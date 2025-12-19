ไอคอนสยาม ชวนดื่มด่ำค่ำคืนข้ามปีอันน่าจดจำ ฉลองคืนแห่งความสุขริมโค้งน้ำเจ้าพระยา พร้อมชมพลุรักษ์โลกสุดยิ่งใหญ่เหนือสายน้ำ ในงาน Amazing Thailand Countdown 2026

ไอคอนสยาม ชวนร่วมสัมผัสมนตร์เสน่ห์แห่งริมสายน้ำเจ้าพระยาในค่ำคืนส่งท้ายปี กับดินเนอร์มื้อพิเศษท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงาน Amazing Thailand Countdown 2026 เปิดประสบการณ์ชมวิวพาโนรามาที่สวยที่สุดของไอคอนสยาม พร้อมตื่นตากับไฮไลต์การแสดงพลุรักษ์โลกยาวกว่า 1,400 เมตร ผสานโดรนโชว์และไพโรเทคนิคอันยิ่งใหญ่เหนือโค้งน้ำเจ้าพระยา เติมเต็มค่ำคืนสุดท้ายของปีให้ตราตรึง และก้าวสู่ปีใหม่เปี่ยมด้วยความสุข โดยสามารถเลือกอิ่มอร่อยกับหลากหลายร้านอาหารชั้นนำที่คัดสรรอย่างพิถีพิถัน ทั้งวิวริมแม่น้ำและเมนูสุดประทับใจ
ชมวิวกรุงเทพฯ แบบแบบพาโนรามา ตื่นตาตื่นใจกับพลุสุดตระการตา ที่โซน ทัศนานคร เทอเรซ ชั้น 6
เริ่มต้นที่ร้าน Fallabella River Front ชั้น 6โดดเด่นด้วยเมนูที่ผสมผสานรสชาติความอร่อยสไตล์ไทยกับความเป็นอิตาลีได้อย่างลงตัว ทั้งพาสตาเส้นสดสูตรทำมือ พิซซ่าหอมกรุ่นที่อบด้วยเตาฟืน และหลากหลายเมนูอาหารรสเลิศในบรรยากาศเต็มสิบ เหมาะสำหรับชวนคนรักมาทานอาหารมื้อพิเศษ พร้อมจิบเครื่องดื่มแสนอร่อยเคล้าเสียงดนตรีในคืนเคาท์ดาวน์ปีนี้ จัดเต็มด้วยเซ็ตเมนูต้อนรับปีใหม่ ไม่ว่าจะเป็น Pasta Nai Yai เมนูซิกเนเจอร์ที่ใครได้มาต้องลอง หรือ Butcher’s Secret Cut ที่สายเนื้อต้องฟิน ปิดท้ายมื้อแห่งความทรงจำด้วยเมนูของหวานรสชาติสุดละเมียดละไม Coconut Milk Crème Brûlée with Thai Gnocchi Pearls และ Velvet Lemon Custard สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง โทร 096 892 6425
ชมแสงสียามค่ำคืนและความสวยงามของกรุงเทพมหานครแบบจุใจที่ร้าน HOBS ชั้น 6 จิบเครื่องดื่มท่ามกลางลมเย็นๆ อากาศดีๆ ในคืนส่งท้ายปี พร้อมทานเมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากเชฟที่รังสรรค์มาเพื่อให้คุณสร้างโมเมนต์อันน่าจดจำในคืนเคาท์ดาวน์ครั้งนี้ อาทิ Lobster Bisque ล็อบสเตอร์คุณภาพส่งตรงจากภูเก็ต ซุปครีมสไตล์ฝรั่งเศสรสชาติเนียนนุ่มและหอมมันจากล็อบสเตอร์, Fish Ceviche Salad ปลาจักรพรรดิราดซอส เสิร์ฟพร้อมกับสลัดผักเซบิเช่และส้มโอ, Fish & Crab เนื้อปลากะพงขาวและปูในซุปดาชิ เสิร์ฟพร้อมไข่ปลาแซลมอน หน่อไม้ฝรั่งสีขาว เห็ดนางรมสีเหลือง ออนท็อปด้วยเรดเคอร์แรนท์ และคาเวียร์ อีกทั้งเครื่องดื่มนานาชนิดให้คุณได้เลือกสรรตามความชอบ ใครกำลังมองหาร้านแฮงเอาต์สังสรรค์ในคืนสิ้นปี รีบชวนเพื่อนๆ มาเอนจอยกันที่ HOBS ไอคอนสยาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง LINE: @hobsthailand
คัดสรรหลากหลายร้านอาหารนานาชาติรสชาติต้นตำรับแท้ เสิร์ฟอย่างพิถีพิถัน ให้ค่ำคืนอันน่าจดจำของคุณพิเศษกว่าปีไหน
ฉลองคืนเคานต์ดาวน์ที่ร้านอาหารต้นตำรับอิตาเลียน BIANCA ชั้น 6 พร้อมวิวพระอาทิตย์ตก ริมแม่น้ำสุดโรแมนติกจรดค่ำคืนที่สวยงาม ในดีไซน์ของร้านที่โดดเด่นทันสมัยแฝงความอบอุ่นสุดโคซี่ นำเสนอรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ในสไตล์ Modern Twist เพลิดเพลินกับเมนูเรียกน้ำย่อย Bruschetta Truffle และ Burrata Pistachio & Mortadella ไปจนถึงจานหลักอย่าง Risotto Pescatore ข้าวรีซอตโต้หอมนุ่มที่รวมความสดจากทะเลไว้ในจานนี้ และ Tartufina พิซซ่าเห็ดทรัฟเฟิลซอสซิกเนเจอร์ของร้าน พร้อมเลือกสั่งเมนูสุดโปรดได้ตามใจคุณ ทั้งพาสตาเส้นสด พิซซ่า หรือค็อกเทลที่จะทำให้ประทับใจตั้งแต่คำแรกที่ได้ลิ้มลอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง โทร 080 005 6679 หรือ LINE: @biancabangkok
สายปิ้งย่างต้องเลิฟ อิ่มคุ้มจัดเต็มที่ร้าน nice two Meat u (ไนซ์ ทู มีท ยู) ชั้น 5 เคานต์ดาวน์ สุดชิลกับแก๊งค์เพื่อนหรือครอบครัวในบรรยากาศริมระเบียงวิวแม่น้ำเจ้าพระยา อิ่มอร่อยกับเมนูปิ้งย่างเกาหลีสุดพรีเมียมพร้อมกับชมวิวหลักล้าน เมนูสุดฮอตที่ทุกโต๊ะต้องสั่ง หมูสามชั้นรมควัน หมูสามชั้นชิ้นหนานุ่มลิ้น ย่างใหม่จานต่อจาน โดยใช้ความร้อนพร้อมเทคนิคและเวลาที่เหมาะสม เพื่อเสิร์ฟความนุ่มละมุนลิ้น หอมอร่อยถูกต้องตามแบบฉบับเกาหลีแท้ๆ มาพร้อมเครื่องเคียงแน่นๆ ทานคู่กับซอสปลาร้าเกาหลีสูตรเด็ดจากเกาะเชจู และ ปูทะเลดองซีอิ๊วเกาหลี ปูทะเลดองซีอิ๊วตัวโต รสชาติจัดจ้านครบรสสุดนัวสไตล์เกาหลีแบบถึงเครื่อง เรียกว่ายกรสชาติต้นตำรับและกลิ่นอายแบบเกาหลีมาไว้ที่นี่ เพื่อให้เป็นมื้อข้ามปีที่สมบูรณ์แบบทั้งรสชาติและบรรยากาศสุดฟิน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง โทร 02 007 7128
ทานอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งที่ร้านระดับตำนาน Hong Bao ชั้น 5 ตอบโจทย์ใครที่กำลังมองหาร้านอาหารในค่ำคืนพิเศษกับครอบครัว ด้วยเมนูอาหารจีนรสต้นตำรับ คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพพร้อมขั้นตอนการปรุงอย่างประณีต ไม่ว่าจะเป็น เสิร์ฟติ่มซำโฮมเมดสดใหม่วันต่อวัน, ซาลาเปาปั้นสดแบบลูกต่อลูก, ก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งกรอบ แป้งบางสูตรโฮมเมดที่เหนียวนุ่มห่อกุ้งตัวโตทอดกรอบทั้งตัว เสิร์ฟคู่กับซอสสูตรพิเศษรสกลมกล่อม และต้องไม่พลาด หมูกรอบสูตรเฉพาะจาก Hong Bao ด้วยเทคนิคการอบหมูให้สุกแบบช้าๆ จนได้เนื้อสัมผัสที่ทั้งกรอบนุ่มฉ่ำด้านใน อีกหลากหลายเมนูที่อร่อยเลิศรสจนลืมไม่ลง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง โทร 065 245 3626 / 062 598 3688 หรือ LINE: @hongbao.hbic
ยกระดับประสบการณ์มื้อข้ามปีของคุณให้พิเศษกว่าเคยที่ร้าน Bread Street Kitchen & Bar ชั้น 3 ลิ้มลองรสชาติเมนูสูตรต้นตำรับฉบับเชฟ Gordon Ramsay เชฟมิชลินสตาร์ชื่อดังระดับโลก เสิร์ฟเมนูบริติชแบบคลาสสิกและวัตถุดิบชั้นยอดจากทั่วทุกมุมโลก ในบรรยากาศร้านสุดไอคอนิกเสมือนอยู่ท่ามกลางกรุงลอนดอน สัมผัสความอร่อยของเมนูระดับตำนานอย่าง Beef Wellington เนื้อ Tenderloin ดรายเอจห่อด้วยแป้ง Puff ที่อบจนฟูกรอบแต่เนื้อด้านในยังคงความเป็น Medium Rare สุดนุ่มนวล หรือจะเป็น Seafood Platter จานยักษ์ที่จัดเต็มทั้งล็อบสเตอร์แคนาดา กุ้งลายเสือ หอยตลับลวกสด หอยนางรมฟินดิแคลร์ ปูหิมะอาร์กติก เติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขของคุณได้อย่างน่าประทับใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง LINE: @breadstreetkitchen
อิ่มอร่อยกันทั้งครอบครัว กับร้านอาหารไทยในบรรยากาศสุดรื่นรมย์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ฉลองคืนข้ามปีพร้อมอิ่มคุ้มกับอาหารทะเลแบบสดใหม่ที่ร้าน แหลมเจริญซีฟู้ด ชั้น 5 ร้านอาหารทะเลคู่ใจคนไทยที่เปิดมายาวนานกว่า 40 ปี มาพร้อมเมนูซีฟู้ดนานาชนิดให้คุณทานอาหารรสโปรดในบรรยากาศเฉลิมฉลองที่น่าจดจำ ห้ามพลาดเมนูเด่นอย่าง ปลากะพงทอดราดน้ำปลา ซึ่งใช้ปลากะพงเนื้อแน่นทอดจนฟูกรอบ ราดด้วยซอสน้ำปลาที่เคี่ยวและปรุงรสหอมเข้มข้นโดนใจทุกคำที่ทาน ยิ่งทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ เข้ากันได้เป็นอย่างดี รวมทั้ง กุ้งแม่น้ำเผา ไซส์ XL สุดอลังการที่ต้องร้องว้าว หรือจะเป็น แกงส้มไข่ปลาเรียวเซียว และ น้ำพริกไข่ปู มาพร้อมเอกลักษณ์รสชาติจัดจ้านแบบไทยที่ถูกปากถูกใจทั้งครอบครัว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง โทร 081 234 2053
ยกระดับความอร่อยในสไตล์คาเฟ่สุดโมเดิร์น ถูกใจทุกรุ่นทุกวัยกับร้าน Greyhound Café ชั้น 2 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเทศกาลแห่งความสุขกับมื้อพิเศษในร้านฟีลโฮมมี่สุดเก๋ พร้อมความสวยงามของบรรยากาศงานเคาท์ดาวน์ ชิมเมนูสไตล์ฟิวชั่นติดท็อปยอดนิยม ไม่ว่าจะเป็น เนื้อย่างริบอาย ที่ทางร้านนำเนื้อนำเข้าเกรดพรีเมียมย่างจนหอมกรุ่น เคี้ยวนุ่ม เลือกความสุกได้ตามต้องการ เสิร์ฟพร้อมข้าวเหนียวร้อนๆ คู่น้ำจิ้มแจ่วสไตล์อีสาน และนำเสนอ HOUNDLIDAY Set เซตเมนูสุดอลังการเฉพาะคืนเคาท์ดาวน์ จัดเต็มซี่โครงหมูย่างบาบีคิว หรือ สเต็กเนื้อวากิว มาพร้อมสเต็กปลาแซลมอนย่าง กุ้งลายเสือ และ หอยเชลล์ รับรองอร่อยจนวางช้อนไม่ลง มาทานอาหารมื้ออร่อยกับคนพิเศษบนริมระเบียงชมวิวแม่น้ำแบบดีต่อใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง โทร 02 288 0309 หรือ Line: ghc_iconsiam
มอบของขวัญสุดเพอร์เฟคให้กับครอบครัว ด้วยมื้ออาหารไทยแท้รสชาติเข้มข้นดั้งเดิมที่ร้าน Nara Thai Cuisine ชั้น 3 ร้านอาหารไทยรสชาติพรีเมียม การันตีคุณภาพทุกจาน ครบเครื่องเรื่องอาหารไทยต้องที่นี่ แนะนำเมนูไฮไลท์ขายดีตลอดกาล เมนูปูผัดผงกะหรี่ ปูเนื้อตัวใหญ่ นำมาผัดคลุกเคล้ากับ ผงกะหรี่เข้มข้นหอมละมุน เสิร์ฟร้อนๆ ถูกใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่แน่นอน หรือจะเป็น กุ้งแม่น้ำอยุธยาเผาตัวยักษ์ เนื้อนุ่มหอมหวานลิ้น ทุกจานล้วนถ่ายทอดออกมาอย่างละเมียดละไม โอกาสพิเศษในคืนข้ามปีนี้ชวนครอบครัวและคนที่คุณรัก มาดื่มด่ำกับบรรยากาศการเฉลิมฉลองพร้อมเคียงคู่ด้วยอาหารไทย รสคุ้นเคย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง โทร 065 552 5075, 02 116 5556 หรือ Line: @narathaicuisine
ชมพลุฉลองข้ามปีใหม่แบบใกล้ชิด กับร้านริมแม่น้ำวิวสุดฟิน ในโซน The Veranda ชั้น G พร้อมหลากหลายเมนูอร่อยถูกใจให้เลือกสรร
เติมสีสันให้การฉลองข้ามปีของคุณที่ D’ARK ชั้น G โซน The Veranda โดดเด่นด้วย Mixology Bar และ Coffee and Whisky Bar ที่พาคุณชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาแบบเต็มตา ไม่ว่าจะเป็นเดทในคืนเคาท์ดาวน์กับคนพิเศษ ทานข้าวกับครอบครัว หรือแฮงค์เอาท์กับเพื่อนฝูง ก็ให้ความรู้สึกสนุกสุดจอย แนะนำเมนูสเต็กเนื้อแบล็คแองกัสจากออสเตรเลีย เนื้อส่วนสันในนำเข้าจากออสเตรเลียผสานกับเทคนิคการย่างบนเตาจอสเปอร์ (Josper Oven) แบบเกรียมพอดี หอมกลิ่นย่างและรสสัมผัสเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำ เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงเพื่อสุขภาพ เช่น มันหวานย่าง, ถั่วแขก, ถั่วแระญี่ปุ่น, หอมแดงดอง, เบบี้ร็อกเก็ตสลัด และซอสชิมิชูร์รี ปิดท้ายด้วยการโรยเกลือรมควัน Maldon smoked salt เรียกว่าเป็นเมนูสุดเพอร์เฟกสำหรับค่ำคืนสุดท้ายของปีนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง โทร 02 078 1879 หรือ LINE: @darkbkk
อีกหนึ่งร้านชื่อดังติดอันดับมิชลินสตาร์จากสิงค์โปร์ที่เป็นหมุดหมายของนักกิน JUMBO Seafood (จัมโบ้ ซีฟู้ด) ชั้น G โซน The Veranda ที่จะทำให้แฟนๆ ซีฟู้ดต้องกรี๊ด เพราะได้อิ่มอร่อยสุดฟินต้อนรับปีใหม่กับเมนูซีฟู้ดจัดเต็ม ทั้งเมนูขึ้นชื่อที่โด่งดังไกลทั่วโลก ปูผัดซอสพริก ปูและก้ามปูไซส์จัมโบ้ ผัดเครื่องเทศสูตรลับเฉพาะกว่า 10 ชนิดที่รังสรรให้รสชาติออกมากลมกล่อมเข้ากันได้เป็นอย่างดี และ กุ้งทอดคลุกซีเรียล ใช้กุ้งไซส์ใหญ่ทอดกรอบ นำไปคลุกเคล้าด้วยซีเรียลชั้นดี อร่อยกรุบกรอบทานง่ายแบบไม่ต้องแกะเปลือกกุ้ง ยังมีเมนูอาหารทะเลอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมเต็มอิ่มกับวิวรอบๆ ริเวอร์ พาร์ค ผ่านกระจกใสขนาดใหญ่รอบร้านให้คุณได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับงานเคาท์ดาวน์ระดับโลก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง โทร 094 349 2357 หรือ LINE: @jumboseafoodth
การมาบรรจบพบกันอย่างลงตัวของวัฒนธรรมอาหารพม่าสู่ร้านอาหารพม่าขวัญใจคนทั่วโลกที่ Rangoon Tea House ชั้น G โซน The Veranda นำเสนออาหารพม่ารสชาติต้นตำรับจากย่างกุ้ง ในบรรยากาศ Mid-Century สุดเก๋ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เสิร์ฟเมนูเด็ดเรียกน้ำย่อยอย่าง สลัดใบชา, โมฮิงกา เมนูซิกเนเจอร์ บริยานี (Biryani) หรือ ข้าวหมกพม่า ที่หอมกรุ่นด้วยข้าวบาสมาติ ครบรสอัดแน่นเครื่องเทศ และพลาดไม่ได้กับ ชาพม่า (Laphet Yay) ชาหอมหวานละมุนที่ปรับรสชาติให้ถูกปากคนไทย ไม่ว่าใครได้ชิมต้องบอกต่อความอร่อยนัว เรียกว่าเป็นจุดนัดพบสำหรับสายฟู้ดดี้ที่ชื่นชอบและหลงใหลในรสชาติอาหารพม่าแบบไม่ซ้ำใคร พร้อมบรรยากาศโรงน้ำชาสุดโมเดิร์นที่จะทำให้คืนส่งท้ายปีของคุณแตกต่างจากทุกครั้ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง โทร 080 992 5114
ร่วมดื่มด่ำในค่ำคืนแห่งความสุขล้อมรอบด้วยแสงสีเสียง ที่ร้านอาหารอิตาเลียนโฮมเมด Mozza by Cocotte ชั้น G โซน The Verandaท่ามกลางความคึกคักในบรรยากาศงานเคาท์ดาวน์สุดยิ่งใหญ่เบื้องหน้าแบบใกล้ชิด มีให้เลือกทั้งโซน Indoor และ Outdoor รับลมริมแม่น้ำ ให้คุณได้แบ่งปันช่วงเวลาแสนมีค่านี้กับคนพิเศษ พร้อมสัมผัสรสชาติที่เป็นหัวใจของความเป็นอิตาลีแท้ๆ สำหรับแฟนคลับพาสต้าต้องเมนู Fettuccine Lamb Ragu พาสต้าเส้นเฟตตูชินีสดทำมือคลุกเคล้าซอสรากูเนื้อแกะตุ๋นจนนุ่ม ทานพร้อมเส้นนุ่มหนึบเคี้ยวเพลิน เข้ากันดีที่สุด และพลาดไม่ได้กับพิซซ่าสไตล์อิตาลีแท้ๆ Carpi salerno pizza แป้งกรอบนอกนุ่มใน อัดแน่นพาม่าแฮมคุณภาพ พร้อมน้ำมันพริกให้เติมความเผ็ดแบบไม่ต้องกลัวเลี่ยน จิบเครื่องดื่มข้ามปีพร้อมอาหารอร่อยระดับตำนานครบจบที่เดียว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง โทร 062 297 0462
ร่วมฉลองคืนแห่งความสุข พร้อมชมพลุรักษ์โลกสุดอลังการสว่างไสวเหนือโค้งน้ำเจ้าพระยา ณ ไอคอนสยาม เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้าสายสีทอง สถานีเจริญนคร (G2) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1338 หรือ Facebook: ICONSIAM