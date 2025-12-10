Smart Agri Growth Summit 2025 เปิดเวทีใหญ่ครั้งแรกของไทย พลิกอนาคต “การตลาดเพื่อการเกษตร” ผสานมาตรฐาน–เทคโนโลยี–AI ปิด Pain Point ใหญ่ของภาคเกษตรไทย

งานสัมมนาครั้งประวัติศาสตร์รวมผู้เชี่ยวชาญ Young Smart Farmer ภาครัฐ–เอกชน และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ร่วมวางรากฐานมาตรฐานสินค้าเกษตร ยกระดับเทคโนโลยี IoT ผสาน AI–Data–Storytelling เพื่อผลักดันเกษตรกรไทยให้ “ขายได้จริง” พร้อมกิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจใน Sitdown Dinner สุดพิเศษ จัดวันที่ 13–14 ธันวาคม 2568 ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55
ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ช่วงเวลาสำคัญของการเปลี่ยนผ่านภาคเกษตร เมื่อ Pain Point ใหญ่ที่สุดของเกษตรไทยไม่ได้อยู่ที่ “การผลิต” แต่คือ “การตลาด” ที่ยังไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าได้อย่างเต็มศักยภาพ แม้เกษตรกรจะผลิตได้ดี นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้น แต่รายได้กลับไม่เติบโตตาม เพราะยังขาดระบบการตลาด มาตรฐาน และทักษะการสร้างแบรนด์อย่างมืออาชีพ
เพื่อแก้ปัญหานี้อย่างเป็นรูปธรรม นางสาวจุฑามาศ ทาวงค์ ผู้จัดงาน Smart Agri Growth Summit 2025 จึงลุกขึ้นจัดงานใหญ่ครั้งแรกของไทย โดยมุ่งสร้าง “ระบบการตลาดเกษตร” ที่ครบวงจร เชื่อมผู้ผลิต–มาตรฐาน–เทคโนโลยี–นักการตลาด–ผู้ซื้อ เข้าไว้ในงานเดียว เพื่อผลักดันให้เกษตรกรและผู้ประกอบการสามารถ “ขายได้จริง” และทำให้ผลผลิตเกษตรไทยมีมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน
งาน Smart Agri Growth Summit 2025 จะจัดขึ้นในวันที่ 13–14 ธันวาคม 2568 ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55 พร้อมความร่วมมือจาก กองมาตรฐานสินค้าเกษตร – กรมวิชาการเกษตร หน่วยงานสำคัญที่ทำหน้าที่ออกใบอนุญาต รับรองมาตรฐาน และให้เกณฑ์ข้อกำหนดด้านคุณภาพ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญต่อการเข้าสู่ตลาดพรีเมียมและตลาดส่งออก
นางสาวจุฑามาศกล่าวว่า “เราต้องการสร้างพื้นที่ที่เกษตรกรเข้าถึงความรู้ด้านมาตรฐาน เทคโนโลยี และการตลาดที่ถูกต้อง เพราะการตลาดที่ดีสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรได้หลายเท่า และช่วยให้ธุรกิจเติบโตแบบยั่งยืนโดยไม่ต้องแข่งขันด้วยราคา”
สำหรับเนื้อหาตลอด 2 วัน: ความรู้ครบทั้งมาตรฐาน–เทคโนโลยี–กลยุทธ์การตลาด
Day 1 : สร้างฐานรากด้วยมาตรฐานและเทคโนโลยีเกษตร
หัวข้อสำคัญ ได้แก่
● มาตรฐานวิชาการเกษตร เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรให้เข้าสู่ตลาดพรีเมียม และเป็น “หลักฐานยืนยันคุณภาพ” ที่ช่วยสร้าง Brand Premium
● Young Smart Farmer ตัวจริง แชร์ประสบการณ์ใช้ IoT บริหารสวนทุเรียน ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และทำให้ฟาร์มเติบโตแบบยั่งยืน
● โมเดลธุรกิจครบวงจร จากผู้ประกอบการอินทผลัม ที่เปลี่ยนจากฟาร์มสู่ธุรกิจต้นน้ำ–กลางน้ำ–ปลายน้ำ พร้อมควบคุมกำไรได้ด้วยตัวเอง
● Zero Waste Success Story กรณีศึกษาฟาร์มที่ใช้ความยั่งยืนสร้างแบรนด์ให้โดดเด่นในตลาด
Day 2 : ยกระดับการตลาดด้วย AI–Storytelling–Data
ครอบคลุมทักษะการตลาดที่จำเป็นในยุคใหม่ ได้แก่
● Data-Driven Selling การวางแผนธุรกิจเกษตรด้วยข้อมูล เตรียมรับการเติบโตปี 2026
● AI วิเคราะห์ Insight ลูกค้า เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคและสร้างสินค้า–คอนเทนต์ตรงกลุ่มเป้าหมาย
● Content Funnel & Storytelling เทคนิคสร้างแบรนด์ที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อเพราะ “มั่นใจในแบรนด์”
● กลยุทธ์ลดการแข่งขันด้านราคา ทำให้สินค้าไม่ล้นสต๊อก และขายได้อย่างสม่ำเสมอ
สร้างเครือข่ายธุรกิจใน Sitdown Dinner
ผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้พบปะพูดคุยกับ
• วิทยากร
• Young Smart Farmer
• ผู้ประกอบการเกษตร
• ผู้เชี่ยวชาญมาตรฐาน
• ที่ปรึกษาด้านการตลาดและเทคโนโลยี
ในบรรยากาศที่เหมาะต่อการสร้างความร่วมมือและโอกาสทางธุรกิจในอนาคต
สร้าง Community เกษตรยุคใหม่
งานนี้ไม่ได้เป็นเพียงงานสัมมนา แต่คือ การสร้างระบบนิเวศใหม่ของธุรกิจเกษตรไทย ที่รวมมาตรฐาน เทคโนโลยี AI การตลาด และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงไว้ด้วยกัน เพื่อผลักดันเกษตรไทยสู่ยุคใหม่แห่งการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ข้อมูลการจัดงาน
ชื่องาน: Smart Agri Growth Summit 2025
วันที่: 13–14 ธันวาคม 2568
เวลา: 09.00 – 16.30 น.
สถานที่: โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55
รูปแบบ: Conference – Workshop – Panel Talk – Networking – Innovation Showcase
ช่องทางลงทะเบียน
LINE: https://lin.ee/xSiV3sb
โทร: 063-356-4965