ราชบุรีดัน “มะพร้าวน้ำหอม GI” สู่เวทีระดับสากล เปิดงาน Coconut GI & Food Fair เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของดีเมืองโอ่ง

ราชบุรี - รองผู้ว่าฯ ราชบุรี นำทีมเปิดงานประชาสัมพันธ์มะพร้าวน้ำหอม ชูพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดกว่า 1.7 แสนไร่ มุ่งสร้างมูลค่า–ขยายตลาด พร้อมจัดกิจกรรมโชว์ผลิตภัณฑ์แปรรูปและของดีขึ้นชื่อ กว่า 30 ร้านค้า ในงาน 3 วันเต็ม
วันนี้( 28 พ.ย.) นาย คมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานประชาสัมพันธ์มะพร้าวน้ำหอมของดีจังหวัดราชบุรี ภายใต้แนวคิด “Coconut GI & Food Fair @ Ratchaburi” หนึ่งในโครงการพัฒนาการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของดีราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2569 ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรจังหวัดราชบุรี (OTOP) ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
ภายในงานมีผู้เข้าร่วมจากหลายภาคส่วน ทั้ง นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี, นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายก อบจ.ราชบุรี, นายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ ส.ส. เขต 5 ราชบุรี รองหัวหน้าพรรคกล้าธรรม, นายบุญลือ ประเสริฐโสภา อดีต รมช.ศึกษาธิการ, นายจตุพร กมลพันธ์ทิพย์ ส.ส. เขต 3 ราชบุรี, นายธรณินทร์ บรรยงวรพินิจ พาณิชย์จังหวัดราชบุรี รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ เกษตรอำเภอทั้ง 10 อำเภอ และพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมคึกคัก โดยมี นายสุพัฒน์ อ่อนคง เกษตรจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงาน
เกษตรจังหวัดเผยว่า มะพร้าวน้ำหอมถือเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดราชบุรี โดยมีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในประเทศ รวมกว่า 170,000 ไร่ ครอบคลุม 7 อำเภอ ได้แก่ ดำเนินสะดวก บางแพ วัดเพลง เมือง บ้านโป่ง โพธาราม และปากท่อ ได้รับการขึ้นทะเบียน GI “มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี” ยืนยันคุณภาพและอัตลักษณ์ระดับสากล
จุดเด่นของมะพร้าวน้ำหอมราชบุรี คือ รสชาติหวาน กลิ่นหอมคล้ายใบเตย เนื้อหนาสองชั้น เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดจึงเดินหน้าส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และพัฒนาเกษตรยั่งยืน พร้อมผลักดันแนวคิด “ตลาดนำ–นวัตกรรมเสริม–เพิ่มรายได้” สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ แม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และ Young Smart Farmer เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้ผู้บริโภคได้สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย
งานปีนี้จัดเต็มภายใต้แนวคิด “Coconut GI & Food Fair @ Ratchaburi” มีกิจกรรมมากมาย เช่น นิทรรศการมะพร้าวน้ำหอมราชบุรีและของดีประจำจังหวัดการจำหน่ายผลสด–ผลิตภัณฑ์แปรรูปหลากหลายกว่า 30 ร้านค้า เช่น พันธุ์มะพร้าวน้ำหอม สังขยามะพร้าวน้ำหอม ไข่ผำ มะนาว น้ำผึ้ง หม้อแกงโบราณบ้าบิ่นมะพร้าวน้ำหอม กุ้งย่าง, ไก่งวง, น้ำผึ้งชันโรง เป็นต้น กิจกรรมนาทีทอง การประกวดประกอบอาหารคาว–หวานโดยใช้วัตถุดิบจากมะพร้าวน้ำหอม
การจัดงานมีขึ้นระหว่าง วันที่ 28–30 พฤศจิกายน 2568 มุ่งให้ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวได้รู้จักมะพร้าวน้ำหอมราชบุรีมากขึ้น กระตุ้นการบริโภคและสร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม