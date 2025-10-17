ซัมซุงประกันชีวิตต้้งเป้า Top 5 มั่นใจเบี้ยปีแรกแตะ2,520 ล้านบาท

บริษัท ซัมซุงประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันชีวิตอันดับหนึ่งจากประเทศเกาหลี ซึ่งเริ่มประกอบธุรกิจในประเทศไทยนับแต่ปี พ.ศ. 2540 ภายใต้นโยบายการให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการประกันชีวิตและการเงิน ที่มุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดตลอดการดำเนินธุรกิจจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 28 ปี
ในปี 2568 นี้ ซัมซุงประกันชีวิต(ประเทศไทย) ได้ขยับไปสู่ก้าวใหม่ที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ ด้วยการประกาศย้ายสำนักงานใหญ่มายัง อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ (KingBridge Tower) ถนนพระราม 3 อาคารสำนักงานระดับพรีเมียม หนึ่งในโครงการมิกซ์ยูส ‘Community of Kindness’ ของเครือสหพัฒน์ ซึ่งเป็นการรังสรรค์พื้นที่ที่คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้คน โดย ซัมซุงประกันชีวิต (ประเทศไทย) ได้นิยามการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ให้เป็นหมุดหมายสำคัญในการยกระดับบริการและการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อน บริษัทฯ ให้ยิ่งรุดหน้า ภายใต้แนวคิด A New Beginning, Greater Future.
นายซังฮี โคว ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัมซุงประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “จากปัจจัยบวกด้านการเติบโตของซัมซุงประกันชีวิต(ประเทศไทย) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของธุรกิจและเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของบุคลากร บริษัทฯ จึงตัดสินใจย้ายสำนักงานใหม่มาที่ อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางและพร้อมด้วยสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน เพื่อให้สอดรับกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของซัมซุงประกันชีวิต (ประเทศไทย) ในอีก 10 ปีข้างหน้า เรามีความตั้งใจที่จะยกระดับมาตรฐานของการประกันชีวิต ด้วยการออกแบบกลยุทธ์และนโยบายทุกอย่างโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อมุ่งสู่การเป็น Top 5 ของตลาดประกันชีวิต
ปัจจุบัน เรานำนวัตกรรมดิจิทัลมาเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญ เพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ด้วยการสร้างแพลตฟอร์มบริการลูกค้าแบบ Mobile-first ผ่าน Application Samsung Life Touch ที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมกันนี้ยังได้นำระบบการออกแบบประกันและการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย AI และ Customer Data มาใช้ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อสร้างความไว้วางใจและมอบความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในมาตรฐานของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมป้องกันการสูญหายของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้น ด้วยการพัฒนาระบบ IT Security อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าข้อมูลของทุกคนจะได้รับการเก็บรักษาอย่างดีที่สุด ซึ่งกลยุทธ์และนโยบายเหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย
หากบริษัทฯ ละเลยการส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานและสุขภาวะที่ดีของบุคลากร ดังนั้น เราจึงมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนและพัฒนาการทำงานของบุคลากรในทุกภาคส่วนควบคู่กันไป
โดยคาดการณ์ไตรมาสสุดท้ายในปี2568 นี้ บริษัทฯ จะสามารถผลักดันเบี้ยประกันภัยรับรวม ให้เติบโตขึ้นกว่า 28% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 2567 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้ายอดขายเบี้ย ปีแรก (FYP) เติบโตมากกว่า 150% จากปี2568 ทั้งจากช่องทางตัวแทนและ Bancassurance โดยภายใน สิ้นปี คาดว่าจะทำได้ 2,520 ล้านบาท และตั้งเป้าเพิ่มขึ้นเป็น 3,779 ล้านบาทในปี 2569 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีแนวโน้มในการเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ และจะเดินหน้าไปสู่อนาคตอย่างมั่นคงเช่นนี้ต่อไป”เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในการเริ่มต้นก้าวสู่ 28+1 ของซัมซุงประกันชีวิต (ประเทศไทย) และนับเป็น โอกาสอันดีในการเปิดสำนักงานใหม่อย่างเป็นทางการ จึงได้จัดงานOpening Ceremony Samsung Life Insurance, A Beginning, Greater Future ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก คุณวอนฮัก ฮง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารซัมซุงไลฟ์ประเทศเกาหลี, คุณชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.), คุณประเวช องอาจสิทธิกุลประธานกรรมการบริษัท ซัมซุงประกันชีวิต(ประเทศไทย), คุณวิชัย กุลสมภพ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากซัมซุงไลฟ์ประเทศเกาหลี และ ซัมซุงประกันชีวิต (ประเทศไทย) ให้เกียรติร่วมในพิธีและแสดงความยินดี