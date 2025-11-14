TAN แจ้งผลงานQ3โตต่อเนื่อง

ธนจิรา กรุ๊ป เผยรายได้ไตรมาส 3 เติบโตต่อเนื่อง หนุนผลงาน 9 เดือนแรกรายได้ 1,347 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.3% ชู HARNN Greater China เติบโตโดดเด่นตามแผนงานพร้อมผลักดันให้เป็น New S-Curve ของกลุ่มต่อไป
นายธนพงษ์ จิราพาณิชกุลบริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TAN เติบโตต่อเนื่องในไตรมาส 3/2568 รายงานรายได้จากการขายและบริการในรอบ 9 เดือนแรก (มกราคม – กันยายน) อยู่ที่ 1,347 ล้านบาท เติบโต 7.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) โดยรายได้ในไตรมาสที่ 3/68เติบโต 10.3% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนได้รับแรงหนุนสำคัญจากธุรกิจ HARNN Greater China ในประเทศจีนที่เติบโตโดดเด่นถึง 281% นับเป็นไตรมาสที่สร้างยอดขายสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกิจการครบ 1 ปี สะท้อนถึงศักยภาพการบริหารเชิงรุกและความสามารถในการดำเนินงานตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้
นายธนพงษ์ กล่าวว่า “ภาพรวมในไตรมาส 3/68 นี้ แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของกลุ่มธุรกิจ แม้สภาวะเศรษฐกิจในประเทศยังท้าทาย และจำนวนนักท่องเที่ยวทรงตัว แต่รายได้รวมยังสามารถเติบโตได้จากการขยายงานไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะในจีน ซึ่งเป็นทิศทางสำคัญที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจในระยะยาว ในช่วง 9 เดือนแรกของปี กลุ่มบริษัทฯ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้รวมสุทธิ อยู่ที่ 1,357 ล้านบาท เติบโต 6.5% (YoY) ซึ่งสะท้อนถึงเสถียรภาพและการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตธุรกิจทั้ง 4 กลุ่มหลักสำหรับไตรมาส 3/68 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้ 452 ล้านบาท เติบโต 10.3% จากปีก่อนหน้า โดยธุรกิจต่างประเทศเติบโต 109% และโดยเฉพาะ HARNN Greater China ที่ขยายตัวโดดเด่นถึง 281% ทำรายได้ 40 ล้านบาท เป็นไตรมาสที่สร้างยอดขายสูงสุดนับตั้งแต่เปิดดำเนินงานครบ 1 ปีในจีน”
ในไตรมาส 3/68 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 13 ล้านบาท และสำหรับในรอบ 9 เดือนแรก ปี 2568 มีกำไรสุทธิ 41 ล้านบาท กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมุ่งสร้างฐานกิจการทั้งในและต่างประเทศเพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว โดยให้ความสำคัญกับการวางกลยุทธ์ในการสร้างฐานการขยายธุรกิจในต่างประเทศในช่วงเริ่มต้นนี้ พร้อมๆ กับการเติบโตในประเทศไทย
นอกจากการขยายธุรกิจในต่างประเทศ กลุ่มบริษัทฯยังให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ ‘Value-for-Money’ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความยั่งยืนของแบรนด์ในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว เรามุ่งนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพและความคุณค่าคุ้มราคา ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ทั้งในแง่ของประสบการณ์ และบริการ โดยแต่ละแบรนด์สามารถปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับกำลังซื้อของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างสมดุล
กลุ่มบริษัทฯ แบ่งรายได้แยกตามกลุ่มธุรกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ (Business Group) สำหรับ 9 เดือนแรกปี 2568 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ดังนี้ โดยทุกกลุ่มธุรกิจสามารถปรับตัวได้ในสัดส่วนที่สอดคล้องกับนโยบายกระจายความเสี่ยงได้ดี
•กลุ่ม Lifestyle มีสัดส่วนลดลงจาก 53% เป็น 48% โดยแบรนด์ Pandora มีรายได้ลดลง จากจำนวนสินค้าใหม่ต่อคอลเลกชันลดลง ในขณะที่ไตรมาสที่ 3/68 แสดงผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นหลังจากการแผนบริหารสินค้าและจัดกิจกรรมโปรโมชั่นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น และแบรนด์ Cath Kidston มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ทำยอดขายต่อสาขาเดิมเป็นบวก ต่อเนื่อง จากการที่มีรายได้จากสาขาที่มีศักยภาพ
•กลุ่ม Fashion มีสัดส่วนจาก 22 % เพิ่มเป็น 26% จากแบรนด์ Marimekko และ GANNI ที่เติบโตโดดเด่น รวมถึงแบรนด์ United Arrows และ MM6 ยังทำผลงานได้ดี
•กลุ่ม Beauty & Wellness มีสัดส่วนจาก 18% เพิ่มเป็น 19% โดยรายได้เพิ่มขึ้น 9.6% จากยอดขายในต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่นิยมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และผลักดันให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายให้มีมากขึ้นจากตลาดต่างประเทศโดยไม่พึ่งพิงรายได้จากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาประเทศไทยเป็นหลัก
•กลุ่ม Food & Beverage มีสัดส่วน 7 % จากการดำเนินการร้านอาหารในกลุ่ม Gordon Ramsay ที่มีทั้งหมด 3 ร้าน ได้แก่ Bread Street Kitchen & Bar 2 สาขา และ Street Pizza 1 สาขา ยังคงได้รับการตอบรับในแนวบวก แม้จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในเดือนกันยายน
นอกจากนี้ ธนจิรา กรุ๊ป ยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนแนวทาง ESG (Environmental, Social & Governance) อย่างเป็นระบบ ภายใต้วิสัยทัศน์ “Creating and Delivering Meaningful Lifestyle” เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม พร้อมยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการให้ยั่งยืน
ล่าสุด กลุ่มบริษัทฯ ได้รับ CGR ระดับดีเลิศ 5 ดาว (Excellent CG Scoring) จากการประเมินของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เข้าร่วมการประเมิน ตอกย้ำความมุ่งมั่นสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม