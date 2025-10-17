ไอคอนสยาม ร่วมกับเมืองสุขสยาม ต้อนรับเทศกาลกินเจปี 2568 จัดงาน “J-licious เจนี้ อร่อยได้ทุกเมนูนานาชาติ” พร้อมเสิร์ฟเมนูพิเศษทั้งสไตล์จีน ไทย ฝรั่ง และอาหารเจสี่ภาค ระหว่างวันที่ 20-29 ตุลาคม 2568

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา และเมืองสุขสยาม ต้อนรับเทศกาลกินเจปี2568 จัดงาน “J-licious เจนี้ อร่อยได้ทุกเมนูนานาชาติ” คัดสรรเมนูเจจากร้านดังทั่วไอคอนสยามมาให้เลือกอร่อยหลากหลาย ครบทุกสไตล์ทั้งไทย จีน ฝรั่ง พร้อมด้วยเมนูอาหารเจ 4 ภาค จนถึงเมนูเจฟิวชันที่รังสรรค์ในสไตล์เอเชียและยุโรป ณ เมืองสุขสยาม ให้สายบุญและคนรักสุขภาพได้อิ่มบุญ อิ่มใจ เพลิดเพลินกับรสชาติไม่ธรรมดาของเมนูเจ ท่ามกลางบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาของไอคอนสยาม ตลอดช่วงเทศกาลกินเจนี้ ตั้งแต่วันที่ 20-29 ตุลาคม 2568
คุณสุมา วงษ์พันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เผยถึงการจัดงาน
“J-licious เจนี้ อร่อยได้ทุกเมนูนานาชาติ” ในปีนี้ว่า“ไอคอนสยามตั้งใจสร้างสรรค์เทศกาลกินเจให้มีความหลากหลายและเข้าถึงทุกไลฟ์สไตล์ของผู้คน โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน ที่ผู้คนไม่ได้มองแค่เรื่องของการทำบุญ แต่คือไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพ ที่หันมารับประทานอาหารมังสวิรัตมากขึ้น และไม่ได้ทานเฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้นแต่รับประทานตลอดทั้งปี รวมถึงผู้ที่เริ่มต้นการใช้ชีวิตแบบ Longevity และกำลังหันมาดูแลสุขภาพจริงจัง ก็อาจจะใช้โอกาสนี้ ในการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เน้นโปรตีนจากพืช และผัก ผลไม้ ดังนั้นในปีนี้ ไอคอนสยาม ร่วมกับเมืองสุขสยาม และร้านค้าพันธมิตรภายในไอคอนสยาม คัดสรรเมนูเจจากร้านอาหารคุณภาพมากมายมานำเสนอ คัดสรรด้วยวัตถุดิบคุณภาพดีและปรุงอย่างพิถีพิถัน เต็มไปด้วยรสชาติความอร่อยและดีต่อสุขภาพ ซึ่งไม่เพียงตอบโจทย์ผู้ที่รับประทานอาหารเจเพื่อการทำบุญเท่านั้น แต่ยังเป็นประตูเปิดให้ผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ หรือผู้ที่ต้องการลดการบริโภคเนื้อสัตว์ในชีวิตประจำวัน ได้หันมาลิ้มลองและทำให้อาหารเจเป็นทางเลือกที่อร่อยและดีต่อสุขภาพไปพร้อมกัน
“J-licious เจนี้ อร่อยได้ทุกเมนูนานาชาติ” พร้อมเสิร์ฟเมนูพิเศษทั้งสไตล์จีน ไทย ฝรั่ง
ความอร่อยในรูปแบบเจของไอคอนสยามเริ่มจากโซน The Veranda ชั้น G ที่มีร้านอร่อยร่วมต้อนรับเทศกาลกินเจมากมาย ทั้ง “Mozza by Cocotte” ร้านอาหารอิตาเลียนโฮมเมดสูตรต้นตำรับแท้จากครัวคุณยาย ที่นำเสนอเมนู Spaghetti tomato, Aglio Olio, Orecchiette Broccolini ให้คนรักอาหารอิตาเลียนได้อร่อยรับเทศกาลมงคล ตามด้วย “JUMBO Seafood” ร้านอาหารซีฟู้ดชื่อดังจากสิงคโปร์ที่เสิร์ฟเมนูจีน–สิงคโปร์รสเลิศ พร้อมเมนูหลากหลาย อาทิ เห็ดเป๋าฮื้อเจ, ซุปเต้าหู้, ผัดหมี่เจ, ซุปเต้าหู้, เต้าหู้หม้อดิน, ข้าวผัด 5 เซียน รับประกันความอร่อยละเมียดละไมแบบตำรับสิงคโปร์แท้ ๆ
พลาดไม่ได้กับ “KANORI Hand Roll Bar” ร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์แฮนด์โรลแสนอร่อยซึ่งจับมือกับ Plantiful แบรนด์ Plant Based ชื่อดังสร้างสรรค์เซ็ตเมนูพิเศษ “Kanori x Plantiful” เพื่อต้อนรับเทศกาลเจโดยเฉพาะ ประกอบด้วย Unagi Vegan มะเขือม่วงเทอริยากิ และแตงกวาเข้ากันอย่างลงตัว ที่ให้ความรู้สึกเหมือนทานปลาไหลย่าง, Mushroom Truffle เห็ดชิเมจิและออรินจิ พร้อมแตงกวา กับทรัฟเฟิลมาโย, Tomato Akami Vegan โรลมะเขือเทศกับใบไอบะ ให้ความรู้สึกสดชื่นเหมือนทานทูน่า และปิดท้ายด้วย Tofu Yuzu Beetroot เต้าหู้ บีทรูท และซอสพลัม นอกจากนี้ยังมี “Coffee Beans by Dao” ร้านดังในใจใครหลายคนมาพร้อมเมนู ข้าวผัดหนำเลี๊ยบเจ, ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าฟองเต้าหู้ตุ๋นเจ, ปอเปี๊ยะทอดเจ และของหวานอย่างไอศครีมวนิลา และมิกซ์เบอร์รี่ แต่ละจานอร่อยถึงรสจนแทบลืมว่าเป็นอาหารเจ และร้านอาหารสไตล์เวียดนาม “Ăn Cơm Ăn Cá” แนะนำ เฝอหมูเจ เปาะเปี๊ยะทอดไส้เผือกหอม และขนมจีนหมูย่างเจ และร้าน “รส'นิยม” เมนูยำขนมจีนเจ ผัดไทยสุโขทัยเจ และก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัยหมูตำลึงเจ รวมถึงร้าน “Greyhound Café” ชั้น 2 ก็มีเมนูอาหารเจแสนอร่อยไว้เช่นกัน
ชั้น 4 ไอคอนสยาม มีร้าน “Shichi Japanese Restaurant” กับโรลเต้าหู้อินาริ, โรลอะโวคาโด, โรลผักรวม ข้าวโพดทอดเทมปุระ และข้าวเทมปุระผักรวม ร้าน “โรงสีโภชนา” ชวนชิมเมนูหมูสับเห็ดหอม ผัดหนำเลี๊ยบเจ ผัดหนวดมังกรเจ และโกยซีหมี่แห้งเจ และยังมี “แหลมเจริญซีฟู้ด” ที่ชั้น 5 ที่คัดสรรวัตถุดิบชั้นดีมารังสรรค์จานเด็ดเจให้ลิ้มลอง ทั้งผัดหมี่ฮ่องกงเจ หลนเห็ดออรินจิเจ ต้มยำเห็ดเจ เต้าหู้ทอดและน้ำจิ้มถั่ว ร้าน “กับข้าวกับปลา” นำเสนอเมนูข้าวผัดน้ำพริกกะปิปลาเค็มเจ ขนมจีนน้ำยาปูเจ เส้นหมี่ผัดไก่พริกเผาเจ ส่วนชั้น 6 อร่อยกับเมนูเจจาก “BIANCA Italian Restaurant” อย่าง Pumpkin & Gorgonzola พาสต้าเส้นสดหอมฟักทองผสมชีส รวมถึง “BONCHON” ที่พร้อมเสิร์ฟ สไปซี่ อุด้ง (Spicy Stir-Fried Tofu Udon) ให้ได้ลิ้มลอง ด้าน “GINGER FARM Kitchen” แนะนำเมนูเจแสนอร่อย อาทิ ข้าวซอยเจ, ทอดมันข้าวโพดเจ, ลาบเห็ดกรอบเจ, เต้าหู้ผัดเม็ดมะม่วงเจ และจัดเต็มความอร่อยแบบเจที่ร้านอาหารจีนกวางตุ้ง “Hong Bao” กับเมนูเต้าหู้ทอดพริกเกลือ, เส้นหมี่ผัดแห้งผักรวม, ผักรวมอรหันต์ตุ๋นซีอิ๊ว สำหรับคนรักอาหารไทยห้ามพลาด เมนูผัดไทยเต้าหู้ และแกงเขียวหวานเต้าหู้ ที่ร้าน “Have a Zeed”
นอกจากนี้ยังมีเมนูเครื่องดื่ม ของหวาน และไอศครีมเจให้เลือกมากมายจากร้าน Café Amazon, Chongdee Teahouse, Buddhi Belly , FIRE TIGER, Inthanin Coffee, JIAN CHA Tea, Karun Thai Tea, MINIMELTS, Nose Tea, Pacamara Coffee Roasters, Starbucks, Swensen’s , TrueCoffee รวมถึงร้านดังใน ICS Lifestyle Complex (ตรงข้ามไอคอนสยาม) อย่าง BEANHOUND by Greyhound Café, Boost Juice Bar, Deliya, getfresh, Fuku Matcha, Ochaya, และ Inthanin Coffee เตรียมเมนูอาหารและเครื่องดื่มไว้ต้อนรับเทศกาลเจนี้ด้วยเช่นกัน
“อิ่มบุญ อิ่มเจ 4 ภาค” กับเมนูเจอาหารไทยและฟิวชั่นหลากหลาย ณ เมืองสุขสยาม
ใครที่อยากลิ้มลองความอร่อยหลากหลายแบบไทยๆ ไม่ต้องเดินทางไปไหนไกล งาน “อิ่มบุญ อิ่มเจ 4 ภาค” ณ ลานเมือง 2 เมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม ชั้น Gพร้อมเสิร์ฟความอร่อยแบบสุขภาพดี กินง่าย ได้บุญ และไม่จำเจ โดย คุณบัญชา ฉันทดิลก กรรมการผู้จัดการโครงการสุขสยาม เผยว่า “เมืองสุขสยามคือพื้นที่ที่รวบรวมภูมิปัญญาไทยจากทุกภาค และในเทศกาลกินเจปีนี้ เราอยากให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสรสชาติแห่งความสุข ผ่านอาหารเจที่ดีต่อใจและดีต่อสุขภาพ ผ่านเมนูเจ 4ภาค ที่ให้รสชาติแบบต้นตำรับแท้ ถึงรสถึงเครื่องเหมือนรับประทานเมนูโปรดที่คุ้นเคย และปีนี้ยังพิเศษกว่าเดิมด้วยการรังสรรค์เมนูเจฟิวชันทั้งสไตล์เอเชียและยุโรปที่มีให้เลือกลิ้มลองถึง 10 เมนู เพื่อให้ทุกคนได้อิ่มบุญไปพร้อมกับอิ่มอร่อยอย่างแท้จริง”
สำหรับเมนูอาหารไทยที่เมืองสุขสยามจัดเตรียมไว้เสิร์ฟในงาน “อิ่มบุญ อิ่มเจ 4 ภาค” อาทิ ภาคกลาง ได้แก่ ข้าวอบเผือก, ผัดหมี่ซั่ว เจ, เป็ดพะโล้เจ, กะหล่ำปลีตุ๋นเห็ดหอม, ผัดคะน้าฮ่องกงเห็ดหอม, ขนมจีนแกงเขียวหวานยอดมะพร้าว, เต้าหู้ดำผัดกะเพรา, เต้าเจี้ยวหลนเจพร้อมผักสด, ภาคใต้ จัดจ้านกับ คั่วกลิ้งเจ, ภาคอีสาน แซบหลายด้วย ส้มตำเจ, น้ำตกเจ ส่วนภาคเหนือ มีน้ำพริกอ่องเจและน้ำพริกหนุ่มเจพร้อมผักสด และที่พิเศษสุดคืออาหารเจฟิวชั่นที่รังสรรค์ทั้งสไตล์เอเซียและยุโรปมาให้เลือกชิมถึง 10 เมนู ได้แก่ สปาเก็ตตี้เพสโต้กุ้งทอง , แฮมเบิร์กข้าวเหนียวก้อนคู่ใจ , สปาเก็ตตี้ซอสหลนน้ำชุบหยำเจ , สปาเก็ตตี้โบโลเนสเจคู่โคโรเกะ , ข้าวยำเกาหลี (bibimbub) , ถั่วแขกผัดพริกเสฉวนหมาล่า , ไช่กัวเจ เคาหยกเจ , ข้าวอบฟักทอง , ลาบเต้าหู้เจ , ฟัวกราส์(ตับห่าน)เจ, ข้าวแฮมเบิร์กเจซอสเดมิกลาส นอกจากนี้ยังมี ชุดข้าวต้ม ใบปอผัด, เกี่ยมฉ่ายน้ำมันงา, กานาฉ่าย และ ชุดของทอด ขนมขาหมู ตือคาโค้วเจ, เต้าหู้ม้ง ที่หาทานยาก, เผือกทอด, ไชเท้าทอด, ข้าวโพดทอด, เต้าหู้ทอด, จ้อเจทอด, กวงเจียงไชเท้าทอด, กวงเจียงเผือก ให้เลือกอร่อย นอกจากนี้ยังมีการอัญเชิญ พระโพธิสัตว์กวนอิม ปางพันกร มาประดิษฐานบริเวณประตูสุขสุวรรณศาลา ณ เมืองสุขสยาม ให้ประชาชนได้ขอพรเพื่อความสิริมงคลพร้อมจัดการแสดงทางวัฒนธรรมไทย-จีน เสริมบรรยากาศในช่วงเทศกาลกินเจ ณ ลานเมือง 2 เมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม ชั้น G
เทศกาลเจปีนี้ อย่าพลาด มาร่วมสร้างกุศลพร้อมอิ่มอร่อยไปกับเมนูเจที่ทั้งดีต่อใจและดีต่อสุขภาพในงาน “J-licious เจนี้ อร่อยได้ทุกเมนูนานาชาติ” และ “อิ่มบุญ อิ่มเจ 4 ภาค” ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอซีเอส และไอคอนสยามระหว่างวันที่ 20-29 ตุลาคม 2568 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ICONSIAM หรือโทร 1338