยุคใหม่ทั้งการกินดื่ม การพบปะสังสรรค์ การทำงานการออกกำลังกาย และการพักผ่อนให้ทุกคนได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่าในทุกช่วงขณะตลอดทั้งวัน

AIMCG x TLM ยกระดับอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์
“ในฐานะผู้บริหารสินทรัพย์ เป้าหมายสูงสุดของ TLM ไม่ใช่แค่การจัดการพื้นที่ แต่คือการสร้างคุณค่าและประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ที่ยั่งยืนสำหรับทุกโครงการของ AIMCG โจทย์สำคัญคือการสร้าง สมดุลระหว่างคุณค่าทางธุรกิจและคุณค่าทางสังคม นี่คือเหตุผลที่เราเลือกใช้กลยุทธ์เฉพาะตัวสำหรับแต่ละพื้นที่” นายชัยรัตน์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทองหล่อ เมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าว

ความร่วมมือระหว่าง AIMCG และ TLM ถือเป็นก้าวสำคัญของอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ไทย ที่ผสานมุมมองด้านการลงทุนเข้ากับศิลปะแห่งประสบการณ์การใช้ชีวิตได้อย่างลงตัว โครงการ Porto Chino และ โครงการ 72 Courtyard เดิม ซึ่งกำลังเตรียมเผยโฉมใหม่ พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการเติบโตทางธุรกิจสามารถเชื่อมโยงกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนได้จริงภายใต้แนวคิด “Living Spaces with Purpose” การพัฒนาภาพลักษณ์และเสริมศักยภาพครั้งสำคัญของทั้งสองแลนด์มาร์ก ไม่เพียงเป็นการต่อยอดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ แต่คือการสร้างพื้นที่ที่มีชีวิตซึ่งมอบช่วงเวลาอันน่าจดจำแก่ผู้มาเยือน สร้างความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่ง และเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนอยากกลับมาที่นี่ในทุกวันด้วยหัวใจ










