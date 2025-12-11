“Siam Paragon Dining Phenomenon” รวมความเป็นที่สุดในทุกมิติของร้านอาหารและคาเฟ่ระดับโลก ยิ่งใหญ่ครบครัน พร้อมแหล่งแฮงค์เอ้าท์ใหม่ใจกลางกรุงเทพ

สยามพารากอน โกลบอลแลนด์มาร์กระดับโลกที่มีผู้คนจากทั่วโลกมาเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่ง ตอกย้ำความเป็น World-Class Food Destination ที่ยิ่งใหญ่และครบครันที่สุดในเอเชีย ด้วยการเปิดตัว “Siam Paragon Dining Phenomenon” – โลกใหม่แห่งปรากฏการณ์การกินดื่มเหนือระดับ ศูนย์รวมความเป็นที่สุดในทุกมิติของร้านอาหารและคาเฟ่ระดับโลก ที่ผสานความยิ่งใหญ่ของกว่า 700 ร้าน ครอบคลุมทุกประเภทในที่เดียว พร้อมเปิดแหล่งแฮงค์เอ้าท์ใหม่ใจกลางกรุงเทพ
สยามพารากอน มอบประสบการณ์สุนทรีย์ของการกินดื่มสุดหรูที่แตกต่างเหนือใคร - Luxury Dining Experience ตั้งแต่ Michelin-Star Restaurants, Chef’s Tables, ร้านอาหาร Flagship จากแบรนด์ชั้นนำของโลก (Global Flagship & First-in-Thailand) ไปจนถึงคาเฟ่สุดหรูและร้านเชฟชื่อดังระดับโลก (World-Renowned Restaurants) ที่แต่ละร้านได้รับการออกแบบให้สะท้อนทั้งความหรูหรา เอกลักษณ์ และศิลปะในการรังสรรค์รสชาติอย่างพิถีพิถัน ร้านอาหารไทยร่วมสมัยระดับตำนาน และ Street Food ชื่อดังจาก Paragon Food Hall และ Gourmet Eats ที่ได้รับการดีไซน์ใหม่ให้ร่วมสมัยและครบครัน ยกระดับเสน่ห์อาหารไทยให้กลายเป็นศิลปะแห่งรสชาติที่สื่อสารกับผู้คนทั่วโลก นอกจากนี้ ยังมีร้าน Organic & Health Food คาเฟ่และร้านขนมชื่อดังที่นำเสนอเมนูสุดครีเอท เพื่อสร้างมหานครแห่งรสชาติ (Culinary Metropolis) ที่ตอบโจทย์ทุกสไตล์การใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลก
1. Luxury Dining –สุนทรียรสแห่งความหรูหราระดับโลก
สยามพารากอนรังสรรค์มิติใหม่แห่งประสบการณ์การรับประทานอาหารสุดหรู ยกระดับมาตรฐานวงการไดนิ่งของประเทศไทยสู่เวทีโลก โดยเฉพาะการมาถึงของคาเฟ่สุดลักซ์ชูรีจากแบรนด์ดังระดับโลก อย่าง DG Caffè (ดีจี คาเฟ่) คาเฟ่
สุดหรูสัญชาติอิตาลีจาก Dolce & Gabbana ปักหมุดสยามพารากอนเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ถ่ายทอดความงดงามในแบบซิซิเลียนอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์สู่บริบทของกรุงเทพฯ ผสานด้วยวัสดุหรูหราเข้ากับเมนูอาหารที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวัฒนธรรมการรับประทานอาหารแบบอิตาเลียนอย่างแท้จริง
อีกทั้งยังมี Bacha Coffee (บาชาคอฟฟี่) แบรนด์กาแฟเฮอริเทจระดับตำนานจากประเทศโมร็อกโก เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย โดยนำเสน่ห์ของกาแฟพิเศษกว่า 200 ชนิด ที่รังสรรค์ขึ้นด้วยศิลปะแห่งการชงอันเป็นเอกลักษณ์และเหนือกาลเวลา เพื่อส่งมอบประสบการณ์การดื่มกาแฟในแบบไม่ซ้ำใคร และนอกจากนี้สยามพารากอนยังเตรียมเปิดตัว Chef’s Table และร้านลักซ์ชูรีไดนิ่งชั้นนำจากทั่วโลกอีกมากมายในปี 2569 ที่จะมอบประสบการณ์และเติมเต็มความสมบูรณ์แบบของมหานครแห่งสุนทรียรสที่ไม่มีใครเทียบได้
2. Famous International Restaurants – ปรากฏการณ์ร้านดังระดับโลกที่เลือกสยามพารากอนเป็นแลนด์มาร์กแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย
สยามพารากอนเป็น Global Dining Destination ที่ได้รับความเชื่อมั่นจากสุดยอดแบรนด์ร้านอาหารระดับโลก
ให้เป็นจุดหมายแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยในการเปิดตัวสาขา พร้อมนำเสนอรสชาติและประสบการณ์ต้นตำรับจากทั่วทุกมุมโลกอย่างแท้จริง อาทิ Ginza Bairin (กินซ่า ไบริน) ร้านทงคัตสึชื่อดังระดับตำนานจากย่านกินซ่า กรุงโตเกียว, Gordon Ramsay Street Burger (กอร์ดอน แรมซีย์ สตรีท เบอร์เกอร์) ร้านเบอร์เกอร์ชื่อดังจากเชฟระดับโลก กอร์ดอน แรมซีย์ ที่จะมอบประสบการณ์ความอร่อยแบบพรีเมียมด้วยสูตรเฉพาะของเชฟชื่อดัง, KuanZhai Panda (ควานจ่าย แพนด้า) ร้านอาหารจีนชื่อดังรสชาติต้นตำรับจากเมืองเฉิงตู, L'Antica Pizzeria Da Michelle (ลา อันติกา พิซเซอเรีย ดา มิเคเล่) ร้านพิซซ่าระดับตำนานแห่งเมืองเนเปิลส์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากอิตาลี, Soba House Konjiki Hototogisu (โซบะ เฮาส์ คอนจิกิ โฮโตโตงิสุ) ร้านราเมนระดับมิชลินสตาร์จากญี่ปุ่น หนึ่งในร้านมิชลินที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในโตเกียว, Tanyu Grilled Fish (แทน-ยู กริลด์ ฟิช) ร้านปลาย่างชื่อดังอันดับหนึ่งในประเทศจีน ส่งตรงความอร่อยต้นตำรับจากเมืองฉงชิ่งและเฉิงตู และในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้เตรียมพบกับ CONTE de TULEAR (คงติ เดอ ทูเลีย) คาเฟ่ ไดนิ่ง เอ็กซ์พีเรียนซ์สุดชิคชื่อดังจากย่านอับกูจองในเขตกังนัม กรุงโซล ที่ใช้วัตถุดิบสดใหม่ตามฤดูกาล ถ่ายทอดรสชาติแบบเกาหลีในมุมมองใหม่ ด้วยการผสมผสานเทคนิคและวัตถุดิบจากทั่วโลก และ Keep in Touch (คีพ อิน ทัช) ร้านอาหารจีนและบาร์บีคิวชื่อดังจากประเทศจีน ที่นำเสนอศิลปะแห่งการย่างและอาหารจีนร่วมสมัยอย่างประณีต นำมาเสิร์ฟเป็นแห่งแรกในประเทศไทย
3. Famous Local Food – ความอร่อยจากร้านดังของไทยที่ยกระดับสู่ประสบการณ์พรีเมียมครั้งแรกในศูนย์การค้า
สยามพารากอนคัดสรรความอร่อยระดับตำนานจากร้านอาหารชื่อดังของไทย มาสร้างสรรค์ในรูปแบบพรีเมี่ยมอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในศูนย์การค้า เพื่อถ่ายทอด รสชาติไทยแท้ ในมิติที่ร่วมสมัยและสง่างามยิ่งขึ้น ทั้งในแง่ของรสชาติ การนำเสนอ และบรรยากาศที่สะท้อนศิลปะแห่งการกินในแบบฉบับสยามพารากอนอย่างสมบูรณ์แบบ อาทิ Kampang Isan Artisan (คำ แพง อีสาน อาร์ทิซาน), Louisvanich Eatery (หลุยส์วาณิชย์ อีทเทอรี่), Sri's Room by Sri Trat (ห้องของศรี
โดย ศรีตราด) และ ไก่ย่างเสือใหญ่
พร้อมกันนี้ ยังมีร้านอาหารคอนเซ็ปต์ใหม่ที่มอบประสบการณ์ความอร่อยที่แตกต่างไม่เหมือนใคร อาทิ % Arabica (อาราบิก้า), A Keen House (อะ คีน เฮ้าส์), CHONGDEE TEAHOUSE (ชงดี ทีเฮ้าส์), City fresh (ซิตี้ เฟรช), Dean & Deluca (ดีน แอนด์ เดลูก้า), Distar Fresh (ไดสตาร์ เฟรช), Domo Yakiniku (โดโมะ ยากินิกุ), Fá Pla Tahn (ฟ้า ปลา ทาน), Fatbro (แฟทโบร), FATT CHICKEN & SLIM PIG (ฟัด ชิกเก้น แอนด์ สลิม พิก), FIKKA (ฟิกก้า), Gelateria Kitokki (เจลาเทอเรีย คิทกกิ), Gong Cha (กงชา), Grow by getfresh (โกรว์ บาย เก็ตเฟรช) , Henryfry (เฮนรี ฟราย), KANEKO HANNOSUKE (คาเนโกะ ฮันโนะสุเกะ), KRAZ (คราซ), Kyo Roll En (เคียว โรล เอน), Nicolo (นิโคโล), On Roll Nori (ออน โรล โนริ), Shabu Baru (ชาบู บารุ), Shersanctuary Tea Bar (เชอร์แซงชูเออะรี ทีบาร์), Small Table (สมอลล์ เทเบิล), SMITH & Co. (สมิทธ์ แอนด์ โค), SOT(ซอต), Talay Jai (ทะเลใจ), Uncle Boss (อังเคิล บอส), เตี๋ยวคอปเปอร์ คราฟท์ และ สรรพรส เป็นต้น
ล่าสุด สยามพารากอนเปิดตัวโซนใหม่ “EATELIER” Dining Entertainment แห่งแรกของประเทศไทย นำเสนอประสบการณ์การกินดื่มที่ผสานศิลปะ ดนตรี และการออกแบบ เข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว สร้างพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจที่เปี่ยมชีวิตชีวาและความร่วมสมัย ผ่านการตกแต่งที่โดดเด่นในแต่ละโซน จากความสนุกของ Fast Casual ที่ถ่ายทอดบรรยากาศความสดใส สนุกสนาน ทันสมัย เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ สู่ความละเมียดของ Fusion ที่สะท้อนความร่วมสมัยระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก ผสมผสานศิลปะและรสชาติออกมาได้อย่างแยบยล จนมาถึงความประณีตของ Feast พื้นที่แห่งการสังสรรค์กับดีไซน์ที่หรูหรา โอบล้อมด้วยพลังแห่งความสุข นับเป็นการปฏิวัติประสบการณ์การกินดื่มให้กลายเป็น “Eat–Drink–Chill Hub” ใจกลางกรุงเทพฯ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
EATELIER สร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด “Curation & Co-Creation” เป็นแพลตฟอร์มแห่งแรงบันดาลใจที่รวมพลังของเชฟระดับดาวมิชลิน ศิลปิน นักแสดง และไอคอนในวงการบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศ มาร่วมกันรังสรรค์ประสบการณ์แห่งรสชาติแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่เชื่อมโยงศิลปะ ดนตรี และการออกแบบเข้าด้วยกันอย่างลงตัว พร้อมเติมเต็มอรรถรสแห่งการกิน–ดื่มด้วย Live Bands & DJs สร้างบรรยากาศแห่งความสนุกและชีวิตชีวา ทั้งกลางวันและกลางคืน สำหรับ Live Bands ชั้น 4 EATELIER แสดงทุกวัน วันละ 4 รอบ รอบละ 1 ชม. จันทร์-พฤหัสบดี, อาทิตย์ เวลา 14.00 น. / 16.00 น. / 18.00 น. / 20.00 น.และ ศุกร์ เสาร์ เวลา 12.00 น. / 14.00 น. / 16.00 น. / 18.00 น. สำหรับ DJs ชั้น 5 แสดงทุกศุกร์ เสาร์ เวลา 20.00-23.00 น.และอาทิตย์ เวลา19.00-22.00 น.
สำหรับคนที่กำลังมองหาที่แฮงค์เอ้าท์กับกลุ่มเพื่อนหรือครอบครัว ขอแนะนำร้านเปิดใหม่ใน EATELIER อาทิ Blue Moon (บูลมูน), Bubble Bar by Vessel (บับเบิ้ล บาร์ บาย เวสเซิ่ล) หรือ จะลองดื่มด่ำกับค่ำคืนพิเศษ บนชั้น 5 และ 5A ที่ขยายเวลาเปิดให้บริการถึง 24.00 น.กับร้านดังอย่าง Crafture by Hobs (คราฟเจอร์ บาย ฮอบส์), Fallabella Little Sister Kitchen (ฟาลาเบลล่า ลิตเติ้ล ซิสเทอร์ คิทเช่น), Hendrick’s Gin Bar (เฮนดริกส์ จิน บาร์), PICHÉ Wine Bar (ปิเช่ ไวน์ บาร์) และ Hopsy Story (ฮอบซี่ สตอรี่) เป็นต้น ที่จะกลายเป็นหมุดหมายใหม่ของการสังสรรค์และดื่มด่ำกับประสบการณ์ในยามค่ำคืนใจกลางกรุงเทพฯ
สยามพารากอนมอบความสุขในทุกมื้ออาหาร ด้วยรสสัมผัสแห่งความทรงจำ มอบโปรโมชั่น อร่อยดี(ล) Tasteaholic อร่อยแบบเหนือระดับ ระหว่างวันที่ 1 พ.ย.68-31 ธ.ค.68 พร้อมดีลพิเศษให้ทุกมื้อกลายเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำ รับทันที Siam Dining Gift Card มูลค่า 100 บาท* เมื่อรับประทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการภายในสยามพารากอน
พิเศษเฉพาะร้านอาหาร ชั้น 4 โซน EATERLIER , ชั้น 5 และ ชั้น 5A ที่ร่วมรายการ รับทันที Siam Dining Gift Card มูลค่า 200 บาท* เมื่อทานครบ 2,000 บาทขึ้นไป หรือลูกค้าบัตรเครดิตกสิกรไทย รับสิทธิ์พิเศษเพียงทานและชำระผ่านบัตรครบ 1,500 บาทเท่านั้น** จำกัด 1 สิทธิ์/ ท่าน/ Tier/ วัน และสูงสุด 3 สิทธิ์/ ท่าน/ Tier/ ตลอดรายการ
สยามพารากอน ตอกย้ำจุดยืนในฐานะจุดหมายปลายทางระดับโลก (Global Destination) ที่มอบประสบการณ์เหนือระดับในทุกมิติของการใช้ชีวิต พร้อมก้าวสู่อีกบทใหม่แห่งความยิ่งใหญ่ด้วยการสร้าง Global Dining Attraction แห่งเอเชีย ที่จะดึงดูดนักชิมและผู้หลงใหลในศิลปะแห่งรสชาติจากทั่วทุกมุมโลกให้มาสัมผัส “Siam Paragon Dining Phenomenon” — มิติใหม่แห่งประสบการณ์เหนือระดับของการกินดื่มที่ครบครัน สมบูรณ์แบบ และยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย