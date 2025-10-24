เจแปนนีสเลิฟเวอร์ห้ามพลาด “Food Paradise!! TOTTORI Fair in THAILAND” เมนูเด็ดของดีจากจังหวัดทตโตะริ 23-26 ตุลาคมนี้ ณ สยาม ทาคาชิมายะ ในไอคอนสยาม

จังหวัดทตโตะริ ประเทศญี่ปุ่น โดยจังหวัดทตโตะริ ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้า สยาม ทาคาชิมายะ ชวนเจแปนนิสเลิฟเวอร์ มาชิม แชะ แชร์ในงาน “Food Paradise!! TOTTORI Fair in THAILAND” สัมผัสกับรสชาติความอร่อยจากเมนูและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอันขึ้นชื่อจากจังหวัดทตโตะริ ทุกการใช้จ่ายภายในงานลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษจากจังหวัดทตโตะริ เพียง 4 วันเท่านั้น ระหว่างวันที่ 23-26 ตุลาคม 2568 ณ ห้างสรรพสินค้า สยาม ทาคาชิมายะ ชั้น G ไอคอนสยาม
มร.คาซูฮิโกะ อิเคดะ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพาณิชย์ อุตสาหกรรม และแรงงาน จังหวัดทตโตะริ กล่าวว่า การจัดงาน Food Paradise!! TOTTORI Fair in THAILAND มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอให้คนไทยรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทยได้รู้จักกับจังหวัดทตโตะริมากขึ้น ผ่านวัฒนธรรมอาหาร ซึ่งทตโตะริมีความหลากหลายทางภูมิประเทศจึงเป็นแหล่งเพาะปลูกและวัตถุดิบอาหารชั้นเยี่ยม ทั้งพืชผัก ผลไม้ เนื้อวากิว และอาหารทะเล ที่ก่อให้เกิดเมนูท้องถิ่นรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์มากมาย
‘Food Paradise!! TOTTORI Fair in THAILAND’ ขนขบวนเมนูดังจากจังหวัดทตโตะริมาให้เจแปนนิสเลิฟเวอร์ได้ลิ้มรสมากมาย อาทิ เมนูที่สายเนื้อต้องไม่พลาด Tottori Don จากร้าน YUNA เนื้อวากิวทตโตะริย่างนุ่มละมุน ท้อปปิ้งด้วยปูหิมะรสหวานหอม จากทะเลญี่ปุ่นทตโตะริ เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ อีกหนึ่งเมนูจากร้าน TOTTORI WAGYU BEEF BONE RAMEN หรือราเมนซุปกระดูกวัว เมนูเด็ดของจังหวัดทตโตะริ น้ำซุปกระดูกวัวรสชาติกลมกล่อม หอมกลิ่นเครื่องเทศเข้มข้น สดชื่น เข้ากันได้อย่างลงตัวกับเส้นราเมนสูตรพิเศษ , Kanimiso Kourayaki MO และขนมจีบปูจากร้าน Koshikawa ลิ้มรสเนื้อปูทตโตะริกับมิโซะปูที่ปรุงสุกเล็กน้อย แล้วนำใส่กลับเข้าไปในกระดอง ย่างบนเตาถ่าน ให้คุณลิ้มรสความหอมกรุ่นจากทะเลทตโตะริ
ส่วนใครที่สายหวาน เมนูขนมจากทตโตะริก็ไม่น้อยหน้าใคร ไม่ว่าจะเป็น TRUFFLE DONUT โดนัทร้านดังมาแรง โดนัทจากร้าน Truffle Donut โดนัทเนื้อฟูนุ่มหนึบ ทอดสดใหม่ที่มีให้เลือกหลากหลายรสชาติทั้ง Plain, Truffle, Custard, Whip Cream, Strawberry และ Uji Matcha ร้านนี้ได้รับความนิยมทั้งจากคนท้องถิ่นรวมถึงนักท่องเที่ยว จนถูกยกให้เป็น Must Try และยังคว้ารางวัล Trend Award 2024 จาก anan นิตยสารชื่อดังของญี่ปุ่นอีกด้วย
ภายในงานยังมีเมนูขนมหวานที่คัดสรรค์มาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ อาทิ KITARO KAKI CAKE และ KITARO KAKI TART จากร้าน Henri Charpentier เค้กและทาร์ตจากลูกพลับสายพันธ์ “คิทาโร่” ผลผลิตจากจังหวัดทตโตะริ, TORIPI DORAYAKI จากร้าน GUNYUDO โดรายากิ ที่ปั้มลาย “ทริปี้” มาสคอตประจำจังหวัดทตโตะริ,Nakajima Suisan กับเมนูข้าวด้งซีฟู้ดทตโตะริ (Tottori Seafood Don) จากวัตถุดิบตามฤดูกาล ส่งตรงจากทตโตะริ,Omakase Don by Teppen เมนูข้าวด้งปูสุดพิเศษ ใช้ปูจากจังหวัดทตโตะริ, Sun Fresh จำหน่ายลูกพลับสายพันธุ์ “คิตาโระ” (Kitaro) ผลใหญ่ผิวสีส้มสดสวย เนื้อสีทองนุ่มแน่น มีรสชาติหวานจัด สามารถทานสดได้โดยไม่ต้องรอให้สุกนิ่ม เป็นผลไม้พรีเมียมที่หายากและชาวญี่ปุ่นนิยมมอบเป็นของขวัญในฤดูกาล เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการอวยพรเป็นต้น
นอกจากยังมีผลิตภัณฑ์จากจังหวัดทตโตะริ มาจำหน่ายมากมาย เช่น Chiyomusubi Junmai Ginjo Goriki50 สาเกหมักจากข้าวสายพันธุ์โกริกิ มีกลิ่นหอมละมุน รสชาติกลมกล่อมพร้อมสมดุลของอูมามิกับความเปรี้ยว, เบ็นเท็นมุสุเมะ จุนไมกิงโจ ทามะซะกาเอะ เป็นสาเกจุนไมกิงโจที่เกิดจากการหมักตามธรรมชาติ ให้รสชาติกลมกล่อมใสสะอาด พร้อมความสมดุลของความเปรี้ยวอ่อน ๆ ดื่มง่ายและอ่อนโยนต่อร่างกาย ราวกับเป็น “ไวน์ญี่ปุ่น” เลยครับ อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อคือ ลูกพลับพันธุ์ “KITARO” ส่งตรงจากจังหวัดทตโตะริ มีผลขนาดใหญ่ ผิวสีส้มสดสวย เนื้อสีทองนุ่มแน่น มีรสชาติหวานจัด ทานสดได้ ไม่มีรสฝาด ลูกพลับจากทตโตะริถือเป็นผลไม้พรีเมียมหายากที่ชาวญี่ปุ่นภาคภูมิใจและนิยมมอบเป็นของขวัญคุณภาพสูง
เอาใจนักชิม นักช้อปมากยิ่งขึ้น ทุกการใช้จ่ายภายในงาน ‘Food Paradise!! TOTTORI Fair in THAILAND’ รวมถึงร้านค้าที่จำหน่ายเมนูพิเศษจากจังหวัดทตโตะริ ทุก 150 บาท จะได้รับสติกเกอร์สะสมคะแนน 1 ดวง เพื่อรับของที่ระลึกสุดพรีเมี่ยมที่ส่งตรงมาจากจังหวัดทตโตะริ อาทิ ตุ๊กตา กระเป๋าผ้า ผ้าเช็ดหน้า ปากกา พวงกุญแจ และอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงมีทแอนด์กรี๊ดไปกับ "โทริปี้คุง" นกน้อยที่ตัวกลมมีส่วนลำตัวเป็นสาลี่ญี่ปุ่นนิชิเซกิสีเขียว และสวมชุดกะลาสีเรือสีขาว ซึ่งเป็นแมสคอตประจำจังหวัดทตโตะริ
งาน ‘Food Paradise!! TOTTORI Fair in THAILAND’ จัดขึ้นเพียง 4 วันเท่านั้น ระหว่างวันที่ 23-26 ตุลาคม 2568 ณ โซน Rose Food Avenue ชั้น G ห้างฯ สยาม ทาคาชิมายะ ในไอคอนสยาม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/SiamTakashimayaOfficial
และค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดทตโตะริ ได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดทตโตะริ