finbiz by ttb แนะ SME บริหาร Green Supply Chain ให้ธุรกิจแข็งแกร่ง โลกยั่งยืน

ความยั่งยืนสำคัญต่อธุรกิจอย่างไร finbiz by ttb ขอนำองค์ความรู้ด้านความยั่งยืนที่ใช้หลักการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ (LEAN) เข้ามาช่วยในการดำเนินการ โดยเป็นข้อมูลจากประสบการณ์การบริหารงานของธุรกิจร้านอาหารที่ยืนหนึ่งในใจคนไทยหลายคน เพราะความยั่งยืนที่แท้จริง ช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับโลกและธุรกิจ ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจได้จริง
Green = LEAN สูตร (ลับ) บริหารต้นทุนในองค์กร
“Small but Meaningful Mindset” ปรับทีละเล็ก ทำทีละน้อย เพื่อพัฒนาคุณภาพตามแนวคิดไคเซ็น (Kaizen)
• รู้จุดอ่อน เรามักคุ้นชินกับสิ่งที่ตัวเองทำ ยิ่งบริษัทที่อยู่มานาน ยิ่งคุ้นชินกับวิธีที่เคยทำสำเร็จมาแล้ว เช่น “เคยทำมาแบบนี้ บริษัทก็เติบโตมาได้” “แบบนี้ดีที่สุดแล้ว” “เขาก็ทำกันมาอย่างนี้” หรือ “ถ้าเปลี่ยนแล้วผิดล่ะ” จึงถึงเวลาแล้วที่จะต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการที่จะเปลี่ยนแปลง
• มองหาสาเหตุที่แท้จริง ชวนพนักงานทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน อย่าเพิ่งพอใจกับความสำเร็จที่ผ่านมา แต่ต้องคิดต่อว่าสามารถไปต่อได้ไกลกว่านี้อีกไหม ปลูกฝังชุดความคิดเหล่านี้ให้กับพนักงานให้ได้
• ลงมือปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ลด เลิก ในสิ่งที่ไม่จำเป็น และเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร
เริ่มต้นที่การบริหารข้อมูล ต่อยอดสู่แนวคิด ESG อย่างแท้จริง
ข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญที่ธุรกิจจะต้องมีการจัดการกับข้อมูล นำข้อมูลมาปรับใช้ ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และส่งผลกระทบเชิงลบกับสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด จนเป็น Green Supply Chain และจากความตั้งใจที่จะเป็น Green Supply Chain ก็สอดคล้องและต่อยอดสู่การเป็นองค์กรที่มีแนวคิด ESG รวมไปถึงการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนได้ และไปไกลถึงการนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต โดยเน้นการนำข้อมูลมาใช้และตั้งเป้าหมายของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวคิด ESG เช่น
E: Environment
• จัดการก๊าซเรือนกระจกในการดำเนินงานตลอด Supply Chain
• วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบทางการเกษตรล่วงหน้า เพื่อให้เกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกโดยไม่เหลือทิ้ง ปลูกแต่พอดี ซื้อแต่พอดี เหลือน้อยที่สุด
• ติดตั้ง Solar cell ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า ทั้งยังคํานวณและเคลมเรื่องการลดการปล่อยคาร์บอนเทียบเท่าได้ อ้างอิงมาตรฐานของ อบก. รวมทั้งยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งมีสิทธิพิเศษด้านภาษี
• ในส่วนของหน้าร้านเน้นการเป็นร้านอาหารที่ยั่งยืน (Green Restaurant) ผ่านการจัดการขยะ แยกขยะ เพื่อนำไปทำปุ๋ยหมัก และ / หรืออาหารสัตว์ แทนการฝังกลบ มุ่งลดการปล่อยก๊าซมีเทน
• การจัดการด้านพลังงาน การจัดการขยะ การบำบัดต่าง ๆ นำข้อมูลในกระบวนการคํานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ตามข้อกําหนดขององค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกฯ (อบก.)
