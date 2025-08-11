ไอคอนสยาม และไอซีเอส ชวนฉลองวันแม่ด้วยมื้อพิเศษในร้านอาหารชั้นนำ พร้อมเติมเต็มความสุขให้ทุกครอบครัวด้วยโปรโมชั่นพิเศษ ตลอดเดือนสิงหาคมนี้

เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความรักความอบอุ่นของครอบครัวในเทศกาลวันแม่ ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา และ ไอซีเอส Lifestyle Complex เชื่อว่าไม่มีอะไรจะเหมาะกับการเติมเต็มความสุขให้กับคุณแม่และครอบครัวได้ดีไปกว่า การใช้เวลาคุณภาพร่วมกันในมื้ออาหารเลิศรสที่ถูกใจทุกคน จึงขอมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้ทุกครอบครัวได้บอกรักแม่ผ่านมื้ออาหารสุดพิเศษ จากร้านอาหารชั้นนำท่ามกลางบรรยากาศอันตระการตาริมน้ำเจ้าพระยา ตลอดเดือนสิงหาคมนี้
บอกรักแม่ด้วยมื้ออร่อยกับร้านอาหารชื่อดังในไอคอนสยาม
วันแม่ปีนี้ ไอคอนสยาม คือพิกัดที่พลาดไม่ได้ในการบอกรักแม่ เพราะนอกจากมากมายด้วยแบรนด์ดังให้เลือกช็อปของขวัญแทนใจ ยังมีกิจกรรมสุดพิเศษที่จะสร้างความประทับใจให้กับคุณแม่ทุกคน ทั้ง มหกรรมแสดงศิลปะโคมไฟยู่หยวนเต็มรูปแบบครั้งแรกในไทย การแสดงระบำสายน้ำ ICONIC Multimedia Water Features สุดตื่นตา และ Alangkarn Waterfall น้ำตกสูง15 เมตรที่มาพร้อมข้อความบอกรักแม่ รวมถึงร้านอาหารชั้นนำที่มีให้เลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะชอบรสชาติแบบไหนก็พาคุณแม่และครอบครัวมาอิ่มอร่อยได้ที่ไอคอนสยาม พร้อมรับโปรโมชั่นดีลช็อปสุดคุ้มทันที เพียงใช้ SIAM GIFT CARD ในร้านอาหารเหล่านี้
เริ่มจาก ชั้น G โซน The Veranda ที่เลือกอร่อยสุดคุ้มได้ทั้ง “JUMBO Seafood” ร้านอาหารชื่อดังระดับตำนานที่ครองใจคนชอบอาหารซีฟู้ดสไตล์จีน-สิงคโปร์มายาวนานเกือบ 40 ปี มีจุดเด่นที่เน้นวัตถุดิบพรีเมียม ปรุงรสด้วยสูตรลับ เสิร์ฟมาในจานใหญ่ เหมาะกับการยกบ้านมาอร่อยทั้งครอบครัว หรือหากชอบอาหารแบบตะวันตก “Mozza By Cocotte” ร้านอาหารสไตล์อิตาเลียนโฮมเมดที่ตั้งใจนำเสนอเความอร่อยในแบบมื้ออาหารครอบครัวของชาวอิตาลีแท้ ๆ ก็มีหลายเมนูซิกเนเจอร์ให้ลิ้มลองทั้งพาสต้า พิซซ่า และอีกมากมาย ส่วนคนรักอาหารญี่ปุ่นต้องลอง “KANORI Hand Roll Bar” ร้านอาหารญี่ปุ่นที่เน้นเมนูโรลพรีเมียม พร้อมทำให้ดูทุกขั้นตอน และเสิร์ฟให้อร่อยฟินกันแบบสด ๆ ให้อารมณ์โอมากาเสะ นอกจากนี้ยังมี “Ăn Cơm Ăn Cá” (อันเกิม-อันก๋า) ร้านอาหารเวียดนามและเอเชียนฟู้ดที่เสิร์ฟรสชาติต้นตำรับโดยเชฟชาวเวียดนามแท้ ๆ ในบรรยากาศอบอุ่น และสำหรับสาวกชาขอแนะนำ “TWG Tea Salon & Boutique” สวรรค์ของคนรักชาที่รวมชาคุณภาพดีจากแหล่งชาชั้นเลิศทั่วโลกมาไว้ในที่เดียว วันแม่ปีนี้ทางร้านรังสรรค์ชุดเมนูขนมหวาน “Purity of Love” สุดพิเศษ ประกอบด้วย เค้กมะพร้าว ไวท์ช็อกโกแลต ทาร์ตช็อกโกแลต พานาคอตต้าอัญชัน และ เลมอนมาเดอลีน เสิร์ฟพร้อมเครื่องดื่ม Tea Mocktail ที่มีส่วนผสมของ Jasmine Queen Tea และเสิร์ฟคู่กับชา Jasmine Queen Tea อร่อยลงตัวสุด ๆ
ขยับมาที่ ชั้น UG มีร้านอร่อยรอให้ไปชิมทั้ง “Shoo Loong Kan” หม้อไฟจีนต้นตำรับจากเมืองฉงชิ่ง กับน้ำซุปรสเข้มข้นที่ปรุงด้วยเครื่องเทศนำเข้า เพื่อให้สัมผัสถึงรสชาติอันมีเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตัว มาพร้อมเนื้อสัตว์คุณภาพเยี่ยมและผักหลากหลายชนิด รวมถึง “SUSHIRO” ร้านซูชิสายพานอันดับหนึ่ง ที่พร้อมมอบความความสดใหม่ให้คุณแม่ทุกคนได้ลิ้มรส พร้อมบริการด้วยมาตรฐานจากต้นตำรับประเทศญี่ปุ่น และที่พลาดไม่ได้คือ “Blue by Alain Ducasse” ร้านร้านอาหารฝรั่งเศสชั้นเลิศระดับ 1 ดาวมิชลิน บนชั้น 1 ที่พร้อมให้ทุกครอบครัวได้ฉลองวันแม่ด้วยรสชาติสุดพิเศษซึ่งรังสรรค์ขึ้นอย่างประณีตจากวัตถุดิบชั้นเลิศโดยเชฟระดับโลก
นอกจากนี้บน ชั้น 2 ยังมีร้าน “Greyhound Café” ร้านอาหารฟิวชั่นนานาชาติที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ มีเมนูหลากหลายให้ทุกคนในครอบครัวได้อิ่มอร่อยตามประเภทอาหารและรสชาติที่ชอบ และร้าน “ผัดไทยเฮ” ร้านผัดไทยแสนเก๋ซึ่งคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพจากทั่วประเทศ มาปรุงด้วยสูตรพิเศษ ให้หอมกลิ่นกระทะและมันกุ้งที่เป็นเอกลักษณ์ ใครรักผัดไทย พลาดไม่ได้จริง ๆ ส่วน ชั้น 3 มาพร้อมความอร่อยระดับเวิลด์คลาสกับ “Gordon Ramsay Bread Street Kitchen & Bar” ร้านแฟลกชิปแห่งแรกในประเทศไทยของ Gordon Ramsay เชฟมิชลินสตาร์ชื่อดัง ที่มาพร้อมเมนูพิเศษซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยรสชาติและความประณีตในทุกจาน และ “Nara Thai Cuisine” ร้านอาหารไทยที่จะมอบความรู้สึกอบอุ่นและความประทับใจไม่รู้ลืม
สำหรับ ชั้น 4 พบกับร้าน “Tenjo Sushi & Yakiniku Premium Buffet” ร้านบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นสุดพรีเมียม ตามด้วย “Shichi Japanese Restaurant” ร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังที่คัดสรรวัตถุดิบจากทั่วโลกมารังสรรค์เป็นเมนูเลิศรส “ทองสมิทธ์” ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือพรีเมียม รสเข้มข้น ครบเครื่อง ขวัญใจนักชิม “โรงสีโภชนา” ร้านอาหารเหลาไทย-จีนที่เด่นด้วยเมนูซีฟู้ดสดใหม่ เสิร์ฟพร้อมข้าวต้มกุ๊ย มาพร้อมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาอันตระการตา และหากขึ้นไปบน ชั้น 5 จะพบกับร้าน “Baan Ice” (บ้านไอซ์) ที่ให้บริการอาหารใต้รสชาติท้องถิ่นแท้ถึงเครื่องถึงใจ ถูกใจแม่ ๆ สายจัดจ้าน “Hong Bao” ภัตตาคารอาหารจีนกวางตุ้ง เน้นวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม ใส่ใจทุกรายละเอียด โดยเชฟมากประสบการณ์จากประเทศจีน “Kub Kao' Kub Pla” (กับข้าว' กับปลา) ร้านกับข้าวสไตล์โฮมเมดที่มีเมนูอาหารไทยและอาหารฟิวชั่นให้เลือกหลากหลาย รสชาติคุ้นลิ้นเหมือนอาหารฝีมือแม่ “Laem Charoen Seafood” (แหลมเจริญซีฟู้ด) ร้านอาหารทะเลรสชาติอร่อย เน้นความสดใหม่ของวัตถุดิบและการปรุงอย่างพิถีพิถันจึงครองใจนักชิมมานานกว่า 40 ปี และ “nice two Meat u” ร้านปิ้งย่างบาร์บีคิวสไตล์เกาหลีขวัญใจเหล่า Meat Lover ที่คุณแม่สายเนื้อไม่ควรพลาด
บนชั้น 6 ก็ยังคงจัดเต็มความอร่อยกับร้านดัง อาทิ “BIANCA” ร้านอาหารอิตาเลียนแบบดั้งเดิมที่แฝงไปด้วยความล้ำสมัยด้วยเทคนิคการสร้างสรรค์เมนูอาหารสุดล้ำ ในบรรยากาศหรูหราทว่าเป็นกันเอง “Great Harbour” ร้านบุฟเฟ่ต์นานาชาติอันดับหนึ่งจากไต้หวัน ที่เสิร์ฟความอร่อยแบบไม่อั้น ให้คุณแม่ได้ฟินแบบไม่ยั้ง ทั้งเมนูไทย จีน ญี่ปุ่น ยุโรป มากกว่า 200 เมนู นอกจากนี้ใน โซนอลังการ ชั้น 6 ยังมีร้าน “ลูกไก่ทอง” ร้านอาหารที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ให้บริการอาหารไทย จีน ฮ่องกง ระดับพรีเมียม มีเมนูที่น่าลิ้มลองให้เลือกมากมาย “Kam's Roast” ร้านอาหารจากฮ่องกงที่มีเมนูเด่นเป็นเป็ดย่าง หมูแดง หมูกรอบ การันตีความอร่อยด้วยการคว้ารางวัลมิชลิน 1 ดาว ยาวนานถึง 10 ปีซ้อน “Ginger Farm Kitchen” ร้านอาหารไทยพื้นบ้านที่มาพร้อมคอนเซ็ปต์ Farm to Table เน้นวัตถุดิบออร์แกนิก 100% จึงดีต่อใจ ดีต่อสุขภาพ และ “Chop Chop Chinese Burger” ร้านเบอร์เกอร์จีนที่เสิร์ฟความอร่อยแบบออริจินัลให้ได้ลิ้มรสชาติสุดพิเศษเหมือนบินไปกินถึงประเทศจีน
เติมความสุขให้ทุกคนในครอบครัว กับร้านอาหารชั้นนำที่ไอซีเอส
ด้าน ไอซีเอส Lifestyle Complex ก็พร้อมเติมเต็มความสุขในช่วงเทศกาลวันแม่ ให้ทุกครอบครัวได้อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษ พร้อมรับดีลช็อปสุดคุ้มจากการใช้ SIAM GIFT CARD ในร้านอาหารชั้นนำ อาทิ ร้านอร่อยบนชั้น G ทั้ง “getfresh” ร้านอาหารสุขภาพที่เสิร์ฟเมนูสลัดแสนอร่อย พร้อมด้วยสเต็ก พาสต้า และอีกมากมาย จากวัตถุดิบที่ดีที่สุด เพื่อมอบสุขภาพที่ดีให้กับคุณแม่และทุกคนในครอบครัว และ “Mos Burger” เบอร์เกอร์สัญชาติญี่ปุ่นที่ไม่ได้มีแค่เบอร์เกอร์ขนมปังแบบที่คุ้นเคย แต่ยังมีเมนูแปลกใหม่ให้เลือกลิ้มลองหลากหลายอย่างเบอร์เกอร์ข้าวญี่ปุ่น หรือเบอร์เกอร์ผักกาดแก้วที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ ส่วนบ้านไหนเป็นสายชาบูและสุกี้ต้องห้ามพลาด ร้านเด็ดบนชั้น 4 ทั้ง “Katei Shabu” ร้านบุฟเฟต์ชาบูและสุกี้แบบญี่ปุ่นคันไซ รสเข้มข้น ที่ถูกใจทั้งสายเนื้อและคนรักซูชิ ซาซิมิ รวมถึงร้าน “YOU&I Premium Suki Buffet” ที่ทุกคนในครอบครัวจะเพลิดเพลินไปกับเนื้อคุณภาพและวัตถุดิบพรีเมียมสดใหม่ พร้อมน้ำซุปรสเลิศที่มีให้เลือกถึง 8 แบบด้วยกัน
พลาดไม่ได้ มาเติมความรัก เพิ่มความสุข ให้ช่วงเวลาพิเศษนี้ยิ่งพิเศษมากกว่าเคย กับมื้ออร่อยในร้านอาหารชั้นนำที่ ไอคอนสยาม และ ไอซีเอส พร้อมพบกับแคมเปญโปรโมชั่นสุดพิเศษ “FROM FLAVOR TO FAVOR” ดีลช็อปสุดคุ้ม สำหรับสมาชิก ONESIAM เมื่อซื้อ Siam Gift Card สำหรับใช้ที่ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 3,000 บาทขึ้นไป รับ Siam Gift Card เพิ่มอีกใบมูลค่า 300 บาท (สำหรับใช้ชำระขั้นต่ำ 600 บาท/ใบเสร็จ) และหากซื้อ Siam Gift Card สำหรับใช้ที่ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 12,000 บาทขึ้นไป รับ Siam Gift Card เพิ่มอีกใบมูลค่า 1,500 บาท (สำหรับใช้ชำระขั้นต่ำ 3,000 บาท/ใบเสร็จ) ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2568 เท่านั้น
ครบครันความอร่อยหลากรสชาติ ให้คุณแม่และคุณลูกได้เลือกฉลองวันแม่ในแบบที่ใช่ อิ่มอร่อยในแบบที่ชอบ พร้อมความคุ้มค่ากับส่วนลดสุดพิเศษแบบนี้ มีเฉพาะที่ ไอคอนสยาม และ ไอซีเอส เท่านั้น สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1338 หรือดูรายละเอียดได้ที่ Facebook: ICONSIAM และ ICS