ไอคอนสยาม และ เมืองสุขสยาม ต้อนรับเทศกาลกินเจสุดยิ่งใหญ่ ชวนเปิดประสบการณ์ลิ้มรสอาหารเจจากทุกมุมโลก ในงาน “J-licious เจนี้ อร่อยได้ทุกเมนูนานาชาติ” วันนี้-29 ตุลาคม 2568

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา และเมืองสุขสยาม พร้อมด้วยพันธมิตร
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และธนาคารกสิกรไทย ต้อนรับเทศกาลกินเจปี 2568 จัดงาน “J-licious เจนี้ อร่อยได้ทุกเมนูนานาชาติ” คัดสรรเมนูเจจากร้านดังทั่วไอคอนสยามมาให้เลือกอร่อยหลากหลาย ให้ทุกคนได้
#อิ่มบุญอิ่มเจ ไปด้วยกัน จัดเต็มเมนูอาหารไทยรสจัดจ้านจาก 4 ภาค พร้อมเปิดประสบการณ์อาหารเจจากทุกมุมโลก ชวนลิ้มลองพาสต้าเจสไตล์อิตาเลียนแท้ ซูชิโรลเจสไตล์โอมากาเสะ อาหารจีนตามแบบฉบับของภัตตาคารหรู รวมถึงอาหารเจฟิวชั่นรูปแบบใหม่ มาให้อร่อยแบบอิ่มบุญอิ่มใจ พร้อมเชิญสักการะพระโพธิสัตว์กวนอิม เพลิดเพลินกับการแสดงทางวัฒนธรรมไทย-จีน ตลอดช่วงเทศกาลกินเจ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 ตุลาคม 2568
ในวันนี้ (20 ต.ค.) เมืองสุขสยามได้จัดพิธีเปิดงานต้อนรับเทศกาลกินเจในงาน อิ่มบุญ อิ่มเจ 4 ภาค โดยได้รับเกียรติจากคุณนันทญา เขียวแสวง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสาน ประธานในพิธี คุณบัญชา ฉันทดิลก กรรมการผู้จัดการโครงการสุขสยาม, คุณปัณณิตา วรรณโกวิท ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการตลาด บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด พร้อมด้วยพันธมิตร ร่วมทำพิธีสักการะ พระโพธิสัตว์กวนอิม ปางพันกร หลังจากนั้นเข้าสู่พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ
คุณบัญชา ฉันทดิลก กรรมการผู้จัดการโครงการสุขสยาม เผยว่า “เทศกาลกินเจปีนี้ เราอยากให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสรสชาติแห่งความสุข ผ่านอาหารเจที่ดีต่อใจและดีต่อสุขภาพ ที่ให้รสชาติแบบต้นตำรับแท้ ถึงรสถึงเครื่องเหมือนรับประทานเมนูโปรดที่คุ้นเคย ผ่านเมนูอาหารเจ 4ภาค ทั้งเหนือ กลาง อีสาน ใต้ และปีนี้ยังพิเศษกว่าเดิมด้วยการรังสรรค์เมนูเจฟิวชันทั้งสไตล์เอเชียและยุโรปที่มีให้เลือกมากมาย เพื่อให้ทุกคนได้อิ่มบุญไปพร้อมกับอิ่มอร่อยอย่างแท้จริง”
สำหรับเมนูอาหารไทยที่เมืองสุขสยามจัดเตรียมไว้เสิร์ฟในงาน “อิ่มบุญ อิ่มเจ 4 ภาค” อาทิ ภาคกลาง ได้แก่ ข้าวอบเผือก, ผัดหมี่ซั่ว เจ, เป็ดพะโล้เจ, กะหล่ำปลีตุ๋นเห็ดหอม, ผัดคะน้าฮ่องกงเห็ดหอม, ขนมจีนแกงเขียวหวานยอดมะพร้าว, เต้าหู้ดำผัดกะเพรา, เต้าเจี้ยวหลนเจพร้อมผักสด, ภาคใต้ จัดจ้านกับ คั่วกลิ้งเจ, ภาคอีสาน แซบหลายด้วย ส้มตำเจ, น้ำตกเจ ส่วนภาคเหนือ มีน้ำพริกอ่องเจและน้ำพริกหนุ่มเจพร้อมผักสด รวมถึงชุดข้าวต้ม ใบปอผัด, เกี่ยมฉ่ายน้ำมันงา, กานาฉ่าย และ ชุดของทอด ขนมขาหมู ตือคาโค้วเจ, เต้าหู้ม้ง ที่หาทานยาก, เผือกทอด, ไชเท้าทอด, ข้าวโพดทอด, เต้าหู้ทอด, จ้อเจทอด, กวงเจียงไชเท้าทอด, กวงเจียงเผือก ให้เลือกอร่อย และที่พิเศษสุดคืออาหารเจฟิวชั่นที่รังสรรค์ทั้งสไตล์เอเซียและยุโรปมาให้เลือกชิมถึง 10 เมนู ได้แก่
1. สปาเก็ตตี้เพสโต้กุ้งทอง เจที่ได้รสชาติแบบอิตาเลี่ยน เส้นพาสต้าเหนียวนุ่มทำจากแป้งเซโมลิน่ากับน้ำคลุกเคล้าซอสเพสโตหอมมันจากโหระพาและถั่วรวม ราดด้วยน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ เสิร์ฟคู่เวจจี้โคโรเกะจากเห็ดและผักรวม กรอบนอกนุ่มใน และท้อปปิ้งด้วยกุ้งทอดแบบเจ ที่ทำจากแป้งสาลีและหัวบุก
2. แฮมเบิร์กข้าวเหนียวก้อนคู่ใจ ได้แรงบันดาลใจจากแฮมเบิร์กญี่ปุ่นมาผสานกับเอกลักษณ์ไทย “ข้าวเหนียว” แทนขนมปังเบอร์เกอร์ เนื้อแฮมเบิร์กเจทำจากโปรตีนถั่วและเห็ดบดละเอียด คลุกเคล้ากับซอสเดมิกลาสเจรสเข้มข้น เสิร์ฟพร้อมผักสดกรอบ เช่น มะเขือเทศ กรีนโอ๊ค แครอทและแตงกวาม้วนบาง ได้รสสัมผัสอบอุ่นแบบญี่ปุ่น และกลิ่นอายข้าวไทยที่คุ้นเคย
3. สปาเก็ตตี้ซอสหลนน้ำชุบหยำเจ แรงบันดาลใจจาก “น้ำชุบหยำ” อาหารพื้นบ้านใต้ที่ให้รสกลมกล่อมเค็มมัน เผ็ดนัว นำมาปรุงในรูปแบบซอสหลนเจ ครีมมี่จากกะทิและเต้าเจี้ยวเจ เพิ่มความหอมด้วยโหระพา แล้วปรับให้นุ่มนวลด้วยโปรตีนกุ้งเจ เสิร์ฟคู่เส้นสปาเก็ตตี้ต้มสุกคลุกน้ำมันมะกอกเล็กน้อย จะได้รสชาติที่กลมกล่อม เป็นการพบกันของ “ใต้” และ “อิตาเลียน” ที่ลงตัว
4. สปาเก็ตตี้โบโลเนสเจคู่โคโรเกะ เส้นสปาเก็ตตี้เจลวกพอดี คลุกซอสโบโลเนสเจรสเข้มจากมะเขือเทศสด เห็ด และเนื้อที่ทำจากโปรตีนถั่ว ผัดจนได้รสเปรี้ยวหวานกลมกล่อมในสไตล์อิตาเลียนต้นตำรับ
5. ข้าวยำเกาหลี (bibimbap) จากเมนูดังสัญชาติเกาหลี รังสรรค์ซอสเจที่ทำจากเต้าหู้และซอสเห็ดหอม ให้มีรสชาติที่ลงตัวสไตล์เกาหลี พร้อมเลือกใช้ผักหลายชนิด นำมา ผัด,หมัก,ดอง เพื่อให้ได้หลากหลายรสชาติและเนื้อสัมผัสที่หลากหลาย
6. ถั่วแขกผัดพริกเสฉวนหมาล่า อาหารเจสัญชาติจีน ถั่วแขกทอด คั่วพริกเสฉวน และสมุนไพรจีน รสชาติ หวาน
มัน นัว
7. ไช่กัวเจ เคาหยกเจ จากเคาหยกอาหารกวางตุ้งที่มีชื่อเสียง ที่หาทานยาก มารังสรรค์ด้วย ไช่กัวที่ผ่านการล้างและเคี่ยวมาอย่างดี นำมาทานคู่กับหมูกรอบเจ ที่ผ่านการทอดและนึ่งรวมกัน ได้รส หวาน เค็ม มันที่ลงตัว
8. ข้าวอบฟักทอง เลือกใช้ฟักทองพันธุ์ข้าวตอกมินิ ซึ่งเป็นวัตถุดิบจากเกษตรพื้นบ้าน มีเนื้อเหนียว หวานมัน และมีผิวเรียบเนียนนำมาอบพร้อมกับข้าวที่นำมาผัดกับเห็ดหอม ถั่วแระ แปะก๊วย และพริกหวาน มีรสชาติเค็ม เพื่อตัดกับรสหวานของฟักทอง หลังนำมาอบจะสามารถทานได้ทั้งลูก
9. ลาบเต้าหู้เจ เป็นเมนูที่ใส่ใจสุขภาพ โดยใช้โปรตีนหลักเป็นเต้าหู้แข็ง นำมาลวก และขยำ และผัดกับซอสเห็ดหอมเพื่อให้เนื้อสัมผัสตึง ทานกับเห็ดหูหนูซอย สาระแหน่ ผักชีฝรั่ง คลุกกับน้ำปรุงที่ทำจาก ข้าวคั่ว ซีอิ๊วขาว มะนาวและพริกป่น
10. ฟัวกราส์(ตับห่าน) เจ ที่รังสรรค์พิเศษจากเต้าหู้ดำ โพธาราม จากราชบุรี เนื้อเต้าหู้นุ่ม กินอร่อย รสชาติหวานๆ เค็มๆ จากเครื่องพะโล้สมุนไพรจีน
11. ข้าวแฮมเบิร์กเจซอสเดมิกลาส (Vegan Hamburg Rice with Signature Demi Sauce) เมนูสไตล์ญี่ปุ่น มาในแบบฉบับอาหารเจ ที่ทั้งหอม เข้มข้น และอบอุ่นในทุกคำ แฮมเบิร์กเจทำจากโปรตีนถั่วและเห็ดบดละเอียด ปรุงรสให้มีรสสัมผัสแน่นนุ่มคล้ายเนื้อจริง เสิร์ฟคู่ข้าวสวยร้อนๆ ราดด้วยซอสเดอมิกลาสเจสูตรพิเศษ เคี่ยวนานจากผักและเห็ดหลายชนิดจนได้รสลึกกลมกล่อมและทานคู่กับผักหลากสี
นอกจากนี้ ร้านอาหารชั้นนำในไอคอนสยาม พร้อมเสิร์ฟเมนูพิเศษทั้งสไตล์จีน ไทย ฝรั่ง ให้การรับประทานอาหารเจ ปีนี้อร่อยได้ทุกเมนูนานาชาติ ในงาน “J-licious เจนี้ อร่อยได้ทุกเมนูนานาชาติ” อาทิ อาหารเจสไตล์อิตาเลียน ร้าน “BIANCA Italian Restaurant” ชั้น 6 เสิร์ฟ “Pumpkin & Gorgonzola” พาสต้าเส้นสดซอสฟักทองเข้มข้นกับซอสชีสกอร์กอนโซลาแบบเจ ร้าน Mozza by Cocotte ชั้น G กับ 3 เมนูพาสต้าอย่าง “Orecchiette Salsciccia” พาสต้าแบบ Orecchiette ผัดซอสบล็อกโคลี่, “สปาเก็ตตี้ Aglio Olio” แบบไม่ใส่กระเทียม และ “สปาเก็ตตี้ Tomato Sauce” เสิร์ฟพร้อมใบเบซิลสด อาหารเจสไตล์จีนระดับภัตตาคาร ร้าน Jumbo Seafood ชั้น G พร้อมสร้างสรรค์มื้อหรูและแฝงความหมายมงคลให้ทุกคน ด้วยเมนูเจระดับพรีเมียม เช่น เต้าหู้หม้อดิน, เห็ดเป๋าฮื้อ, ซุปเต้าหู้ และข้าวผัด 5 เซียน “Hong Bao” กับเมนูเต้าหู้ทอดพริกเกลือ, เส้นหมี่ผัดแห้งผักรวม, ผักรวมอรหันต์ตุ๋นซีอิ๊ว อาหารเจสไตล์โอมากาเสะ ร้าน “Kanori Hand Roll Bar” ชั้น G ร้านซูชิโรลที่เสิร์ฟแบบคำต่อคำ มี 4 เมนูเจคือ Tofu Yuzu Beetroot, Unagi Vegan, Mushroom Truffle และ Truffle Akami Vegan เลือกสั่งได้ทั้งแบบ A la Carte และแบบเซ็ต อาหารเจแบบไทยๆ ร้าน “Have a Zeed” ชั้น 6 กับเมนูผัดไทยเจที่ร้านใช้เต้าหู้คุณภาพดี เนื้อแน่น หอมกลิ่นถั่วเหลือง อีกเมนูคือแกงเขียวหวานเจที่ได้รสเครื่องแกงเขียวหวานตามตำรับไทยแท้ “ร้านแหลมเจริญ” ชั้น 5 มีทั้งเมนูเจสไตล์ไทยทั้งหลนเห็ดออรินจิเจ ต้มยำเห็ดเจ ผัดวุ้นเส้น ยำวุ้นเส้น และเจแบบจีนอย่างผัดหมี่ซั่วกับเต้าหู้ทอดเสิร์ฟคู่น้ำจิ้มรสเด็ด อาหารเจสไตล์ฟิวชั่น ร้าน “Bonchon” ชั้น 6 เสิร์ฟเมนู “บอนชอนสไปซี่อุด้งเจ” เต็มอิ่มด้วยเต้าหู้สด ถั่วแระญี่ปุ่น เห็ดหอม และผักปวยเล้ง ที่ผัดกับเส้นอุด้งหนึบๆ เสริมความเผ็ดด้วยพริกจินดาแบบไทย ร้าน “Coffee Beans by Dao” ชั้น G เมนูเจขายดีประจำร้าน คือราดหน้าฟองเต้าหู้ตุ๋นใส่หมูเจออมนิมีท, ข้าวผัดหนำเลี๊ยบหมูเจออมนิมีท และปอเปี๊ยะทอด
นอกจากนี้ยังมีเมนูเครื่องดื่ม ของหวาน และไอศครีมเจให้เลือกมากมายจากร้าน Café Amazon, Chongdee Teahouse, Buddhi Belly , FIRE TIGER, JIAN CHA Tea, Karun Thai Tea, MINIMELTS, Nose Tea, Pacamara Coffee Roasters, Starbucks, Swensen’s , TrueCoffee รวมถึงร้านดังใน ICS Lifestyle Complex (ตรงข้ามไอคอนสยาม) อย่าง BEANHOUND by Greyhound Café, Boost Juice Bar, Deliya, getfresh, Fuku Matcha, Ochaya, และ Inthanin Coffee เตรียมเมนูอาหารและเครื่องดื่มไว้ต้อนรับเทศกาลเจนี้ด้วยเช่นกัน
นอกจากจะได้อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารมากมายแล้ว ยังอิ่มใจกับกิจกรรมมากมาย ขอเชิญไหว้สักการะขอพรจาก พระโพธิสัตว์กวนอิม ปางพันกร ถือเป็นที่สุดแห่งความเมตตา เพื่อความเป็นสิริมงคลและเจริญรุ่งเรือง บริเวณประตูสุขสุวรรณศาลา และกิจกรรม “โรงเจหม้อใหญ่” ร่วมแบ่งปันอาหารเจวันละ 100 กล่อง ให้กับชุมชนใกล้เคียงเขตคลองสานถึง 9 ชุมชน ตั้งแต่วันที่ 21 - 29 ตุลาคม โดยผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมแบ่งปันอาหาร ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. ตลอดจนเพลิดเพลินไปกับการแสดงทางวัฒนธรรม ณ เมืองสุขสยาม
เทศกาลเจปีนี้ มาร่วมสร้างกุศลพร้อมอิ่มอร่อยไปกับเมนูเจที่ทั้งดีต่อใจและดีต่อสุขภาพในงาน “J-licious เจนี้ อร่อยได้ทุกเมนูนานาชาติ” ณ ไอคอนสยาม และไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ และ “อิ่มบุญ อิ่มเจ 4 ภาค” ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G ตั้งแต่วันนี้ - 29 ตุลาคม 2568 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ICONSIAM หรือโทร 1338