S: Social
• สร้างพนักงาน สร้างคน และสังคมให้เก่ง ดี มีสุข
• สั่งซื้อวัตถุดิบทางการเกษตร เช่น พืชผักจากวิสาหกิจชุมชน ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้โดยตรง ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกตามมาตรฐาน GAP ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยลดการใช้ปุ๋ยสารเคมีลงกว่าครึ่ง และยังได้พืชผักคุณภาพ ขณะเดียวกันเกษตรกรก็มีสุขภาพที่ดีขึ้น
• เลือกทำ CSR เช่น การบริจาคให้กับองค์กรที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ช่วยให้ได้ประโยชน์ทั้งสองทาง
G: Governance
• สร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มผ่านนวัตกรรม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนร่วมทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม ขับเคลื่อนความยั่งยืนร่วมกันผ่านเครือข่ายพันธมิตร
• คุมราคา ปริมาณ และคุณภาพอย่างเหมาะสม เป็นธรรม ตรวจสอบได้
3. ประเด็นสำคัญ ที่นำพาธุรกิจไปสู่ Green Supply Chain ที่ยั่งยืน
1. Non-Green Premium ข้อมูลด้านต้นทุน งบประมาณ การเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจรักษ์โลก ต้องมาพร้อมการจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ต้องไม่ใช่การทุ่มงบก้อนใหญ่ในการดำเนินการ หรือหากเป็นงบประมาณก้อนใหญ่จะต้องเป็นการลงทุนเพื่อระยะยาว และคืนทุนในเวลาที่สั้นกว่าโครงการทั่วไป
2. Small but Meaningful ข้อมูลด้านพฤติกรรมมาสร้างความเปลี่ยนแปลง สร้างชุดความคิดให้พัฒนาจากสิ่งที่ทำอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์กรจะสามารถจัดให้พนักงานได้ โดยแต่ละกิจกรรมจะต้องมีการเก็บบันทึกข้อมูล สิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่พฤติกรรมของการพัฒนาอย่างถาวรของบุคลากรของบริษัท ช่วยให้บริษัทก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
3. Data Driven วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจในทุกกระบวนการ ทั้งเรื่องการจัดซื้อวัตถุดิบ การบริหารงานคลัง การวางแผนด้านบุคคล เพื่อการวางแผน ติดตามข้อมูลให้ครอบคลุม เพื่อใช้ในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งเรื่องกระบวนการการผลิต ไปจนถึงการมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน
การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักการ LEAN และ Kaizen สามารถลดการสูญเสียเวลาจากการทำงานของพนักงานประจำลงได้ อย่างในกรณีศึกษาสามารถลดเวลาทำงานได้ถึงกว่า 400,000 นาทีต่อปี ทำให้พนักงานมีเวลาเหลือมาทำกิจกรรมที่ต่อยอด มีความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างโครงการที่จะช่วยบริษัทประหยัด และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ประกอบการทุกท่านควรให้ความสำคัญกับ Green Supply Chain เพราะธุรกิจไม่ได้ทำเพียงเพื่อรักษ์โลกอย่างเดียว แต่เป็นการทำเพื่อให้ธุรกิจแข็งแรงอีกด้วย
ธุรกิจที่รักษ์โลก จึงจะได้เปรียบ
เมื่อความยั่งยืน คือ ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ชาญฉลาด สถาบันการเงินหลายแห่ง ก็มี “สินเชื่อเพื่อธุรกิจสีเขียว” หรือ Green Loan เพื่อสนับสนุนโครงการการลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และนำไปสู่ความยั่งยืนในหลากหลายรูปแบบ โดยสินเชื่อเพื่อธุรกิจสีเขียวมีจุดเด่น คือ ประหยัดต้นทุนด้วยดอกเบี้ยอัตราพิเศษ เข้าถึงเงินทุนสำหรับโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยเสริมภาพลักษณ์องค์กรให้สอดคล้องกับเทรนด์ ESG และสอดรับมาตรการภาษีที่รัฐสนับสนุน
สำหรับธุรกิจประเภทอื่น ๆ สถาบันทางการเงินพร้อมให้การสนับสนุนธุรกิจที่มีโครงการที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่าง สินเชื่อเพื่อธุรกิจสีเขียว ทีทีบี เอสเอ็มอี (ttb sme green loan) ที่เข้าใจผู้ประกอบการธุรกิจ และครอบคลุมการลงทุนโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถึง 7 หมวดหมู่ ตั้งแต่พลังงานหมุนเวียน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการน้ำ และน้ำเสียอย่างยั่งยืน การป้องกันมลพิษและการจัดการของเสีย การขนส่งที่ใช้พลังงานสะอาด อาคารสีเขียว การจัดการแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน มาพร้อมกับสิทธิพิเศษที่ตรงใจ เข้าถึงได้ ให้ได้มากกว่า พร้อมตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่ที่รักษ์โลก และสิ่งแวดล้อม เพื่อต่อยอดให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน